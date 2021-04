Otro argentino en la NBA: Gabriel Deck jugará en Oklahoma City

Un bombazo de último momento se dio en el mundo del básquet, el jugador argentino Gabriel Deck quien actualmente forma parte del Real Madrid pasará a la NBA para defender la camiseta de Oklahoma City y será el segundo representante argentino en la mejor liga del mundo de básquet. A pesar de que falta la confirmación oficial, es un hecho que Tortu pasará a los Thunder y tendrá su primera experiencia en la liga de los Estados Unidos.

Actualmente Oklahoma no es uno de los mejores equipos de la NBA, pero si es el mejor lugar para que Deck comience a transitar su carrera en esta liga, es un equipo que se encuentra en reconstrucción y actualmente ocupa la décimo tercera posición en la Conferencia Oeste, con muy pocas chances de ingresar a los Play In.

Es una buena prueba para que Deck, quien llega dejando junto a Nicolas Laprovittola al Real Madrid en los Playoff, se afiance en la liga y empiece a sumar minutos en un equipo que no cuenta con jugadores consagrados. Su principal figura es Shai Gilgeous-Alexander. Con 22 años, el oriundo de Toronto arribó a la franquicia de Oklahoma desde Los Ángeles Clippers en 2019 en un trade que incluyó también al italiano Danilo Gallinari y cinco futuras primeras rondas del draft. Todo eso, a cambio del escolta Paul George, actualmente en el equipo angelino.

La consagración de Deck en el básquet se produjo en el último Mundial en China en el 2019, Argentina quedó segunda luego de caer en la final ante España, en esa cita mundialista Kobe Bryan quedó encantado con el jugador surgido en Quimsa y lo recomendó para LA Lakers.

Gabriel Deck con Kobe Bryant.

“Kobe se quedó enamorado del Tortuga. Se lo conté después a él, que Kobe se había convertido en fan suyo, y se lo que quería llevar a los Lakers”, había contado tiempo atrás Manu Ginóbili en una charla de podcast con Nicolás Laprovittola y Germán Beder. El santiagueño había comentado con picardía: “Me dijo que quería conocer Colonia Dora… ¿Te imaginás? Revolucionamos todo”.

Deck abandonará el Real Madrid luego de que el conjunto blanco clasifique a los Playoffs tras vencer al Fenerbahce en la Euroliga. Tortu era uno de los jugadores más destacados del conjunto blanco que no podrá remplazarlo ya que por el momento no se pueden hacer fichajes, además era uno de los contratos más bajos de toda la plantilla. A diferencia de Facundo Campazzo quien pagó su cláusula de 6 millones de euros, el ex San Lorenzo solamente tendrá que desembolsar un millón y medio de euros para salir del Real Madrid y pasar a la NBA, quien no llegó a un acuerdo con el Madrid para su renovación y vio una buena posibilidad en esta salida.

#Deportes Coronavirus: el Pulga Rodríguez dio positivo y no estará disponible ante River https://t.co/6Vp0A2TfOB pic.twitter.com/gQkBNldOZF — misionesonline.net (@misionesonline) April 8, 2021

Cabe destacar que tiempo atrás, en noviembre del año pasado se sabía que estaba latente la posibilidad de la llegada de Gabriel a la NBA y meses después se concretó, fuentes cercanas aseguran que el jugador firmará en los próximos días para jugar lo que resta con los Thunder y el contrato será por 3 años.

JD-EP