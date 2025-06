Perder peso con semaglutida, el medicamento que está ganando terreno en Misiones: qué dicen los expertos sobre sus efectos y sus riesgos

La semaglutida, un medicamento que ha captado la atención mundial en los últimos años, ha mostrado resultados prometedores tanto para el tratamiento de la diabetes tipo 2 como para la pérdida de peso. Rafael Aguirre, médico clínico y especialista en metabolismo, explica cómo este medicamento, originalmente utilizado para tratar la diabetes, está ganando popularidad por sus efectos adicionales sobre el control del peso y la salud cardiovascular.

Un medicamento multifacético

La semaglutida, cuyo principio activo imita una hormona natural del intestino llamada GLP-1, actúa en múltiples frentes. Inicialmente, se utilizó en pacientes con diabetes tipo 2 para ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. La acción del medicamento mejora la respuesta de la insulina y reduce los niveles de azúcar en sangre, lo que es clave para el control metabólico en personas con esta condición.

Sin embargo, uno de los efectos secundarios más destacados de la semaglutida es su impacto sobre el sistema gastrointestinal. Aguirre explica que este medicamento favorece la saciedad, lo que ayuda a reducir el apetito y, a su vez, disminuye la ingesta calórica. «Este efecto gastrointestinal es lo que impulsa el descenso de peso en muchas personas que inician el tratamiento», comenta el médico.

El control del apetito es un factor crucial en el tratamiento de la obesidad, y la semaglutida ha demostrado ser eficaz en este aspecto. Los estudios iniciales sobre su uso en pacientes con diabetes tipo 2, que también sufrían de sobrepeso u obesidad, mostraron no solo mejoras en los niveles de glucosa, sino también una reducción en el peso corporal. Además, algunos de estos pacientes experimentaron una mejora en su salud cardiovascular, lo que refuerza la idea de que la semaglutida podría ser un tratamiento integral para personas con enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Un enfoque integral para el tratamiento de la diabetes y la obesidad

El uso de la semaglutida no debe considerarse un tratamiento aislado. Aguirre destaca que su eficacia se maximiza cuando se combina con cambios en el estilo de vida, incluyendo una dieta equilibrada y un régimen de actividad física regular. «La semaglutida no es una solución mágica», señala Aguirre. «Es una herramienta poderosa que debe ser parte de un enfoque terapéutico más amplio, que también involucre la colaboración de médicos, nutricionistas y especialistas en ejercicio físico».

En este sentido, remarcó que los pacientes deben seguir un plan personalizado que tenga en cuenta sus necesidades individuales, condiciones preexistentes y objetivos de salud. Aunque la semaglutida ha demostrado ser eficaz para muchas personas con diabetes tipo 2, no está indicada para todos. Aguirre aclara que aquellos con diabetes tipo 1, una condición generalmente diagnosticada en la adolescencia o la niñez, no deberían usar este medicamento sin una evaluación clínica rigurosa. «Las personas con diabetes tipo 1 suelen tener un peso corporal más bajo debido a la falta de control de la insulina, y este medicamento podría no ser adecuado para ellos», explica.

La controversia del uso estético y los riesgos asociados

A medida que la semaglutida ha ganado popularidad, también ha suscitado controversia debido a su uso fuera del ámbito médico para la pérdida de peso. En Europa y Brasil, se ha reportado un auge en la automedicación, con personas que buscan este medicamento para adelgazar, incluso sin una indicación médica.

Aguirre advierte sobre los riesgos de la automedicación. «Este medicamento debe ser prescrito por un profesional médico después de una evaluación clínica adecuada», subraya. Asimismo, sostuvo que en muchos casos, el uso no supervisado de semaglutida ha llevado a efectos secundarios no deseados, como la pérdida rápida de grasa facial y corporal, lo que puede hacer que la piel se vuelva más flácida y menos elástica. Además, la reducción rápida de peso puede causar problemas en la salud de la piel y otros órganos si no se lleva a cabo bajo supervisión.

Accesibilidad y costo del tratamiento

El costo de la semaglutida también ha generado preocupaciones, especialmente en países como Argentina, donde el precio de los medicamentos puede ser un obstáculo significativo para muchos pacientes. El medicamento está disponible en su forma inyectable y en tabletas orales, siendo las tabletas una opción más económica. Sin embargo, el costo sigue siendo un desafío para muchas personas, lo que plantea interrogantes sobre la accesibilidad a este tratamiento.

«La semaglutida tiene un costo elevado, y eso limita el acceso de muchos pacientes», comenta Aguirre. «Las versiones nacionales del medicamento son más accesibles, pero aún así, no todos pueden permitirse este tratamiento de manera continua».

Contraindicaciones y precauciones

Aunque la semaglutida ha demostrado ser eficaz, no está exenta de riesgos. Aguirre menciona que su uso está contraindicado en algunas situaciones, como en mujeres embarazadas, personas con antecedentes de cáncer o trastornos cardíacos graves. «Es crucial que los pacientes reciban una evaluación completa antes de iniciar el tratamiento», afirma. La semaglutida debe ser utilizada bajo estricta supervisión médica para garantizar su seguridad y efectividad.