Automovilismo | El misionero Possiel se adueñó de la pole en Concepción del Uruguay en el Turismo Pista 

El piloto de Eldorado, Jorge Possiel, hizo un gran trabajo en la Clase 3 del Turismo Pista, donde fue el más veloz del día y se quedó con la pole en el Autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos donde se disputa la quinta fecha de la temporada.

Durante las pruebas matutinas, Possiel se ubicó 7º y 12º. En la general quedó 13º al marcar 1m38s478 con el Toyota Etios del Antolín Competición. El más veloz fue Pablo Collazo que se impuso con 1m37s519.

A la hora de clasificar, el misionero hizo un gran tiempo para completar los 4279 metros de extensión que tiene el trazado entrerriano y con 1m37s022 fue segundo a 0s016 de Matías Canapino que marcó 1m37s006.

En la clasificación definitiva, Possiel salió en el último grupo y gracias al gran auto que le entrega el equipo, sumado a la succión y que la pista no estaba sucia, el misionero logró bajar los registros y se llevó la pole position de la fecha con 1m36s969. Segundo se posicionó Canapino y tercero Matias Cravero.

Mañana Jorge Possiel partirá primero en la primera serie y se podrá ver a partir de las 10:05 por la pantalla de la TV Pública. Desde las 13:50 tendrá lugar la final.

“Agradecido a todo el equipo, se lo quiero dedicar a mi familia que me vino a acompañar, así que la verdad que no me sorprende porque el auto tenía un gran potencial, pero obviamente está todo muy fino, había que sacar la vuelta. Me parece que el tiempo ayudó un poquito también a que se pueda bajar y la pista no estaba sucia, salió la vuelta, de esa que uno siempre sueña. La succión seguramente me habrá ayudado. Hice un mal cierre, pero en el resto ya habíamos hecho una buena diferencia. Gracias a todos los sponsors: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Km 14 Senderos en la Selva, Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatessen, Apart Sombras del Paraná”, cerró Jorge.