En la previa al partido con Colombia, Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección: “Después del Mundial se verá”

n la previa del duelo entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni habló sobre su futuro profesional. El entrenador campeón del mundo admitió que aún no tiene certezas sobre su próximo paso y dejó en claro que, por ahora, su compromiso sigue siendo con la Selección.

Lionel Scaloni atraviesa un momento determinante en su carrera como entrenador. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, el técnico argentino afronta sus últimos meses al frente del equipo nacional bajo el contrato vigente. Sin embargo, la pregunta sobre qué hará una vez finalizada esta etapa empieza a cobrar cada vez más protagonismo. Consultado sobre esa posibilidad durante la previa del partido frente a Colombia en el estadio Más Monumental, el oriundo de Pujato no escondió sus dudas ni sus ambivalencias.

“Me gustaría dirigir un club, pero no lo sé en el corto plazo”, reconoció el director técnico. Según explicó, ha recibido propuestas, pero aún no encuentra el convencimiento necesario para asumir un nuevo desafío fuera del entorno de selecciones. “No estoy convencido de dirigir algún club. Todos esos mensajes hay que ver si son verdad, por eso no contesto y los dejo pasar”, agregó, dando a entender que su prioridad no pasa hoy por evaluar ofertas sino por mantenerse enfocado en el presente.

Scaloni, de 47 años, fue claro al marcar los límites de su compromiso actual: “En mi caso, yo sé que estoy hasta el Mundial. Hay mucha gente dando vueltas que te ofrecen cosas… De ahí a que sea verdad. No conviene porque te desvía”. Con esas palabras, el técnico que condujo a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial dejó en evidencia la complejidad del ambiente y la dificultad para separar las negociaciones serias de las especulaciones.

Su vínculo con los clubes no ha sido frecuente desde que asumió como entrenador. De hecho, la única experiencia cercana que tuvo en ese ámbito fue como asistente de Jorge Sampaoli durante su paso por el Sevilla, en la temporada 2016-2017. Allí trabajó por menos de un año antes de sumarse al cuerpo técnico de la Selección Argentina, también junto a Sampaoli. Una vez que el casildense dejó su cargo tras el Mundial de Rusia, Scaloni quedó como técnico interino, hasta ser confirmado tras el buen desempeño en la Copa América 2019, donde el conjunto nacional finalizó tercero.

Desde entonces, su carrera ha estado marcada por un ciclo extraordinario que incluye la conquista de las Copa América 2021y 2024, la Finalissima ante Italia en 2022 y, por supuesto, la histórica obtención del Mundial de Qatar. Pese a los logros, Scaloni no muestra señales de querer apurarse. “Después del Mundial se verá”, dijo al ser consultado sobre el día después. “Tengo la cabeza preocupada en la Selección. El mundo del fútbol es complicado y a veces no está bueno meterse en esas cosas”, añadió, con la mesura que lo caracteriza.

Con un perfil bajo y alejado de las polémicas, Scaloni ha logrado consolidarse como una figura respetada tanto dentro como fuera del país. Su enfoque en el trabajo, su vínculo con los jugadores y los resultados alcanzados le han valido reconocimiento, aunque no parece dispuesto a capitalizar ese prestigio para dar un salto inmediato al fútbol de clubes. Por el contrario, su discurso refleja prudencia, calma y una fuerte vocación por cumplir con el proceso iniciado.

Mientras tanto, el presente lo encuentra en plena competencia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Selección Argentina, ya clasificada anticipadamente, utiliza estos partidos para fortalecer su funcionamiento y proyectar el equipo que defenderá el título dentro de poco más de un año.

Este martes, Argentina vs Colombia

Este martes a las 21:00, la Selección Argentina será local ante Colombia en el estadio Más Monumental, en el marco de la 16ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la clasificación ya asegurada y en vísperas de la Finalissima frente a España, el conjunto albiceleste se medirá ante un rival que llega presionado por los resultados.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni arriba a este compromiso con un sólido andar en la competencia: suma once triunfos, un empate y tres derrotas. Tras este cruce con Colombia, a la selección nacional le restarán dos compromisos para cerrar su participación en el certamen clasificatorio. El primero será el martes 9 de septiembre ante Venezuela, nuevamente como local, y el segundo tendrá lugar en Quito, el domingo 14 de septiembre, cuando visite a Ecuador. Los horarios de ambos partidos aún no fueron definidos oficialmente.

Del otro lado, Colombia atraviesa una etapa compleja. El equipo que conduce Néstor Lorenzo pasó de ser elogiado por su rendimiento a recibir fuertes cuestionamientos en las últimas semanas. En sus últimos cinco compromisos, los cafeteros no lograron sumar de a tres: acumulan tres derrotas y dos empates. El duelo ante Argentina representa mucho más que un desafío deportivo; es una oportunidad clave para recomponer la imagen y mantener firme el objetivo de acceder al Mundial de manera directa.