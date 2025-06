Pruebas Aprender 2024: «La escuela secundaria necesita transformarse, los estudiantes ya no aprenden como antes»

Carla Cecci, Directora de Coordinación del Nivel Secundario del Ministerio de Educación de CABA, analizó los resultados de las Pruebas Aprender 2024, que evidencian una caída alarmante en los desempeños de los estudiantes en Matemática, con solo el 14,2% alcanzando un nivel satisfactorio o avanzado, mientras que más de la mitad (54,6%) no logró superar siquiera el nivel básico. En el área de Lengua, el panorama fue más positivo, con el 58,4% de los estudiantes alcanzando niveles satisfactorios o avanzados.

«Un resultado que se inscribe dentro de un proceso complejo»



Cecci subrayó que no se debe pensar en estos resultados como un hecho aislado. “Lo que vemos no es solo un tropiezo en esta prueba puntual, sino que es parte de un proceso más amplio que viene siendo complicado en los últimos años. Nuestros estudiantes están aprendiendo menos en Matemática, y la situación se refleja también en otras áreas”, afirmó. Para la especialista, el fenómeno no es circunstancial, sino que responde a una serie de factores acumulados a lo largo del tiempo, que incluyen los métodos de enseñanza y el desajuste con los intereses de los estudiantes. “Los resultados en Matemáticas son los más sorprendentes y preocupantes, pero no son los únicos. En general, los aprendizajes han ido descendiendo año tras año”, agregó.

Un modelo educativo desfasado



La especialista en educación le dijo a Misiones Online que uno de los factores que incide directamente en los bajos resultados de los estudiantes es el desajuste entre el modo en que se enseña y el modo en que los estudiantes aprenden. Según ella, “la escuela secundaria sigue con un formato educativo muy similar al que existía hace más de 100 años, mientras que los jóvenes de hoy tienen maneras completamente diferentes de aprender”. Explicó que las nuevas generaciones de estudiantes están cambiando sus formas de aprender y de relacionarse con el conocimiento, pero la escuela secundaria no ha sabido adaptarse a esos cambios. “La escuela secundaria no está convocando el interés de los estudiantes. Este modelo educativo no logra conectar con los jóvenes, que se sienten desmotivados por una estructura rígida y desfasada”, indicó Cecci.

El impacto del ausentismo en el rendimiento



Otro factor clave señalado por Cecci fue el ausentismo escolar, que afecta directamente los aprendizajes. Afirmó que hay una correlación entre la cantidad de días que los estudiantes faltan a la escuela y su bajo desempeño en las pruebas. “Si uno observa el ausentismo, se ve que los chicos están faltando más. Aunque hay muchas razones que explican este fenómeno, también es cierto que la escuela secundaria no está logrando captar el interés de los estudiantes”, aseguró. Para Cecci, el ausentismo no solo responde a factores sociales o económicos, sino también a la falta de motivación que sienten los estudiantes hacia la escuela.

Un sistema educativo que necesita cambios profundos



Cecci hizo hincapié en la necesidad de un cambio estructural en el sistema educativo para abordar estos problemas. “Lo que necesitamos hoy es una escuela que integre las disciplinas y que se enfoque en problemáticas socialmente relevantes para los estudiantes”, afirmó. Explicó que es fundamental que los docentes trabajen de manera colaborativa, con tiempo completo dentro de las escuelas, para poder acompañar mejor a los estudiantes y adaptarse a sus necesidades. “No podemos seguir con un sistema donde los docentes estén dispersos en varias instituciones y no puedan realmente conocer a sus estudiantes y sus trayectorias”, destacó Cecci.

La formación docente, clave para la transformación



En cuanto a la formación docente, Cecci reflexionó sobre la importancia de seguir capacitando a los profesores, ya que el modelo de formación inicial ha quedado obsoleto. “Los docentes de hace 15, 30 años han tenido la misma formación inicial. Por eso es crucial que los docentes continúen aprendiendo y adaptándose a los nuevos enfoques pedagógicos”, explicó. Para ella, la actualización constante de los profesores es una de las claves para transformar la enseñanza y mejorar el rendimiento de los estudiantes.

La influencia de la tecnología y los celulares en el aula



Cecci también abordó el tema del uso de celulares en las aulas, destacando que el dispositivo se ha convertido en una gran distracción. “Hoy, la tecnología y el uso del celular están interfiriendo en la atención y concentración de los estudiantes. Aunque algunos argumentan que los dispositivos pueden ser útiles, la realidad es que se han vuelto una distracción constante”, aseguró. Mencionó que algunas jurisdicciones han comenzado a regular el uso de celulares en las escuelas, lo que ha resultado en mejoras en la atención de los estudiantes. “Es fundamental que los estudiantes dejen sus teléfonos en la mochila, para evitar distracciones y mejorar el ambiente de aprendizaje”, señaló.

Repensar el rol de la escuela en la vida de los estudiantes



Finalmente, Cecci reflexionó sobre el rol de la escuela secundaria en la vida de los estudiantes, señalando que la escuela debe adaptarse a los nuevos tiempos. “La escuela no puede seguir siendo un espacio que se desconecte de la vida real de los estudiantes. Lo que está sucediendo dentro del aula tiene que tener sentido en la vida de los chicos, y para eso tenemos que repensar cómo enseñar y qué enseñar”, concluyó.

