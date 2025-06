Cristiano Ronaldo confesó haber recibido invitaciones para jugar en Argentina

En la antesala de la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, Cristiano Ronaldo sorprendió en conferencia de prensa al confirmar que recibió ofertas para disputar el Mundial de Clubes representando a un club argentino.

Cristiano Ronaldo, quien es capitán de la selección portuguesa, evitó dar nombres, pero señaló: “Tuve invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina”. La declaración surgió luego de que el periodista Sergio Lewinsky le preguntara si consideraría jugar en Sudamérica.

Aunque el delantero no identificó al equipo que lo contactó, el interés provino de Marcelo Gallardo, lo que reduce las posibilidades a Boca o River, únicos clubes argentinos clasificados al torneo internacional.

Ronaldo, de 40 años, no descartó una posible conexión futbolística con Lionel Messi en un futuro. “Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé”, dijo entre risas. Luego añadió: “Lo veo difícil, pero me gusta mucho. No fui nunca a la Argentina, pero quiero ir”.

Además, expresó afecto tanto por el país como por Messi. “Tengo cariño por la tierra de Leo porque mi mujer también nació ahí”, explicó. Y sobre el astro argentino agregó: “También tengo cariño por Messi, aunque hemos sido rivales durante muchos años. Como dije en varias entrevistas, estuvimos en el escenario durante 15 años. Yo le traducía en las galas. Tengo cariño por él porque siempre me respetó mucho”.

El partido decisivo ante España, que se jugará este domingo 8 de junio a las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena, marcará un nuevo capítulo en la extensa carrera de Ronaldo. Del otro lado estará Lamine Yamal, la joven figura del conjunto español, quien también habló con respeto del portugués.

“Cristiano Ronaldo es una leyenda”, aseguró el delantero de 16 años. “Le tengo mucho respeto, pero yo haré mi trabajo que es ganar y ya está”, sostuvo el jugador que celebró uno de sus goles imitando la clásica postura del luso. Y sobre su propia motivación, agregó: “Siempre le digo a mi madre que cuando hay grandes partidos voy a darlo todo, es lo que me motiva y para lo que juego al fútbol”.

