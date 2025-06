Claudia Urrutia del Frente Renovador Neo es la nueva Defensora del Pueblo de Oberá

La Defensoría del Pueblo de Oberá ya tiene nueva titular: Claudia Urrutia Braga. Su propuesta se centra en la escucha activa y la descentralización de servicios comunitarios para acercar la institución a los vecinos.

En la ciudad de Oberá, Claudia Braga Urrutia se convirtió en la nueva Defensora del Pueblo tras la jornada electoral del pasado domingo. La reconocida docente, con una trayectoria de más de 30 años en educación y actual directora de la Escuela 184 del barrio San Miguel, asumirá el cargo con el firme propósito de transformar la Defensoría en un espacio más cercano y accesible para toda la comunidad obereña.

Tal vez te interese: Oberá | “Somos de territorio y no de escritorio”: Claudia Urrutia apuesta por una Defensoría del Pueblo con compromiso vecinal

En diálogo directo con Misiones Online, fue consultada sobre su continuidad como directora, Urrutia aclaró que la asunción del cargo de Defensora del Pueblo está prevista para marzo del próximo año. “Mañana sigo siendo directora de la Escuela 184 de San Miguel”, afirmó.

“Mañana voy a estar en la escuela, como siempre, a las 7 menos 20 de la mañana, como es de costumbre, después de un mes de licencia por esta campaña intensa, pero muy feliz, muy orgullosa de los resultados”, completó.

La flamante Defensora expresó su gratitud: “Agradecida a mi familia, a Dios en primer lugar, a este espacio de la Renovación que me dio, a los militantes, a cada vecino que nos recibió en sus casas, que nos ayudó a militar, que caminó los barrios, a los presidentes de mesa, a las autoridades también de policía, que siempre están, que por ahí no son tan valorados porque están en las sombras. Están ahí y tienen un trabajo enorme. Agradecida a todos y a partir del año que viene voy a ser la nueva defensora del pueblo de todos los vecinos de la Ciudad Obrera, de los que me votaron y de los que no me votaron también”.

Sobre los motivos de su elección, Urrutia atribuyó el resultado al “compromiso de tantos años, 31 años de servicio y siempre dedicada a lo social, a estar con la gente, con los vecinos, porque además de mi trabajo en la escuela, era escucha permanente de otras cuestiones que no hacen no solamente al nivel educativo, sino también a lo social. Lo que venía haciendo desde hace 31 años como docente, lo voy a seguir haciendo en la Defensoría”.

La docente destacó que “eso la gente lo percibió, sintió la sinceridad, la empatía, que siempre me caracterizó, y también a mi equipo, que es el licenciado Rafa Márquez Da Silva, que también tiene una trayectoria en lo social, él es psicólogo, y también creo que eso se puso en manifiesto ahora en las urnas, que tuvimos un acompañamiento realmente importante dentro de todos los problemas de la Renovación, y después a nivel ya general fuimos electos”.

Urrutia, quien se postuló como candidata por el Frente Renovador Neo,forjó su perfil a través de un constante trabajo social y una profunda conexión con los vecinos. Su plataforma de gestión busca convertir la Defensoría de la “Capital del monte” en una herramienta proactiva, capaz de escuchar con empatía las inquietudes ciudadanas y gestionar eficazmente los reclamos ante las autoridades municipales y provinciales.

Previo a su elección, la docente había adelantado a Canal Doce los pilares de su futura gestión. Entre ellos, se destaca la implementación de un sistema de atención descentralizada mediante reuniones periódicas en los distintos barrios.

Asimismo, promoverá la capacitación de vecinos para que actúen como extensionistas jurídicos. Estas iniciativas tienen como objetivo primordial facilitar trámites esenciales, como la gestión de pensiones o certificados de discapacidad, asegurando que los servicios lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.

Bajo el lema “Compromiso Vecinal”, Claudia Urrutia se prepara para encarar el desafío de renovar la Defensoría del Pueblo.

Su administración pondrá especial énfasis en eliminar las barreras, tanto físicas como burocráticas, para garantizar que la institución cumpla verdaderamente su función de estar al servicio de todos los habitantes de Oberá.