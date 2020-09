Escuelas técnicas: son 2.500 los estudiantes que ven demoradas sus prácticas obligatorias para recibirse en Misiones

Hay 2500 alumnos en los últimos años de escuelas técnicas que tendrían que completar 200 horas de práctica profesionalizante para obtener sus títulos y que hasta la fecha no están en condiciones de hacerlo de manera regular debido a la pandemia de coronavirus que detuvo el andamiento de todos los procesos educativos formales.

Gilson Berger – Radio Municipal

No se trata de teoría, ni de esfuerzos, sino de aplicar lo aprendido en el campo, en los hechos, en una actividad que se coordina entre estudiantes, padres, profesores, escuelas y empresas privadas o estatales. Cada alumno que llega al último año de la educación técnica debe aplicar lo aprendido en un período obligado de 200 horas de “pasantía” que recibe el nombre de “práctica profesionalizante”.

Este lunes 7 de septiembre estaba previsto que comenzaran ese período algunos grupos “puntuales”, según precisó esta mañana el subsecretario de Educación Técnica de la provincia, Gilson Berger, docente de amplia trayectoria precisamente en esa especialidad del secundario en el sistema educativo misionero.

Debido a la aparición de algunos casos de contagio de coronavirus en la provincia en los últimos días, dijo el funcionario que debió “suspenderse por una semana, por ahora”, aunque aclaró que estaban en condiciones de avanzar con este tema, “solo algunos establecimientos” y que “saldría por resolución ministerial” en las próximas horas la prórroga del inicio de las actividades prácticas.

“Comenzar una práctica profesionalizante implica todo un trabajo coordinado de la Escuela, del director, del docente a cargo con alumno, con la empresa y con los padres. Ese trabajo se estaba haciendo, pero decidimos a partir de los casos de contagio que hubo en los últimos días, suspender por una semana por ahora. No queremos poner en riesgo a nadie. Tampoco eran todas las escuelas las que estaban en condiciones de comenzar”, consideró Berger en comunicación con la radio Municipal de Posadas en la mañana de este lunes.

Respecto de los plazos probables para este paso fundamental en la formación de los técnicos, dijo que se analizará la evolución de la pandemia en la región y “volver a planificar, sin una fecha estimada, pero cuando están dadas las condiciones”.

En este sentido afirmó que mantienen “un diálogo permanente con los directores, porque son ellos los que nos van diciendo sobre las posibilidades”. Y aclaró: “Cuando nos dieron la autorización para avanzar, hacía 15 días que no teníamos casos en la provincia”.

Entre deseos y límites temporales

“Nosotros tenemos mucha intención de que las prácticas puedan desarrollarse, por la complejidad de su titulación, porque necesitamos cumplimentar con 200 horas de prácticas específicas, algunas en empresas”, afirmó Berger sobre la intencionalidad institucional que choca de lleno con las limitaciones temporales, ya que si comenzaran el período de práctica la semana que viene y durante 4 horas diarias de lunes a viernes, hasta la finalización del ciclo lectivo fijado para el 27 de noviembre, solo tendrían 220 horas disponibles en el calendario.

El cálculo optimista no incluye feriados, asuetos ni días de probables “paros docentes”, lo que convierte al tema en una problemática más con la que tendrán que lidiar las autoridades educativas de la provincia.

Como excepción, según afirmó Berger, “algunos alumnos están cumpliendo con modelos de prácticas profesionalizantes en empresas simuladas, proyectos productivos en sus casas, proyectos tecnológicos que están haciendo quizás en los talleres de sus padres, en los talleres de algún amigo…Es decir, de alguna manera se están haciendo las prácticas profesionalizantes”, aunque no precisó qué número de estudiantes a punto de egresar están comprendidos en ese grupo.

Escuelas técnicas: 2.500 afectados

En toda la provincia, entre secundaria y el nivel superior, “estamos hablando de 2.500 estudiantes que están en condiciones de hacer las prácticas” aclaró Berger, aunque insistió conque “de ese número, hoy no todos iban a comenzar sus prácticas, se había coordinado puntualmente con algunas instituciones, porque se tiene que dar una serie de situaciones: tienen que estar de acuerdo los padres, el estudiante, el equipo directivo y también la empresa. Es todo un trabajo de organización para que el estudiante pueda ir a hacer las prácticas. Estamos expectantes porque todavía tenemos varias semanas de aquí a fin de año para cumplir con esa carga horaria. No queremos apurarnos, jamás vamos a poner en riesgo la salud de ningún estudiante, por encima de una necesidad académica”.

Respecto de los alumnos de otros cursos en el mismo nivel educativo, señaló que “el estudiante que pudo continuar con el vínculo pedagógico, no va a tener problema para finalizar sus estudios. Desde el Ministerio y desde todas las áreas involucradas vamos a avanzar en los próximos meses con aquellos que perdieron el vínculo; esos son los que nos preocupan, son a quienes hay que buscar, no podemos permitir que pierdan el año bajo ningún punto de vista. Aquel que vino trabajando desde el primer día, le decimos que sigan en ese ritmo, ya falta poco. Si continúan así, no van a tener problema para obtener su título. Y aquel que no tiene la posibilidad, seguramente se les va a dar las herramientas para traerlos, ubicarlos y recuperar ese vínculo que se perdió”.

