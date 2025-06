El músico Andrés González fue condenado y previo al fallo afirmó “fue un hecho muy dramático para todos”

El Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas condenó este viernes a Horacio Andrés González a tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para conducir, al hallarlo culpable del siniestro vial ocurrido en marzo de 2019 en Gobernador Roca, donde murieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas.

Previo a escuchar la sentencia, González sostuvo: “Tengo mucho miedo también, lógicamente. Pero confío plenamente en la decisión que la Justicia vaya a tomar”. Agregó: “Me gustaría que no se me quite la oportunidad de poder seguir cantando, que es lo que amo y lo que me sacó adelante todo este tiempo”.

El fallo firmado por la jueza Marcela Leiva lo consideró responsable por doble homicidio culposo y lesiones graves. También impuso reglas de conducta como la entrega de la licencia, tareas comunitarias durante tres años y la prohibición de consumir alcohol o drogas.

Además, se ordenó investigar a dos policías por supuestas irregularidades durante la instrucción de la causa. Los fundamentos se conocerán el 23 de junio.