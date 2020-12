Posadeña se consagró campeona argentina “Wellnes Junior”  en el Campeonato Argentino NPC Regional en Buenos Aires.

Karen Heredia, posadeña, ganó el primer lugar en la categoría Wellnes Junior, en el segundo Campeonato Argentino NPC Regional en Buenos Aires.

Heredia empezó compitiendo en los concursos en el 2016. Los anuncios sobre la disciplina en los medios televisivos fue lo que la fascinó. Su familia siempre la apoyó.

La joven en ese momento contaba con 16 años, sin embargo ya se encontraba entrenando. Por lo que su entrenador simplemente cambió su rutina a una más elevada.

Este año debido a las dificultades que presentó la pandemia del Covid-19, la deportista comentó que mejoró su alimentación y arrancó el entrenamiento en su departamento junto a su pareja, hasta que se reabrieron los gimnasios. Karen actualmente se encuentra viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Haber ganado el campeonato, es un orgullo y una superación. Me esforcé todo este tiempo en cuarentena despertándome todos los días a las 5 am para hacer cardio y haciendo dieta. Esta bueno saber que me pude superar y dejar la excusa de lado” dijó la atleta.

Y destacó “Tengo un gran equipo, nos esforzamos para llegar al objetivo y lo cumplimos”

Su nutricionista, oriundo de asunción, es el Lic. Carlos “Porky” Ayala. Mientras que su entrenadora y coaching de poses es Olga Salazar, quien además es “Tri Campeona Sudamericana de bodyfit” en los años 2013, 2014 y 2016.

De esta manera, según la atleta sus proyectos a futuro es seguir capacitándose y lograr convertirse en una profesional dentro de la disciplina del fisicoculturismo y el fitness. Preparándose con todas las energías para el campeonato sudamericano del 2021.

