Se incendió un secadero en Azara y hubo pérdidas millonarias

Un incendio destruyó por completo el secadero de yerba mate San Lorenzo en la localidad de Azara, Misiones. El establecimiento, propiedad de Leonardo Julián Yendryka, llevaba años siendo fuente de empleo para decenas de familias y de producción para cientos de pequeños productores.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/06/06-12-FMS-Julian-Yendrika-Incendio-en-Azara-Establecimiento-yerbatero-8.05.mp3

Julián Yendryka – FM Show

El siniestro comenzó con un foco inicial que fue controlado, pero reapareció horas después con consecuencias devastadoras. “Yo justo no estaba en ese momento en el establecimiento, pero el encargado me llamó y me dijo ‘se incendió el secadero’, y ahí salí corriendo, y llegué y ya estaba, ya no había más que hacer”, relató Yendryka.

El fuego parecía haber sido sofocado tras el primer episodio. “Controlamos hasta las doce de la noche y quedó sin fuego”, aseguró. Sin embargo, una chispa residual, imperceptible durante la inspección nocturna, se reavivó horas más tarde. “A las dos de la mañana me vienen a buscar a mi casa que se incendió otra vez”, dijo. “Una vez que se prende y no lo controlás en el momento, no apagás más ni con los bomberos, porque eso es una pólvora”.

Las llamas consumieron dos depósitos ubicados en el barrio Vigil Morena, en la orilla del pueblo. Allí trabajaban diez personas en forma permanente, además de treinta tareferos. Más de mil pequeños productores, que dependían del lugar para el secado de sus cosechas, debieron buscar alternativas. “No sé si te van a recibir porque todo está lleno. Es un año muy complicado con las yerbas también”, advirtió.

El daño económico ronda entre los 150 y 200 millones de pesos, según estimaciones del propietario. “Me estoy yendo al banco ahora para ver la tasa subsidiada”, explicó. El acceso al financiamiento es limitado y los seguros no cubren este tipo de instalaciones: “Antes aseguraban, después no aseguraron más porque se trabaja con fuego”.

Yendryka había iniciado la construcción de un segundo secadero más moderno, que ahora también se verá afectado por la pérdida. Aunque reconoce que la situación es difícil, afirmó que no tiene alternativa. “Hay muchas familias que dependen de esto”, dijo.

El productor aseguró que la reconstrucción ya comenzó, a pesar de no contar aún con certezas económicas. “Demoraremos una semana más o menos para desarmar”, dijo, y resumió su decisión con una frase que se repitió: “Voy a levantar”.