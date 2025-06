Elecciones en Misiones | “Esto es verdadera inclusión”: un no vidente participa como autoridad de mesa en Posadas usando sistema braille

Sergio Almeida, persona no vidente, participa por primera vez como autoridad de mesa en Posadas en el marco de las elecciones legislativas provinciales 2025. Esto se hizo posible con un padrón en braille diseñado especialmente para garantizar su autonomía. Valoró la experiencia como “un gran paso que dieron con respecto a la inclusión” y pidió que se multipliquen estas oportunidades.

Almeida se desempeña como autoridad de la mesa n° 2916 en la Escuela Normal Mixta de la capital provincial gracias a un padrón adaptado en sistema braille. “Para mí no es solamente una oportunidad de trabajo, sino que también lo tomo como un aprendizaje, porque con esto voy adquiriendo experiencias para quién sabe, en lo que es futuro, uno vuelve a trabajar en esto y ya uno ya está más canchero en este tema, porque para mí es la primera vez que estoy en esto”, expresó.

Contó que pudo llevar adelante sus tareas como cualquier otro presidente de mesa, verificó el padrón, tachó a quienes no votaban, marcó a quienes sí, y lo hizo con el acompañamiento de sus compañeros y herramientas diseñadas especialmente para su inclusión.

“Tenemos un padrón en braille, con el cual yo voy chequeando el nombre de las personas que van llegando y que se van identificando. Voy corroborando a través del braille, tachando los que no votan y a los que votan les dejo el sí”.

Almeida valoró el gesto como un avance para toda la comunidad: “Para mí esto es la verdadera inclusión, la inclusión de las personas con discapacidad y en este caso visual para trabajar de esto, porque con esto se demuestra que sí se puede”.

También destacó que hay múltiples maneras de garantizar accesibilidad: “Se puede hacer mediante la informática. Hay varias maneras para que las personas también puedan acceder al mercado laboral”.

Fue su primera vez como autoridad de mesa y lo vivió con entusiasmo: “Es una experiencia única para mí. Espero que esto sea un puntapié inicial para que a posteriori otras personas también se animen y no tengan miedo”. Reconoció que al principio sintió incertidumbre, pero se sintió acompañado. “Me están tocando muy buenos compañeros y nada que decir, muy lindo todo. Agradecido por esta oportunidad que me brindó el Tribunal Electoral”.

Almeida fue parte de una mesa con electores extranjeros, lo que le aportó otra dimensión a la experiencia. “Es muy lindo, no hay palabras para describir. Espero que otras personas también se animen. Nosotros sí podemos”.

Sobre las capacitaciones previas, indicó que fueron clave. “Cuando me llamaron fui al Tribunal Electoral, ahí las chicas que me atendieron y capacitaron me mostraron el padrón con el que estoy trabajando. También me dieron una guía en braille y una guía en audio, preparadas por personas con discapacidad que trabajan en la Biblioteca Pública de las Misiones. Ellos fueron los que diseñaron el padrón y pensaron cómo adaptarlo de la mejor manera para que yo hoy pueda trabajar a la par de mis compañeros”.