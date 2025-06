Testigos y peritos declararon en la segunda audiencia del juicio contra el músico Andrés Gónzalez: este viernes se conocerá la sentencia 

Facundo Chemes declaró durante más de una hora y aseguró que el imputado, Horacio Andrés González, era quien manejaba el vehículo. La jornada también incluyó pericias que refuerzan esa hipótesis.

La segunda audiencia del juicio oral contra Horacio Andrés González, acusado por el siniestro vial ocurrido el 5 de marzo de 2019 sobre la Ruta Nacional 12, se desarrolló este miércoles desde las 8.30 en el Juzgado Correccional y de Menores N°1, bajo la dirección de la jueza Marcela Leiva. En la jornada declararon un sobreviviente, un bombero voluntario de Gobernador Roca y dos peritos que ofrecieron detalles sobre la mecánica del hecho.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Facundo Nicolás Chemes, sobrviente y testigos que estuvo a badoo del Ford Fiesta involucrado en el choque. Durante más de una hora, Chemes brindó un relato extenso sobre los momentos previos al impacto, el viaje y las consecuencias posteriores.

“Fue una tragedia que se podía evitar porque fue la alta velocidad e imprudencia lo que mató a Pipita y Meli. La imprudencia de él”, afirmó, al referirse al acusado. Chemes también expresó su indignación por declaraciones públicas realizadas por González tras el hecho: “Salió en todos los medios a hablar diciendo mentiras, cuando a Samir, estando internado, le llegaban citaciones para declarar. Fue algo que me molestó mucho”.

Además, reveló haber recibido amenazas por parte de familiares del acusado luego de comenzar a relatar su versión de los hechos: “Yo soy víctima y testigo porque nadie me va a contar, yo estaba dentro del auto. Comencé a contar la verdad y ahí es cuando, en febrero del 2020, en carnaval en San Javier, se me acercó una familiar de él, personal policial, y me dijo ‘¿querés seguir viviendo?’”.

El juicio busca establecer quién iba al mando del vehículo al momento del impacto. En ese sentido, Chemes fue contundente: “Poner en duda quién manejaba me parece totalmente ilógico, no había posibilidad de que manejara otra persona que no sea Andrés González”.

Más adelante, el director general de la Policía Científica, Juan Carlos Vázquez, brindó su testimonio como perito. Explicó que su informe se basó en las leyes de la física aplicadas a la mecánica del choque, haciendo énfasis en la tercera ley de Newton (acción-reacción).

“Se pudo determinar que él conducía el vehículo”, indicó Vázquez, quien basó su conclusión en las lesiones del acusado, la activación del airbag y la ubicación de los otros ocupantes. Según el perito, el conductor presentó lesiones compatibles con el impacto contra el volante, amortiguado por el sistema de seguridad del vehículo. Sobre la velocidad, afirmó: “No se pudo determinar con exactitud, pero venía con mucha velocidad por los daños”.

El testimonio de Vázquez coincidió con el del perito de la Policía de Misiones, Juan Carlos Maderner, quien también evaluó los daños estructurales del automóvil: “Se podría decir que venía a una velocidad importante, no puedo decir cuánto, pero puedo asegurar que no venía despacio”.

También declaró el bombero voluntario Arnaldo Gamarra, quien colaboró con el traslado de heridos. Su testimonio fue breve y no aportó datos sustanciales a la causa.

Al finalizar la jornada, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes, cuando se escucharán los alegatos y se conocerá la sentencia.

El hecho juzgado ocurrió en un tramo de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Gobernador Roca. El Ford Fiesta, en el que viajaban seis personas, colisionó de frente contra una camioneta Chevrolet S10. Como consecuencia del impacto murieron Melina Tamara Sosa Labandera (25) y Mariela Melisa Caram (27), mientras que otros ocupantes, como Chemes y Samir Daou, resultaron con lesiones graves.

El acusado, Horacio Andrés González, enfrenta cargos por homicidio culposo calificado, lesiones graves y gravísimas culposas, todos en concurso ideal.