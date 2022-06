Mañana continuará la fiscalización administrativa y financiera de la CELO de Oberá por parte del Ministerio de Acción Cooperativa

Este lunes continuará el trabajo de fiscalización ordenado por el Ministerio de Acción Cooperativa de Misiones, en la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá CELO, que comenzó el viernes pasado y que se sumó al embargo de las cuentas, realizado por la justicia, debido a la gigantesca deuda que tiene Energía de Misiones.

La medida que fue tomada el viernes pasado y que ese mismo día comenzó con un trabajo sobre las cajas recaudadoras de la CELO (cooperativa que brinda los servicios de luz y agua potable entre otros), y que desde mañana continuará con el resto de las áreas, “no es una intervención” aclaró la ministra de Acción Cooperativa de la provincia Liliana Rodríguez. Ese mismo día la justicia embargó las cuentas de la CELO, por la abultada deuda impaga de más de mil millones de pesos que mantiene con Energía de Misiones (EMSA).

“El viernes la mañana he decidido firmar la resolución 157/22, donde defino una fiscalización administrativa y financiera. Pero no es una intervención, sino que nosotros como órgano facultado por la ley, tenemos ese resorte para poder ir a fiscalizar todo lo que se trate de la cooperativa. Actualmente todos los órganos que constituyen la cooperativa, están en plena vigencia de sus facultades, y nosotros lo único que hacemos es ir y analizar toda la situación que está viviendo en este momento la cooperativa, podremos participar con voz, en las reuniones del Consejo de Administración si hubieran, pero lo que no hacemos es intervenir” explicó la funcionaria.

Rodríguez indicó que la medida es para constatar cual es la situación real de la cooperativa, a través del trabajo de la contadora designada por el ministerio, para hacer ese control.

“Sin lugar a dudas, una de las cosas que determinó que tomáramos esta decisión es la denuncia hecha por Energía de Misiones a la justicia, y tratando de evitar otra situación más grave, es que tomamos la dedición de entrar como fiscalizadores públicos a la cooperativa, ya que creemos necesaria que la población conozca realmente la situación y por eso en primer lugar fuimos a fiscalizar las cajas recaudadoras de la cooperativa. Ese fue nuestro primer trabajo, hasta que llegó el dictamen de la justicia para hacer la recaudación, que nosotros nada tenemos que ver con eso, ya que es una medida judicial. Así que desde el lunes seguiremos con otras medidas, mirando las cuentas, y todo lo que nos faculta la ley. Ahora que la justicia ha ordenado el control de las cajas, nosotros nos vamos a abocar a otras tareas, que también nos corresponden hacer, para ir teniendo una resolución más rápida, en cuanto a saber que está pasando dentro de la cooperativa” manifestó a Misiones Online TV la ministra.

Por otra parte también dijo que si bien el problema más visible es la deuda de la CELO con Energía de Misiones (EMSA), también “son de público conocimiento todas las denuncias que hace la gente (sobre los servicios), aunque no tenemos los documentos de esas denuncias, y hay en Oberá un defensor del pueblo que no presentó nada, y los síndicos que están dentro de la cooperativa que tampoco presentaron nada. Por eso para el Ministerio como órgano fiscal público, que tiene la duda de que está pasando adentro, es que tomamos la decisión de hacer esto inmediatamente. La meta es saber si el problema es solo el no pago de la deuda y porque está ocurriendo eso. Y la única manera de saber es estar dentro de la cooperativa fiscalizando lo que tenga que ver con los ingresos y egresos de las cuentas, para poder tomar luego una determinación”.

Por último, Rodríguez adelantó que la fiscalización no tiene un plazo de duración, sino que “durará lo que haga falta”.

A raíz de la millonaria deuda, la Justicia ordenó el embargo de las cajas recaudadoras y las cuentas de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), medida que se hizo efectiva este viernes.

Alrededor de este mediodía, la ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Liliana Rodríguez firmó en el día de la fecha la Resolución 157/22 con la cual ordenó la fiscalización administrativa y financieramente de las cajas recaudadoras Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO)

Asimismo, se hicieron presentes la fiscalizadora del Ministerio de Acción Cooperativa de Oberá, Midori Kayriyama, quien es la encargada de supervisar los libros de la organización que provee los servicios públicos en una de las tres ciudades más importantes de Misiones.

Una retención anterior

Energía de Misiones embargó antes las cuentas bancarias de la CELO y si la situación no se resuelve en las próximas semanas, analizan pedir la intervención judicial para que se embargue el patrimonio personal de los directivos. “No tenemos diálogo con la CELO. En esta instancia lo que estamos buscando es el pago concreto, porque la voluntad e intención ya no sirven, necesitamos concretar el pago. Estamos en la instancia judicial para el cobro del dinero”, contó Virginia Kluka, en declaraciones radiales.