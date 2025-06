Este sábado 14 de junio se dará inicio al Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, con el partido inaugural entre el Inter Miami de Lionel Messi y Al Ahly de Egipto. El torneo, que se extenderá hasta el 13 de julio, contará con 32 equipos y un nuevo formato similar al de la Copa del Mundo.

El Mundial de Clubes 2025 arrancará este sábado 14 de junio con un esperado duelo entre el Inter Miami, dirigido por Lionel Messi, y el Al Ahly de Egipto. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, a las 21: horas (hora argentina), marcando el inicio de un torneo histórico para el fútbol de clubes. Este campeonato, que se extenderá hasta el 13 de julio, será el primero en su nueva versión, con 32 equipos y una estructura más parecida a la de la Copa del Mundo de selecciones.

Este Mundial de Clubes contará con la participación de los mejores equipos de cada continente y será mucho más extenso que en ediciones anteriores. La competencia se desarrollará en Estados Unidos a lo largo de 30 días y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y DAZN, con partidos exclusivos en Telefé y Disney+ Premium, incluyendo los encuentros más destacados de los equipos argentinos, Boca y River.

Los representantes de Argentina serán Boca Juniors y River Plate, que llegaron al torneo después de una destacada participación en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo debutará en el Mundial enfrentando al Urawa Red Diamonds de Japón, seguido por el Monterrey de México, y cerrará la fase de grupos contra el Inter de Italia. Por su parte, el equipo de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors, iniciará su camino ante el Benfica de Portugal, luego se enfrentará al Bayern Munich de Alemania y cerrará su participación en la fase de grupos contra el Auckland City de Nueva Zelanda.

Formato de competencia del nuevo Mundial de Clubes

Por primera vez, el torneo se jugará bajo el formato de fase de grupos, con ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, donde dará inicio la fase eliminatoria. El torneo culminará con la gran final el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En total, 63 partidos se disputarán, lo que hace que esta edición sea mucho más extensa que las anteriores, en las que solo participaban entre seis y siete equipos y el certamen se desarrollaba en una semana.

El Mundial de Clubes 2025 es el primero de una nueva era, ya que FIFA ha decidido ampliar la competencia para incluir a más equipos y darle mayor visibilidad al fútbol de clubes. Este certamen se disputará cada cuatro años y buscará ofrecer un escaparate global de las mejores selecciones de clubes del mundo. A diferencia de la competencia más corta que se jugaba anteriormente, el nuevo formato de 32 equipos se asemeja más a la Copa del Mundo, lo que representa un desafío mayor para los equipos participantes.

Grupos del Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly y Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Auckland City, Boca y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y Club América o LAFC

Grupo E: River, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsain HD y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo

Fixture completo del Mundial de Clubes 2025 por grupos

Grupo A

Al Ahly vs. Inter Miami | Fecha: 14 junio | Hora: 21:00 | Hard Rock Stadium, Miami

Palmeiras vs. Porto | Fecha: 15 junio | Hora: 19:00 | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Palmeiras vs. Al Ahly | Fecha: 19 junio | Hora: 13:00 | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Inter Miami vs. Porto | Fecha: 19 junio | Hora: 16:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Inter Miami vs. Palmeiras | Fecha: 23 junio | Hora: 22:00 | Hard Rock Stadium, Miami

Porto vs. Al Ahly | Fecha: 23 junio | Hora: 22:00 | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo B

PSG vs. Atlético Madrid | Fecha: 15 junio | Hora: 16:00 | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Botafogo vs. Seattle Sounders | Fecha: 15 junio | Hora: 23:00 | Lumen Field, Seattle

PSG vs. Botafogo | Fecha: 19 junio | Hora: 22:00 | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid | Fecha: 19 junio | Hora:19:00 | Lumen Field, Seattle

Atlético Madrid vs. Botafogo | Fecha: 23 junio | Hora: 16:00 | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Seattle Sounders vs. PSG | Fecha: 23 junio | Hora: 16:00 | Lumen Field, Seattle

Grupo C

Bayern Munich vs. Auckland City | Fecha: 15 junio | Hora: 13:00 | TQL Stadium, Cincinnati

Boca Juniors vs. Benfica | Fecha: 16 junio | Hora: 19:00 | Hard Rock Stadium, Miami

Bayern Munich vs. Boca Juniors | Fecha: 20 junio | Hora: 22:00 | Hard Rock Stadium, Miami

Benfica vs. Auckland City | Fecha: 20 junio | Hora: 13:00 | Inter&Co Stadium, Orlando

Benfica vs. Bayern Munich | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 | Bank of America Stadium, Charlotte

Auckland City vs. Boca Juniors | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 | Geodis Park, Nashville

Grupo D

Flamengo vs. Esperance | Fecha: 16 junio | Hora: 22:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Chelsea vs. León | Fecha: 16 junio | Hora: 16:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Flamengo vs. Chelsea | Fecha: 20 junio | Hora: 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

León vs. Esperance | Fecha: 20 junio | Hora: 19:00 | Geodis Park, Nashville

León vs. Flamengo | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 | Camping World Stadium, Orlando

Esperance vs. Chelsea | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo E

River Plate vs. Urawa Red Diamonds | Fecha: 17 junio | Hora: 16:00 | Lumen Field, Seattle

Monterrey vs. Inter de Milán | Fecha: 17 junio | Hora: 22:00 | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

River Plate vs. Monterrey | Fecha: 21 junio | Hora: 22:00 | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds | Fecha: 21 junio | Hora: 16:00 | Lumen Field, Seattle

Inter de Milán vs. River Plate | Fecha: 25 junio | Hora: 22:00 | Lumen Field, Seattle

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey | Fecha: 25 junio | Hora: 22:00 | Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Grupo F

Fluminense vs. Borussia Dortmund | Fecha: 17 junio | Hora: 13:00 | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Ulsan vs. Mamelodi Sundowns | Fecha: 17 junio | Hora: 19:00 | Inter&Co Stadium, Orlando

Fluminense vs. Ulsan | Fecha: 21 junio | Hora: 19:00 | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | Fecha: 21 junio | Hora: 13:00 | TQL Stadium, Cincinnati

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense | Fecha: 25 junio | Hora: 16:00 | Hard Rock Stadium, Miami

Borussia Dortmund vs. Ulsan | Fecha: 25 junio | Hora: 16:00 | TQL Stadium, Cincinnati

Grupo G

Manchester City vs. Wydad Casablanca | Fecha: 18 junio | Hora: 13:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Ain vs. Juventus | Fecha: 18-19 junio | Hora: 22:00 | Audi Field, Washington D.C.

Manchester City vs. Al Ain | Fecha: 21-22 junio | Hora: 22:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Juventus vs. Wydad Casablanca | Fecha: 22 junio | Hora: 13:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Juventus vs. Manchester City | Fecha: 26 junio | Hora: 16:00 | Camping World Stadium, Orlando

Wydad Casablanca vs. Al Ain | Fecha: 26 junio | Hora: 16:00 | Audi Field, Washington D.C.

Grupo H

Real Madrid vs. Al Hilal | Fecha: 18 junio | Hora: 16:00 | TQL Stadium, Cincinnati

Pachuca vs. Salzburgo | Fecha: 18 junio | Hora: 19:00 | Hard Rock Stadium, Miami

Real Madrid vs. Pachuca | Fecha: 22 junio | Hora: 16:00 | Bank of America Stadium, Charlotte

Salzburgo vs. Al Hilal | Fecha: 22 junio | Hora: 19:00 | Audi Field, Washington D.C.

Salzburgo vs. Real Madrid | Fecha: 26-27 junio | Hora: 22:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Al Hilal vs. Pachuca | Fecha: 26-27 junio | Hora: 22:00 | Geodis Park, Nashville

Fixture completo día por día del Mundial de Clubes 2025

Sábado, 14 de junio de 2025

Inter Miami vs. Al Ahly – 21:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Domingo, 15 de junio de 2025

Bayern Munich vs. Auckland City FC – 12:00 – (DSports y DAZN).

PSG vs. Atlético de Madrid – 16:00 – (DSports y DAZN).

Palmeiras vs. Porto – 19:00 – (DSports y DAZN).

Botafogo vs. Seattle Sounders -23:00 – (DSports y DAZN).

Lunes, 16 de junio de 2025

Chelsea vs. Los Angeles FC – 16:00 – (DSports y DAZN).

Boca vs. Benfica – 19:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Flamengo vs. Esperance Sportive de Tunis – 22:00 – (DSports y DAZN).

Martes, 17 de junio de 2025

Fluminense vs. Borussia Dortmund – 13:00 – (DSports y DAZN).

River Plate vs. Urawa Red Diamonds – 16:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns FC – 19:00 – (DSports y DAZN).

CF Monterrey vs. Inter de Milán – 22:00 – (DSports y DAZN).

Miércoles, 18 de junio de 2025

Manchester City vs. Wydad AC – 13:00 – (DSports y DAZN).

Real Madrid vs. Al Hilal – 16:00 – (DSports y DAZN).

Pachuca vs. FC Salzburgo – 19:00 – (DSports y DAZN).

Al Ain FC vs. Juventus – 22:00 – (DSports y DAZN).

Jueves, 19 de junio de 2025

Palmeiras vs. Al Ahly FC – 13:00 – (DSports y DAZN).

Inter Miami vs. Oporto – 16:00 – (DSports y DAZN).

Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid – 19:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

PSG vs. Botafogo – 22:00 – (DSports y DAZN).

Viernes, 20 de junio de 2025

Benfica vs. Auckland City – 13:00 – (DSports y DAZN).

Flamengo vs. Chelsea – 15:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Los Angeles FC vs. Espérance Sportive de Tunisie – 19:00 – (DSports y DAZN).

Bayern Munich vs. Boca Juniors – 22:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Sábado, 21 de junio de 2025

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund – 13:00 – (DSports y DAZN).

Inter de Milán vs. Urawa Reds – 16:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Fluminense vs. Ulsan HD – 19:00 – (DSports y DAZN).

River Plate vs. FC Monterrey – 22:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Domingo, 22 de junio de 2025

Juventus vs. Wydad AC – 13:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Real Madrid vs. Pachuca – 16:00 – (DSports y DAZN).

FC Salzburg vs. Al Hilal – 19:00 – (DSports y DAZN).

Manchester City vs. Al Ain FC – 22:00 – (DSports y DAZN).

Lunes, 23 de junio de 2025

Seattle Sounders vs. PSG – 16:00 – (DSports y DAZN).

Atlético de Madrid vs. Botafogo – 16:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Inter Miami vs. Palmeiras – 22:00 – (DSports y DAZN).

Porto vs. Al Ahly – 22:00 – (DSports y DAZN).

Martes, 24 de junio de 2025

Auckland City vs. Boca – 16:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Munich – 16:00 – (DSports y DAZN).

Los Angeles FC vs. Flamengo – 22:00 – (DSports y DAZN).

Espérance Sportive de Tunisie vs. Chelsea – 22:00 – (DSports y DAZN).

Miércoles, 25 de junio de 2025

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD – 16:00 – (DSports y DAZN).

Mamelodi Sundowns FC vs. Fluminense – 16:00 – (DSports y DAZN).

Inter de Milán vs. River Plate – 22:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey FC – 22:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Jueves, 26 de junio de 2025

Juventus vs. Manchester City – 16:00 – (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Wydad AC vs. Al Ain FC – 16:00 – (DSports y DAZN).

Al Hilal vs. Pachuca – 22:00 – (DSports y DAZN).

FC Salzburgo vs. Real Madrid – 22:00 – (DSports y DAZN).