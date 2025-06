El músico Toby Villa recorre Misiones con su bandoneón: “Este viaje es para descubrir la música del Litoral”

El músico, compositor e interprete,Toby Villa está por primera vez en Misiones con su bandoneón para presentar su recorrido musical por la región.

Luego de salir en sucesivas giras por el NOA (Noroeste argentino), el artista platense se lanzó a conquistar el Litoral, impulsado por amigos y el deseo de explorar nuevos horizontes.

Con un vínculo forjado con el bandoneón tras el robo de su guitarra, Villa comparte un sonido que transporta y conecta. La gira continúa este fin de semana por Posadas, Alem, Oberá y San Pedro, para luego seguir hacia Puerto Iguazú y Foz de Iguazú.

Un recorrido musical por el país

Toby Villa describió su música como “un recorrido musical por el país”. Explicó que, “humildemente, así, [tocan] estos chamamés”. Destacó cómo la música “toca la fibra” de quienes la escuchan lejos de su tierra, especialmente con el bandoneón.

“Uno andando va descubriendo. Llevamos todos esos ritmos. También la zamba, las chacareras, el tango. Es un poquito mostrar los sonidos que tenemos en el país, porque nosotros somos andariegos”.

Además, hizo hincapié en el concepto de “Alma guaraní”, que considera “sin banderas”, enfocándose en las regiones culturales. Remarcó que el Litoral es vasto y comparte cultura con Brasil y Paraguay, similar a lo que ocurre con Chile en el sur.

La llegada a Misiones: salir de la zona de confort

Villa explicó que su llegada a Misiones significó “romper un poco la comodidad, salir de la zona de confort, que dice que hace bien también”.

En este sentido, comentó que, aunque es de La Plata y vivió en Capital y en la cordillera, “todos los inviernos [se] escapamos del frío. Las rutas se ponen bravas”.

Tradicionalmente, migraban “siempre al NOA, que se hizo un camino hermoso”.

Respecto a el instrumento que lo acompaña, compartió su historia con el bandoneón: “Como 20 años después de empezar a hacer música, me robaron la guitarra, que yo trabajaba con ella, vivía haciendo música, pero hacíamos jazz, blues, reggae, rock”.

Por otro lado, luego del robo contó que consiguió el bandoneón para “hacer negocio, para revenderlo”.

En este punto, sostuvo: “Me habían prestado la plata de la guitarra. Era una cuestión de que podía devolver la plata, que me prestaban comprarme una guitarra, todo eso”.

Sin embargo, la situación cambió: “Verdaderamente me puse a tocarlo y a entrar estos sonidos de todo el territorio. Y a mover fibras ahí seguramente internas, y de antepasados que tengo por el país, con sangre de todos lados. Se empezó a despertar eso. Y así vamos conectando de nuevo con la música de acá. Por eso este viaje es para descubrir la música del litoral, que para mí suena todo chamamé, y no es todo chamamé, tiene sus variantes. Como antes la música del norte me sonaba toda chacarera”.

Aunque luego de profundizar en los sonidos sostuvo que supo reconocer otros géneros: “Un gato, un escondido. Y aquí lo mismo, esto es un rasguido doble, no es un chamamé. Es música del litoral”.

La magia del bandoneón

Al describir el atractivo del bandoneón, el músico expresó: “Es otro sonido, me crié escuchando tango, como que de la panza de mi mamá que escucho tango. Es un sonido, más que nada por el tango me viene. Porque yo toda mi infancia me acuerdo que en mi casa se escuchaba tango y de hecho me puse a estudiar tango, lo primero que estudié en el bandoneón. Y después abrí el camino para el folclore, también con esto de andar”.

Por otro lado, reafirmó: “Mueve fibra, a mí me pasa que toco y la gente se acerca. El otro día me dice una señora, me hiciste acordar a mi papá, que tocaba el bandoneón y como que siempre mueve recuerdo, parece. Es un instrumento que tiene casi 100 años el bandoneón ahora. Es del año (19)28 este bandoneón. Vamos a tener que hacerle una fiesta de aniversario dentro de tres años. Es como un sonido que te transporta, digo yo. Te transporta a esos años, a la casa de tu abuela, a eso. A los patios de los domingos, seguramente. Ya sea por el chamamé que se usó, por la música del NOA que se usó, o por el tango que se usó. Porque no es solo el tango, es un ícono del tango”.

Próximas presentaciones

Toby Villa detalló su agenda de presentaciones para junio, según lo conversado en la entrevista y la información proporcionada:

Sábado 14: Certamen Nacional Pyga en Alem, Misiones, a las 16:00 hs.

Sábado 14: Casa del Bicentenario en Oberá, Misiones, a las 20:00 hs.

Jueves 19: El Local en Puerto Iguazú, Misiones.

Sábado 21: Peña Biodiversa en Puerto Libertad, Misiones.

Miércoles 25: Sudacas Bar en Foz de Iguazú, Brasil.

El artista mencionó que viajan sin un tiempo definido, “escapándole a la nieve de Bariloche y abriendo caminos nuevos, sin apuro”.

“Lo que sí sabemos es que Posadas nos ha recibido muy bien, y seguramente volveremos cuando tenga que ser”.