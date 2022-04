El primer ministro italiano, Mario Draghi, analiza la no autorización de ingreso al país a los jugadores rusos y bielorrusos para disputar el Abierto de Italia, el último gran torneo de arcilla antes de Roland Garros.

La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores de los dos países a disputar el torneo trajo más consecuencias que el rechazo de la ATP y la WTA, las cuales describieron la decisión como «injusta».

Y es que en las ultimas horas, parecería que el Masters de Roma (Abierto de Italia) estaría siguiendo los pasos de Wimbledon y también le negaría la posibilidad de participar del torneo a tenistas como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka, entre otros.

Según informa el diario Corriere Della Sera, el primer ministro italiano, Mario Draghi sabe que tanto la ATP como la WTA se oponen al veto del torneo londinense por lo que no quiere precipitarse a la hora de tomar un decisión que afectaría a estrellas como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka.

Mientras tanto, Giovanni Malagó, Presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, afirmó que una prohibición en el Abierto de Italia estaría «en línea con las decisiones del COI sobre deportes individuales».

Tal vez te interese leer: Novak Djokovic afirmó que padece una extraña enfermedad: “Es algo que me afecta el metabolismo”

Nole diría presente

Por otra parte, quien si podrá disputar el Abierto de Italia será el N°1 del mundo, Novak Djokovic, que viene de perder la final del ATP 250 de Belgrado ante ni más ni menos que Adrey Rublev.

El quíntuple campeón podrá jugar el Abierto de Italia el mes próximo, aunque no esté vacunado contra el coronavirus, dijo el presidente de la Federación Italiana de Tenis el miércoles.

«Las reglas para la participación de los jugadores las establecen el gobierno y la ATP, dijo el presidente de la federación, Angelo Binaghi, en la presentación del torneo que se jugará del 8 al 15 de mayo».

Binaghi dijo que había discutido el asunto con la subsecretaria del gabinete encargada de los deportes, Valentina Vezzali, que estaba sentada a su lado.

Para ingresar a Italia se requiere un certificado de vacunación contra el COVID-19 o de haberse recuperado de la enfermedad o bien una prueba negativa. Djokovic dice que ha dado positivo en al menos dos pruebas, la última de ellas en diciembre.

El serbio no pudo defender su título del Abierto de Australia en enero, ya que lo deportaron del país por no estar vacunado. Por la misma razón, no pudo viajar a Estados Unidos para jugar en los torneos de Indian Wells, California, y Miami.

Djokovic regresó al juego en el Masters de Montecarlo, donde perdió en la primera ronda con el español Alejandro Davidovich Fokina.

Novak Djokovic afirmó que padece una extraña enfermedad: “Es algo que me afecta el metabolismo”https://t.co/V8J2uxqF3w — misionesonline.net (@misionesonline) April 25, 2022

Fuente: Marca