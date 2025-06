El misionero Jorge Possiel volvió a ganar en Concepción del Uruguay: “Un fin de semana soñado”, expresó

Jorge Possiel logró una victoria crucial en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde ganó la pole, la serie más veloz y la final. Con esta victoria, se posiciona como uno de los grandes contendientes para el título, con varios puntos en juego en las próximas carreras, incluida la de Buenos Aires.

El piloto eldoradense Jorge Possiel se alzó con una victoria significativa en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde no solo logró la pole position, sino que además ganó la serie más veloz y la final, logrando un fin de semana soñado.

En diálogo con Fórmula Tuerca, compartió su experiencia en este evento, destacando la gran expectativa con la que llegó a Concepción del Uruguay, un circuito que le trae muy buenos recuerdos.

“Fuimos con grandes expectativas debido a la victoria del año pasado. Fue una revancha personal, y por suerte se me dio nuevamente. Fue un fin de semana soñado”, afirmó con una sonrisa.

La victoria no fue fruto de la casualidad, sino de una estrategia cuidadosamente planificada. El piloto explicó que su equipo decidió no utilizar neumáticos nuevos en los entrenamientos, reservándolos para la clasificación. Esta decisión resultó clave para su rendimiento: “Ese plan nos salió bien, gracias al análisis y la estrategia que armamos con el ingeniero y todo el equipo”.

Con la pole position en el bolsillo, Possiel abordó la clasificación con más confianza, sabiendo que ya estaba bien posicionado y que, si las condiciones lo permitían, podía pelear por el primer puesto. En un momento crítico de la clasificación, con la tensión al máximo, fue capaz de dar el golpe de escena y quedarse con la pole.

“En la primera clasificación quedamos muy cerca y eso me permitió salir a la segunda clasificación con más soltura y confianza. Me jugué por todo, porque la materia pendiente que tenía era la pole, y me salió todo perfecto. Pude quedarme con la clasificación y feliz con eso”, expresó.

El éxito de Possiel continuó con la serie más veloz, lo que le permitió partir desde la primera posición en la final, un gran logro considerando la paridad del grupo de autos que competían. “Largar desde la primera fila es un plus, especialmente después de la clasificación y la serie, que nos permitió cuidar los neumáticos. Fue fundamental para tener un buen rendimiento durante la final. Los neumáticos bien conservados fueron la clave del buen rendimiento”, señaló.

En la final, el camino hacia la victoria no fue fácil. Aunque Possiel largó en primer lugar, casi pierde la posición frente a su principal rival, Federico Hermida. Sin embargo, el eldoradense no perdió la calma y logró sostener su posición en la curva 3, asegurando la victoria. “La final fue un poco diferente, pero la serie fue clave. Hice una diferencia rápidamente y eso me permitió escapar, mientras que los demás luchaban por posiciones. En la final, casi me pasa Hermida en la largada, pero por suerte pude sostener la posición y volver a encontrarme en la primera posición”, relató.

El desempeño del Etios

Possiel también reflexionó sobre la diferencia de desempeño entre su Etios y otros autos en circuitos como Rosario, donde los autos de la marca Clio tuvieron un mejor desempeño. “Sabíamos que en Rosario íbamos a tener dificultades, pero en Concepción sabíamos que el Etios iba a ser más competitivo, sobre todo en las curvas rápidas. Este circuito nos favoreció, y pudimos aprovecharlo al máximo”.

Una de las claves de la victoria fue el apoyo de su familia. “Concepción es un lugar muy especial para mí, porque trae gratos recuerdos. Esta vez le dije a mi familia que nos acompañaran, porque queríamos mantener la cábala del año pasado. Y gracias a ellos, se repitió la victoria. Estoy muy feliz de haber podido compartir este momento con ellos”.

Tras esta victoria, Possiel se siente más motivado que nunca para afrontar los próximos desafíos del campeonato. “Estamos bien posicionados para seguir peleando en el campeonato. Aunque estamos algo lejos de la punta, todavía hay muchas carreras por delante, y en eventos como los de Buenos Aires y Río Cuarto, con puntaje doble, se pueden sumar muchos puntos. Este campeonato está lejos de definirse”, aseguró.

Con ambición, Possiel se muestra decidido a seguir peleando por el título en la próxima carrera en Buenos Aires, donde se espera una gran competencia.