Misiones | El nuevo robot Da Vinci “mejora la precisión en la cirugía y acelera la recuperación del paciente”, afirman desde el Parque de la Salud

El Parque de la Salud en Misiones sumó un Robot Da Vinci de cuarta generación, convirtiéndose en el único hospital público del país con esta tecnología. El doctor David Rywaka, responsable del servicio de Cirugía Robótica del Hospital Madariaga, brindó detalles sobre esta inversión. La nueva tecnología permite a los misioneros acceder a procedimientos de alta complejidad sin la necesidad de trasladarse a otras provincias. Esto eliminó gastos en viajes y alojamiento para los pacientes.

En el programa A La Siesta, que se emite por el stream de Misiones Online y Radio Libertad, el doctor Rywaka explicó que actualmentes se encuentran “ultimando los detalles para empezar a trabajar con este equipo”.

En este contexto, destacó el trabajo de los ingenieros ya que fueron quienes “pusieron a punto todo esto; pero sí, ya lo tenemos y estábamos terminando las capacitaciones como para empezar a trabajar con este robot nuevo y finalizando la tarea que teníamos con el anterior”.

El especialista se refirió a la singularidad del nuevo robot: “De este modelo hay tres en el país. Hay otra, la versión anterior, como la que tenemos nosotros ahora y que estamos utilizando, hay otro emplazado en el Hospital Italiano, que ellos no van a renovar su robot con otro Da Vinci, sino que van a comprar otra plataforma diferente, de otra marca. Así que nosotros somos los únicos que renovamos el Da Vinci y pasamos a otro robot Da Vinci, a esta nueva generación”.

Rywaka describió el manejo del robot y sus ventajas: “No es complicado, es acomodarse a una nueva forma de cirugía. Lo bueno que tiene este sistema es que al tener la posibilidad de tener una visión 3D dentro del abdomen, facilita mucho al cirujano la posibilidad de mover las manos y de poder operar. Es muy interesante y facilita mucho la cirugía y nos da mucha precisión, además también de que el robot disminuye el temblor fino de la mano del cirujano. Hace que la precisión dentro del quirófano, dentro de la cirugía, sea absoluta”.

El doctor detalló el tipo de cirugías que el robot realiza: “Se pueden hacer todas las cirugías que se podrían hacer por una vía mínimamente invasiva. Lo que pasa es que nosotros estábamos destinando las cirugías robóticas para las cirugías que son más complejas. Las cirugías oncológicas o las cirugías benignas, que serían muy difíciles de realizar por la extensión de la infiltración, por las adherencias que tiene o por algunos tamaños tumorales, que no se podrían hacer por vía laparoscópica o que sería muy difícil de hacerla, que llevarían mucho tiempo quirúrgico, lo hacemos con el robot por los costos porque se podrían usar hasta para un apendicitis. Mover el robot implica un costo bastante alto, entonces preferimos hacer esas cirugías que son un poco más simples, con laparoscopía convencional y cuando es una patología más compleja, utilizar el robot Da Vinci”.

Además, destacó la rapidez en la recuperación de los pacientes y la manera de proceder: “Mínimas incisiones para que la recuperación sea más rápida. Por ejemplo, nosotros podemos hacer cirugías oncológicas, que antes la incisión iba desde arriba del ombligo hasta abajo del ombligo, se llama sifo pubiana. Son cirugías que son tremendamente dolorosas para la paciente o para el paciente que se tiene que hacer, son cirugías que la recuperación es muy lenta, tienen que estar 3 o 4 días internados, en la casa están con mucho dolor, incómodos, en cambio con esta tecnología las incisiones son pequeñas, son 5 puntitos de prácticamente 1 centímetro cada una, en diferentes lugares del abdomen que hacen que nosotros podamos hacer toda la cirugía, hacer la resección. La recuperación es mucho más rápida, el paciente al otro día puede ir a su casa, reencontrarse con la familia. Y la posibilidad que da este tipo de tecnología de volver a los afectos rápido, el dolor es menor, la recuperación más rápida”.

Además, el doctor Rywaka se refirió a la eficiencia hospitalaria: “Muchos hablamos del Madariaga, pero en toda la provincia hay un trabajo muy intenso de los médicos. No damos abasto tampoco en algunas ocasiones, o hay patologías que no pueden contener y la derivan al Madariaga, y nosotros somos como la última barrera, el último stop acá, y tratamos de darle solución a todas las pacientes. Y todo el equipo médico del hospital trabaja incansablemente todo el tiempo, tanto enfermeros, todo el equipo que trabaja dentro del hospital hace una ardua tarea, y a veces no damos abasto. A veces la guardia explota, la guardia no hay lugar, y eso a veces hace que liberar una cama antes posibilite que un paciente que está acostado o pasó toda la noche o dos noches incluso en una camilla en la guardia pueda tener el acceso a la cama y pueda estar un poco más cómodo, y trabajar en la calidad de atención, por ejemplo. Muchas veces no damos abasto, no se puede con toda la demanda, pero el hospital trabaja con todo”.

El grupo humano que opera el robot es fundamental, según Rywaka: “Es un equipo grande, a veces uno piensa en la cirugía robótica y el mayor miedo que tiene la gente es que te va a operar un robot, que te entregás a una máquina y es mentira. El robot es un sistema de amo-esclavo, en donde él reconoce o responde a las órdenes que le da un cirujano. Siempre hay una cabeza que está dirigiendo el robot, por lo menos por ahora, no sé qué va a pasar entre unos años que se viene la inteligencia artificial con todo, capaz que en un futuro nos opere una máquina. Pero hoy el cirujano es el que está operando sentado en una consola y el robot reproduce las órdenes que le da al cirujano. Nosotros estamos agarrando unas pinzas y las pinzas que están dentro del paciente van reproduciendo los movimientos. Esa es la figura que uno reconoce, el cirujano que controla el robot. Hay que reconocer que hay un equipo muy grande detrás de todo esto, en donde hay un cirujano que está junto al paciente, que nos está asistiendo al cirujano que está en consola, que está trabajando en conjunto. También trabaja el equipo de instrumentadoras, que siempre hay una instrumentadora que está formada para la instrumentación en robótica. Un equipo de enfermeras que están en quirófano circulando, así como también el equipo de coordinación de quirófano. Tenemos un equipo de anestesiólogos que están trabajando conjuntamente con nosotros”, enuméro.

Remarcó el caracter de Hospital Escuela que tiene el Madariaga, en el cuál “constantemente estamos formando nuevos profesionales”.

En este maro, apuntó al caracter interdisciplinario de este trabajo: ”Tenemos en el quirófano la presencia de una ingeniera, que eso lo provee la firma que distribuye robot acá en Argentina. Tenemos esa garantía también, aunque el robot es muy seguro. El robot hace comprobaciones de seguridad, más o menos por segundo, unas 1500 verificaciones de que está todo ok. Y si hay algo, se detiene. Después también tenemos un equipo de ingenieros que constantemente, que son propios del hospital, del parque de la salud, que están trabajando para que las conexiones… El robot tiene que estar conectado a internet todo el tiempo porque todo lo que nosotros hacemos lo están midiendo y hay métricas que lo están midiendo desde Estados Unidos para ver la calidad de cada cirujano, de si está capacitado o no, de si cometió errores o no. Entonces tenemos un equipo técnico de ingenieros propios del hospital que está constantemente trabajando para que todo funcione como corresponde”, completó.

Sobre la telecirugía, Rywaka afirmó: “Se puede realizar. Ya, de hecho, hicieron cirugía transatlántica. Eso es algo que ya se puede realizar. Nosotros no lo podemos realizar, no porque no lo podamos hacer, sino porque la conectividad no es muy buena. Nosotros necesitamos una conectividad que sea muy estable como para que no haya ningún problema en cuanto a la reproducción de los movimientos de alguien que está en otro lugar. Nosotros lo tenemos dentro del quirófano y cuando entramos a operar estamos ahí al lado. Nos manejamos con unos cables de fibra óptica que son los que llevan la información. Pero tranquilamente se puede hacer por telemedicina”.

Además, el doctor Rywaka habló sobre la expansión de estas tecnologías al campo de la cirugía pediátrica: “En pediatría no está bien desarrollada todavía la cirugía robótica. Se están dando los primeros pasos. Nuestra idea es, con este nuevo sistema, ampliar nuestro área quirúrgica, nuestras especialidades. Tenemos intenciones de formar cirujanos que puedan hacer cirugías pediátricas. Primero tenemos en lista y venimos trabajando bastante en formar a cirugía en cirujanos torácicos. Se puede hacer cirugía transoral, en neuro. Hay muchas aplicaciones. Nuestra idea es ofrecer este tipo de tecnología para los pacientes pediátricos. Hay un proyecto muy grande. Nosotros lo venimos trabajando hace rato. Nosotros estamos realmente abiertos y con muchas ganas de que la robótica se expanda en forma multidisciplinaria. Es un proceso. Tenemos que ir muy despacio. No podemos hacer todo de golpe. Requiere también mucha capacidad operativa, técnica. Necesitamos formarnos. Necesitamos formar profesionales. Necesitamos formar instrumentadores. Necesitamos hacer una correcta formación. Nuestra capacitación, por ejemplo, primero fue acá con nuestro robot, una capacitación online. Tuvimos que rendir exámenes internacionales. Tuvimos que ir a Estados Unidos a formarnos. Ahí hicimos una práctica en animales. Después de más o menos cinco o seis cirugías cada uno, que dominábamos bien la técnica, ya podíamos empezar a trabajar sin el instructor, pero con el equipo técnico al lado. Nuestra capacitación, en nuestro caso, gracias a Dios, la cubrió el hospital. Nosotros estamos en condiciones de empezar a desarrollar un programa de capacitación. Estamos trabajando también en eso. Se hace un trabajo que es bastante silencioso, pero se está haciendo”.

De esta manera, Rywaka precisó el número de profesionales capacitados: “Tenemos hoy tres cirujanos generales. Uno de ellos hace cirugía bariátrica. Los otros dos hacen cirugía abdominal. Tenemos formados cuatro cirujanos urológicos, de los cuales, por una decisión personal, están operando solamente dos. Y somos tres cirujanos ginecológicos que estamos capacitados”.