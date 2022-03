Semana Santa en Misiones | Desde las Ferias Francas advierten un aumento de precios y escasez en algunos productos

Desde el aumento en el precio del huevo hasta la escasez en productos específicos como el choclo, son algunas de las situaciones que podrían afectar a los compradores en esta época tan importante para los creyentes.

Santa María de las Misiones – Vilmar Müller

El presidente de la Asociación de las Ferias Francas de Misiones, Vilmar Müller, comentó al respecto que habría escasez de oferta debido a que esos productos provienen de las chacras misioneras, que en estos últimos tiempos sufrieron la falta de lluvias y fueron en su gran mayoría abatidas por la sequía y los incendios. En este sentido, se refirió puntualmente a la plantación de choclo.

“Hay algunas zonas donde hay choclo, pero no son muchas, porque en los últimos tiempos estuvimos teniendo lluvias aislada. Hay productores que no llegaron a plantar y hay otros que los hicieron para esta ocasión específicamente y sí están produciendo, pero no en gran cantidad”, dijo Müller.

“La cuestión del precio la estamos debatiendo hace dos semanas. La gente está muy preocupada porque hace unos días subieron muchos precios, y la gente está estudiando muy bien, ya que tenemos dos problemas: uno es debatir los costos de la producción, y el otro problema es que, si se aumenta demasiado, no se va a vender”, agregó.

Müller señaló que otro problema que agudiza el panorama es el efecto de la inflación general que afecta a todo el país. Aunque los productores que venden en los mercados populares “ya hace dos semanas, están preparando la harina de maíz blanco precocido que se va a frezar para tener preparado, porque esto está teniendo mucha demanda y eso sí está en $350 y $400 el kilo (de las precocidas), creo que esto se mantiene”.

En cuanto a otros productos, dijo que no se definió todavía el precio del lechón, pero confió en que podría mantenerse; no así el de los quesos, producto también muy requerido en esta época.

Toda esta incertidumbre respecto a la escasez, sumado al aumento de combustible son factores que van influyendo y Müller dijo que el último aumento del choclo se considera bastante ya que cuesta $400 la docena pero que se mantiene bajo, comparado al precio de góndola, que es el choclo dulce.

En la continuidad de esta descripción sombría del panorama de la microeconomía local de Semana Santa, Müller agregó que se prevé un aumento en los lácteos y huevos.

“El huevo está en un período de crisis, estuvimos hablando esta semana, comentando acerca del problema de la escasez y que además aumentó mucho, teniendo en cuenta que el alimento también subió, los productores no tienen su propia producción de maíz en gran cantidad, entonces va a tener un costo bastante alto”, afirmó finalmente Müller.

