Chemes apuntó contra el músico González en la segunda jornada del juicio: “Fue su imprudencia y la velocidad lo que mató a Pipita y a Meli”

Durante la segunda jornada del juicio, un sobreviviente del siniestro ocurrido en 2019 aseguró que la tragedia fue producto de una conducción imprudente. Dos jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos. El acusado enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas y este viernes se conocerá la sentencia.

Facundo Nicolás Chemes, uno de los sobrevivientes del choque frontal ocurrido el 5 de marzo de 2019 en Gobernador Roca, declaró este jueves en el juicio que se le sigue a Andrés González, imputado como único responsable del siniestro vial. “No fue un accidente, fue un siniestro que se pudo evitar”, sostuvo ante el Tribunal. Y agregó: “Fue la imprudencia de él la que mató a mis amigas”.

El acusado conducía el Ford Fiesta que colisionó con una camioneta Chevrolet S-10 en una zona de doble línea amarilla sobre la ruta nacional 12. En el hecho murieron Melina Sosa Labandera (25) y Mariela Melisa Caram más conocida como “Pipita” (27), quienes viajaban como acompañantes. La fiscal María Laura Álvarez, de la Fiscalía Correccional y de Menores Uno, acusa a González de haber invadido el carril contrario, superando la velocidad máxima permitida de 60 km/h en zona urbana.

Chemes comenzó su testimonio agradeciendo la posibilidad de declarar: “Han pasado muchos años para darle luz a este hecho”. Detalló que el viaje a las Cataratas había sido planeado como cierre de una actividad institucional y encuentro de la juventud libanesa. “Ellos habían venido unos días antes, estaba organizado para que estén acá y era una oportunidad para que conozcan las Cataratas”, explicó.

En relación con las víctimas, afirmó: “‘Pipita’ era un joven profesional, le gustaba la política. Una persona muy querida”. Sobre Mariela Caram, recordó: “Vivió dos años en el Líbano y trabajó en zonas de conflicto. Le gustaban las mariposas”.

También habló sobre Melina Sosa Labandera, con quien tenía un vínculo cercano: “Meli no era una amiga, era mi familia, mi hermana. Mi primer viaje fue con ella y su familia. Me criaron con mucho amor”.

Chemes remarcó que González no estaba invitado al viaje. “Él no iba a ir hasta Iguazú. Se sumó por insistencia y por una relación que generaba inseguridades y violencia psicológica”, relató. Y amplió: “Un amigo decidió no ir y él se sumó..

En su reconstrucción del viaje, contó: “Con Samir y Pipita salimos del departamento a las 7 de la mañana. Fuimos hasta la casa de Meli y después al auto. Ella iba de acompañante y González al volante”. Detalló una parada en la estación YPF de Santa Ana y señaló: “El conductor estaba apurado. Cuando llegamos a Roca, al querer pasar a otro vehículo, apareció una camioneta de frente. Sentí que me moría”.

Sobre sus heridas, explicó: “Me operaron la cadera, me pusieron una placa con clavos. También tengo fractura en la mandíbula. Lo que me llamó la atención es que tenía la marca del cinturón. Eso habla de una conducción rápida”.

Aseguró que ya durante el viaje hubo advertencias: “Siempre se le decía a González que bajara la velocidad pero jamás pensábamos que podíamos tener un siniestro”. Y concluyó: “Esto fue un siniestro porque se podía evitar. Fue la alta velocidad y su imprudencia lo que mató a Pipita y a Meli”.

Tras el hecho, Chemes permaneció internado casi un mes. “No tenía acceso a celular ni televisión. Me decían que Meli estaba viajando”, relató. “Siempre supe que era una mentira lo que decía Gonzalez. Él no era una víctima, él era responsable”.

También denunció haber recibido amenazas: “En un carnaval, una familiar de él que trabaja en la Policía se me acercó y me dijo: ‘¿Querés seguir viviendo?’”. Y agregó: “Ahí entendí que unos meses antes me habían dicho lo mismo en un kiosco, pero no lo había tomado como amenaza. Ahora ya no tengo miedo. Tengo la posibilidad de contar la verdad”.

En otro tramo de su testimonio, cuestionó el rol público que asumió González tras el hecho: “Él lucra con el accidente. Se hizo conocido después del choque y consiguió trabajo en el Ministerio”. Según dijo, lo habló con los jefes del acusado: “Les conté lo que pasó. Para mí es importante que se sepa la verdad”.

Sobre el rol de González en la conducción, fue categórico: “Poner en duda quién manejaba me parece ilógico. No había posibilidad de que manejara otra persona”.

Finalmente, pidió justicia: “Ojalá la condena sirva como ejemplo para que toda la sociedad tome conciencia. Manejar de forma imprudente puede causar la muerte”.

El juicio continuará con nuevas audiencias. González está imputado por homicidio culposo calificado en dos hechos, lesiones graves culposas calificadas por dos hechos y lesiones gravísimas calificadas, en concurso real. Podría enfrentar hasta seis años de prisión e inhabilitación para conducir.

Este viernes desde las 8.30 serán los alegatos finales y la sentencia definitiva.