Cristina Kirchner habló tras el fallo de la Corte: “El partido judicial le pone cepo al voto popular”

Luego de que la Corte Suprema ratificara su condena en la causa Vialidad, la expresidenta habló ante miles de militantes frente al PJ. Denunció persecución judicial y aseguró que el poder económico teme a una alternativa popular.

Minutos después de que la Corte Suprema desestimara los recursos de su defensa y confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández dio un encendido discurso frente a la sede del Partido Justicialista, donde fue recibida por una multitud de militantes.

“Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. El partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, expresó la exmandataria desde el escenario montado en la puerta del edificio de la calle Matheu. La acompañaban la exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y su hijo Máximo, diputado nacional.

La expresidenta hizo alusión directa al impacto electoral de la sentencia: “Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la formalización de candidaturas en la provincia de Buenos Aires sale el fallo”. La referencia apunta al calendario de las elecciones legislativas 2025, para las cuales ya había anunciado su postulación como diputada por la Tercera Sección Electoral.

Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del otorgamiento de contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, y finalmente este martes quedó firme tras la decisión del máximo tribunal.

La exmandataria aprovechó su intervención para profundizar su crítica al sistema judicial y al poder económico: “Si algo tiene que hacer un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices. El poder económico puede tropezar una sola vez con la misma piedra. Saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome”.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias económicas del modelo actual: “Porque esta tranquilidad de un dólar pisado, de miles de millones de dólares que siguen tomando prestado, anuncian la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe”.

El fallo de la Corte, compuesto por 1541 páginas, ratificó lo decidido por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme el decomiso de más de 84.000 millones de pesos, supuestamente desviados durante el esquema de corrupción en la obra pública. Con la sentencia firme, la ex vicepresidenta deberá ahora cumplir su condena bajo prisión domiciliaria, debido a su edad, y no podrá ser candidata en los próximos comicios.

Aunque la causa no incluyó la imputación por asociación ilícita —rechazada por la mayoría de los jueces de Casación—, la Fiscalía había pedido originalmente una pena de 12 años. Para Cristina Kirchner, sin embargo, el proceso no fue jurídico sino político. Así lo dejó claro frente a su militancia: “Esto no es justicia, es proscripción. No les alcanza con ganarnos en las urnas: necesitan borrar a los líderes del movimiento popular”.

Luego aseguró que el Gobierno pretende que el peronismo no pueda organizarse y lo tildó de “derecha mafiosa”.

Más adelante recordó sus dos mandatos presidenciales (no el último como vice): “Fui elegida dos veces como presidenta de la república y fui despedida con una multitud desbordante en Plaza de Mayo”.

Después le auguró un mal final a la gestión de Milei y llamó al peronismo a organizarse para capitalizar a los votantes descontentos. “Que los salarios estén por el piso, que la gente no consiga trabajo, que cierre La Salada… es un país que no puede funcionar bien. Esto lo tenemos que tener muy claro”.

“Quiero decirles que se equivocan los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos, que es seguir con procesos de destrucción. Creo que se equivocan porque me pueden meter presa pero la gente cobra salarios de miseria, las jubilaciones van a seguir sin alcanzar, los medicamentos cada vez están más caros. Me pueden meter presa pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer cuatro comidas por día”.

“Espero que sea el peronismo el que conduzca el cauce del río. La historia me ha enseñado que el pueblo toma nombres y liderazgos a medida que van marchando. Nadie tiene la vaca atada. Pero el pueblo no se resigna a vivir sin derechos. Y si enfrente encuentra dirigentes que sí se resignan elegirán a otros».

Sobre el final dijo: “Los quiero mucho, les agradezco todo el aguante, todo el amor y todo el afecto”. Y llamó a militar. “Es fundamental tener una dirigencia comprometida con los problemas de la gente, ayudemos a los que necesitan ser ayudados y organizados. Muchas gracias”.