Tras el aumento en el precio de los combustibles, Faruk Jalaf aclaró que las estaciones de servicio no son formadoras de precios: “Los fijan el Estado y las petroleras siempre”

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), Faruk Jalaf, afirmó que el aumento en los combustibles establecido por la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se esperaba recién para enero y aclaró que no son las estaciones de servicio quienes fijan los valores.

Faruk Jalaf. Radio Libertad

“Las estaciones de servicio no son formadoras de precios, no tenemos ni posibilidades de fijar un precio. Los precios los fijan el Estado y las petroleras, siempre. Lo más gracioso del tema es que no avisan nada, no hay una notificación ni siquiera dos horas antes para que podamos dar alguna precisión a nuestros clientes o a los medios”, lamentó el dirigente.

