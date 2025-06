Estudiantes de la Escuela de Comercio N°8 realizaron una sentada para rechazar la reincorporación de un docente denunciado por abuso

Esta mañana, estudiantes de la Escuela de Comercio N°8 realizaron una sentada en señal de protesta ante el inminente regreso a las aulas de un docente denunciado por acoso y abuso. La medida fue impulsada por el Centro de Estudiantes tras conocerse, el viernes por la tarde, que el profesor del área de Matemática, volvería a dictar clases en la institución.

“A nosotros el viernes pasado, estudiantes del turno tarde, segundo C, nos hicieron llegar una carta manuscrita avisándonos que el docente Luis Roberto, iba a comenzar a dar clases en nuestra institución. Dicho señor, anteriormente había sido acusado y denunciado por docentes, padres y alumnos de acoso y abuso verbal, psicológico y muy posiblemente sexual hacia las estudiantes de nuestra institución”, explicó Katherine Gocki, estudiante de 5to año de Humanidades, de la comercio Nº8.

La decisión de protestar se tomó de manera conjunta con los delegados de los cursos que deberían tener clase con el docente. “Estaban completamente negados a participar en el aula. Entonces se realizó hoy una sentada en las primeras dos horas, en acompañamiento del curso afectado, cuarto de Humanidades del turno mañana, para que ese docente no pueda dar clases, y también para visibilizar nuestra problemática y hacer valer nuestros derechos. Como centro, cumplimos con nuestra obligación de representar y defender al cuerpo estudiantil”, remarcó Gocki.

Por su parte, Tatiana Castillo, presidenta del Centro de Estudiantes y alumna de 5to año de Economía, recordó que el caso más grave que involucró al docente ocurrió en 2018. “Fue una chica que intentó suicidarse, lamentablemente, y a partir de ese caso no estuvo más en el colegio. Pero ahora lo mandaron de nuevo, y nosotros no lo queremos en nuestras aulas. Estamos representando y apoyando a los chicos que van a tener clases con ese profesor”, sostuvo.

Tras la protesta, las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con padres y docentes. “Nos dijeron que hay una resolución, que no está nada firmado todavía, pero que no va a venir. Hoy no se presentó, y dijeron que a la tarde tampoco lo hará. Sin embargo, hasta que no tengamos algo por escrito, vamos a seguir con la sentada y con las protestas”, señalaron las representantes del Centro de estudiantes.

Además de la manifestación, los estudiantes colocaron carteles en la escuela y ratificaron su compromiso de seguir trabajando con actividades de concientización. “Tenemos preparados programas y talleres para hoy y el resto del año sobre acoso, abuso y las medidas que se pueden tomar cuando ocurren dentro de una institución. Porque está bien, quizás este docente no siga, pero puede haber otros casos, y queremos estar informados y preparados”, afirmó Castillo.

El Centro de Estudiantes confirmó que está recibiendo asesoramiento legal y que no descartan recurrir a otras instituciones educativas y medios de comunicación para solicitar apoyo. “Hay un abogado interesado que nos está asesorando sobre el marco legal. También recibimos el respaldo de muchos padres y docentes, y estamos comunicándonos constantemente a través de nuestras redes sociales y canales internos”, indicaron.

Finalmente, dejaron en claro que seguirán en estado de alerta. “Vamos a continuar esta semana y todo el mes si es necesario. No vamos a permitir que se repita esta situación. Necesitamos respuestas concretas, y que se garantice la seguridad de todos los estudiantes”, concluyeron.