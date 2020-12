Martín Oria, sobre el veto presidencial: “Esta ley nos devolvía a los misioneros derechos que nos debe Nación”

Tras el veto del Gobierno Nacional al proyecto de la creación de las zonas especiales aduaneras, este lunes empresarios misioneros se reunieron en el marco de la Confederación Económica de Misiones para abordar la situación de cara al futuro.

Martín Oria – Radio República

El encuentro vía Zoom, estaba pautado previamente al anuncio del presidente Alberto Fernández, donde contarían con la presencia del Gobernador provincial, para tratar cómo seguir con el pedido de la regulación del proyecto que fue negado, según detalló Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas y vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

Pese a la negativa recibida, en la reunión abordaron cómo continuar apuntalando el proyecto. Pese a que no hay muchas explicaciones y tampoco promesas de una rectificación, seguirán trabajando conjuntamente con el Gobierno Provincial.

Tras la publicación en el Boletín Oficial, se generó una gran decepción en el sector, descripta por Oria de esta manera: “Cómo seguir explicándole al Gobierno central que necesitamos una Argentina Federal, que Misiones es distinta a otras provincias”. Y añadió “en la decisión viene todo el egoísmo de las provincias vecinas, que ‘apretaron’ para que no se realice esta ley que nos devolvía a los misioneros derechos que nos debe Nación”.

El empresario manifestó su desconcierto por la repentina decisión de vetar el proyecto, pese a las señales positivas que obtuvieron del Gobierno Nacional días atrás, y expresó que la única explicación que encuentra es que las provincias al momento de votar la Ley hayan puesto negativas. No obstante, esperan que, desde Nación, retribuyan a Misiones de alguna manera.

En tanto, advirtió que se requiere cambios en el modelo, ya que considera que la provincia no puede continuar “mendigando en Buenos Aires, a técnicos que no entienden y que no conocen la patria grande y lo que genera la presión impositiva en esta zona”. Asimismo, señaló que Misiones le da a Nación más plata de la que recibe y aun así se ve desfavorecida respecto a otras provincias.

Oria también hizo hincapié en el aumento en la recaudación registrada en Posadas, debido al cierre de fronteras y destacó que eso demuestra que la provincia puede generar mano de obra.

