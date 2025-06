Elecciones en Misiones | Hugo Passalacqua votó en Oberá y llamó a “honrar la democracia viniendo a votar”

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, emitió su voto en el Instituto Polivalente de Arte de Oberá en el marco de las elecciones provinciales donde se eligen 20 diputados y concejales en diez municipios. Tras sufragar, instó a la ciudadanía a participar activamente en los comicios, subrayando la importancia histórica y cívica del sufragio.

“Es importante votar. Siempre hay que recordar que conquistar la democracia fue una tarea muy difícil, y hay que honrarla viniendo a votar”, expresó el mandatario ante la prensa. Con un tono reflexivo, añadió: “Está fresquito, pero no es lo suficientemente frío para no venir, así que sé que hay mucho tiempo todavía hasta las 18 e invito a la gente a que vaya a votar”.

Passalacqua destacó el valor simbólico del acto de votar y remarcó que el pueblo misionero tiene una relación sólida con las instituciones: “Hay que tributar al esfuerzo que significó la conquista de la democracia, y hoy los misioneros vamos a mostrar nuestro apego a las instituciones, a la democracia, al voto popular, mostrando nuestras ganas de direccionar la provincia de un lado para el otro”.

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral, el Gobernador aseguró que “la jornada es muy tranquila en toda la provincia”. Y agregó con satisfacción: “Misiones es una provincia tranquila, trabajadora, y lo expresa un día especial como hoy, cada dos años, con el voto. Votó mucha gente, no hay ninguna mesa sin abrir en toda la provincia, y eso es lo que es natural. A mí me satisface mucho como ciudadano”.

Consultado sobre cómo seguiría su jornada, respondió entre risas: “Ahora voy a dar unas vueltas. Tengo una especie de rutina que no voy a confesar, que es cábala”.

Comparando la previa electoral con un partido de fútbol, el mandatario afirmó que “se habló mucho antes del partido de la urna, hoy las urnas hablan”. Y profundizó: “La verdad es que tiene que hablar el pueblo y hay que escucharlo con mucha atención lo que diga, sea lo que sea”.

Acerca de la importancia de los comicios legislativos, no dudó en equipararlos a elecciones ejecutivas: “El hecho de expresarse, que la sociedad grite sus ganas, me parece ineludible. Además, el voto no es un derecho solamente, es un deber cívico”.

Finalmente, en referencia a las particularidades de esta elección en Oberá, donde también se elige Defensor del Pueblo, señaló: “Es una obligación también. Hay diez pueblos que votan concejales o Defensor del Pueblo y el resto solamente para diputados provinciales. Lo aclaro para los que no están al día, hay muchos pueblos que nos estarán viendo que no encuentran lista de concejales, pues no, solamente en diez”.

Los diez municipios donde se vota a concejales

Posadas (7 bancas)

Puerto Iguazú (3 bancas)

Eldorado (3 bancas)

Leandro N. Alem (3 bancas)

Montecarlo (3 bancas)

Puerto Rico (3 bancas)

San Pedro (3 bancas)

Aristóbulo del Valle (3 bancas)

El Soberbio (3 bancas)

San Vicente (3 bancas)