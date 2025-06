“El éxito del entrenamiento está en desconectar y escuchar al cuerpo”, expresó Daiana Ramírez sobre el enfoque de sus ejercicios

Daiana Ramírez explicó en el programa Sala Cinco del stream de Misiones Online que el éxito en el entrenamiento radica en la desconexión del estrés diario y en escuchar al cuerpo durante el ejercicio.

Destacó que es fundamental adaptar las rutinas a las necesidades individuales, lo que permite a cada persona superar sus límites de forma segura y efectiva. Más allá de la estética, Ramírez subrayó que el enfoque mejora el bienestar físico y mental, lo que asegura una experiencia positiva y transformadora. Este método personalizado optimiza los resultados y contribuye a un estilo de vida más saludable.

“Para mí es fundamental tener a alguien que te motive”, afirmó Ramírez. “Yo, por ejemplo, en lo personal soy una persona que tiendo a motivar mucho, a que entrenen, que le metan ficha, que si no tienen ganas, que vayan igual». La entrenadora relató cómo animaba a sus alumnos a asistir, incluso por periodos cortos, destacando que «venís, entrenás 40 minutos, media hora y ya está… Hiciste algo por vos, hiciste algo por tu salud».

Ramírez puso énfasis en que el entrenamiento más allá de lo estético, se basa en la calidad de vida. “A largo plazo, a largo plazo te brinda una calidad de vida que es a lo que todos deberíamos apuntar”, aseguró.

Tal vez te interese: Misiones | El nuevo robot Da Vinci “mejora la precisión en la cirugía y acelera la recuperación del paciente”, afirman desde el Parque de la Salud

La entrenadora también se refirió al estrés diario que enfrentan las personas: “Todo el mundo trabaja como locos todo el día. Los hijos, la escuela, la niñera, el perro, lo que sea están todo el tiempo conectados a eso y no desconectan y el gimnasio es un lugar de desconexión”.

Por otro lado, la profesora subrayó la diferencia entre entrenar solo y con guía. “No es lo mismo ir a entrenar solo que tener a alguien que te motive, o alguien que te guíe, en este caso”, explicó.

“Mi sistema de trabajo es un entrenamiento guiado. Están pensando qué tengo que hacer hoy. Venís, entrenás lo que te digo y te vas. Entonces también se crea como una desconexión”, aclaró.

Ramírez comentó sobre la adaptación de los ejercicios: “En mi caso yo trato de adaptar todos los ejercicios. Si vienen y me dicen ‘me quedó doliendo la rodilla, listo, esta semana cambiamos, vemos si fortalecemos, bajamos el peso, hacemos otras cosas». Aseguró que el dolor del ejercicio era «un dolor agradable”, pero advirtió sobre los peligros de una mala ejecución.

“Si esa persona viene, entrena un lunes y hace un peso muerto mal ejecutado… al otro día no puede ni levantarle al hijo. Eso no suma, resta”, sostuvo, sobre el acompañamiento profesional que controle la práctica.

Sobre los miedos de sus alumnos, Ramírez explicó: “Muchas veces las personas vienen con miedo, porque entrenaban en otros gimnasios. Me dicen: yo no hago peso muerto porque yo me lastimé. Y en base a eso y reforzando”, trabajó la técnica, incluso con la demostración de los ejercicios “sin la pesa” para ver cómo está cómo “está la técnica”. Si la técnica era correcta y no generaba dolor, se continúa adelante.

De esta manera, Ramírez valoró la incorporación de la tecnología en su trabajo. “A mí me ayuda un montón”, dijo sobre el uso de tablets.

Aunque el tiempo de ejecución de los ejercicios era el mismo, “los tiempos de descanso por ahí varían” según la persona. Para ella, el sistema de las tablets para los clientes es “buenísimo porque aprovechan el tiempo. Sienten que trabajaron realmente porque no es lo mismo irte al gimnasio tres horas y hacer diez ejercicios y no transpiraste, saliste como entraste”. Por lo tanto, concluyó que, al usar este método, las personas “salís contento porque te moviste, aportaste a tu salud y encima aprovechaste el tiempo”.