Federico Bazán, el argentino que fue a Inglaterra a limpiar caballos y terminó jugando al polo con los príncipes

En 2001, Federico Bazán se fue a Inglaterra en busca de trabajo. Allí comenzó limpiando caballos y terminó jugando al polo con los príncipes. Además, compitió en una de las carreras más famosas del mundo.

Bazán, oriundo de la provincia de La Pampa, el sábado pasado batió un record tras ser el único argentino en participar en la Grand National, una carrera ecuestre de obstáculo más famosa del mundo que se realiza desde 1939 en Inglaterra. Por primera vez en la historia, este evento se realizó sin público debido a la pandemia de coronavirus. Gracias a que en su trabajo limpia caballos, el pampeano pudo asistir al mismo. Dicha carrera, la ganó por primera vez una mujer.

La historia de Federico Bazán

Federico Bazán nació en el pueblo de Telén que posee unos 1.240 habitantes, el cual está ubicado a 800 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 158 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa. Al pampeano siempre le gustó los caballos.

Cuando finalizó sus estudios del colegio secundario, se fue a la ciudad de La Plata para trabajar en un hotel. Allí, en el 2001, le comentaron que en Inglaterra había trabajo de cuidador. “En mi país estaba duro, cuando me dicen lo de Inglaterra, no lo dudé. Hice el pasaporte y me vine con el inglés básico que da el secundario. No me sirvió de nada, pero acá aprendí el idioma y, pese a que fueron años complicados, logré adaptarme”, comentó Bazán. A los 20 años, emigró hacia el Viejo Continente.

Hoy en día, hace dos décadas que el argentino vive en Inglaterra. En ese sentido, contó que “mi pareja, Karina, está acá conmigo, mi hija Lucia nació acá -habla inglés-, mis vacaciones son acá, en Europa; en Telén está mi familia y los recuerdos que siempre están presentes. Y si bien siempre trato de volver a mi pueblo, a pasar unos días, mi vida transcurre acá”.

Acerca de la gran historia que hay entre Argentina y el Reino Unido, expresó: “miré mundiales acá y la celeste y blanca siempre tira. Hoy ya no está esa rivalidad de mirar al argentino con desprecio por Malvinas, de hecho acá están jugadores de nuestro país en los mejores equipos de fútbol, pero cuando llegan fechas como el aniversario de la guerra siempre está el recuerdo intacto de Daniel Lagos, quien murió en el crucero General Belgrano, hundido el 2 de mayo del 82. A mí me quedó eso de la Escuela N°9 de Telén, donde siempre recordábamos que teníamos un héroe. Yo siempre digo, el Daniel de mi pueblo”.

Cuando llegó a Inglaterra, comenzó a trabajar como limpiador de cama, lugar donde los caballos suelen dormir. Éste, es un trabajo que generalmente a nadie le gusta hacer y además, no suelen pagar muy bien. Sobre este trabajo, explicó que consiste en “levantar los excrementos de los caballos. Así arranqué yo. Con el tiempo empecé a montar caballos. Aprendí a jugar al polo y luego integré un equipo donde un día jugué Chukker (un tiempo) con los príncipes de Inglaterra, con Harry y William. En uno de mis primeros trabajos mi jefe era Kenney Jones, el guitarrista que junto a Rod Stewart, y Ronnie Wood formaron The Who. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Stewart”.

Sin embargo, en la actualidad, el argentino es manager en Jackdaws Castle, ubicado en el corazón de los Costwolds y por ende, debe entrenar caballos para el torneo Grand National entre otros.

El Jackdaws Castle

El Jackdaws Castle es una de las mejores instalaciones de entrenamiento en las carreras de salto del Reino Unido. Tiene tres galopes de hierba, dos galopes para todo clima de cinco estadios y una milla. También cuenta con “terrenos escuela sobresalientes con una serie de vallas, vallas de arbustos y de persecución regulares, una piscina equina, una escuela cubierta y un solarium equino”, caracterizó.

Carrera Grand National

La carrera del Grand National consiste en dos vueltas completas a un circuito de 3.600 metros en el hipódromo de Aintree, en la que los 40 caballos participantes deben saltar un total de 30 vallas de dificultad variada a lo largo del trazado. La primera edición reconocida del Grand National se realizó en 1839 y consistía en una carrera de campo en la que se marcaban los obstáculos que había que saltar, entre los que destacaban setos y arroyos de los alrededores del hipódromo antes de incorporarlo al circuito actual.

Un dato curioso sobre esta competencia es que no se suspendió ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. La única vez que no se corrió fue en 2020, por la pandemia de COVID-19.

“Es una carrera con historia y con una importancia cultural y reconocida socialmente. Acá se para el país y gran parte de Europa, como cuando en la Argentina juega la Selección en el Mundial”, contó.

“El sábado, nuestro caballo, Cloth Cap, que quiere decir gorra de tela, era favorito, iba en tercer lugar y faltando cuatro saltos el jockey aflojó porque sentía que el animal se ahogaba. Lo histórico fue que por primera vez –en 182 años- , ganó un caballo montado por una mujer, nunca antes había pasado”, detalló sobre la carrera en la que ganó por primera vez en la historia una mujer. La triunfadora fue la irlandesa de 31 años, Rachael Blackmore.

