Liga Federal de Básquet | “Teníamos la intención de pelear por el ascenso”, sostuvo Agustín Ponissi, técnico de Tokio tras la eliminación

En una nueva edición de Fórmula Tuerca, programa emitido por Misiones Online y Radio Libertad, participó Agustín Ponissi, el director técnico de Tokio. Su equipo quedó eliminado de la Liga Federal de Básquetbol luego de perder 73 a 59 ante Talleres de Tafí Viejo en Tucumán, con lo que cerró la serie de playoffs 2-1. Con Bruner y Tabbia como goleadores destacados, el elenco misionero ya piensa en el futuro y la proyección de sus jóvenes talentos para la próxima temporada.

Ponissi afirmó: “Todos teníamos la intención de caminar un poco más adelante y de pelear por el ascenso, pero hoy nos toca esto”. Reflexionó sobre la temporada: “Creo que tuvimos una temporada muy adversa en cuanto a lesiones y situaciones ajenas al equipo y hoy nos toca este presente y hay que agarrar el aprendizaje que nos deja y ser adultos en cuanto a entender por qué y para qué para seguir creciendo”.

Sobre el desempeño del equipo, el técnico expresó: “No, me parece que yo no haría un análisis individual de cada jugador. Me parece que los chicos han hecho el máximo esfuerzo, todos los que participaron y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho”. Añadió que la localía es crucial en el torneo: “La localía es muy importante. Nos tocó a nosotros en una primera parte de sufrir muchas lesiones. La segunda fase, en otra, perdimos solo dos partidos de los nueve, que no era lo que decidimos, lo que teníamos planeado, de tratar de estar un poco más arriba”.

Ponissi también reconoció el mérito del rival: “Llegamos a distancias de playoff con una mejor imagen, pero no alcanzó y la verdad que Talleres de Tafí ha sido un gran vencedor, un equipo que tiene mucha historia en esta liga y que aparte tiene una localía muy grande”. Concluyó sobre la temporada: “Me parece que al cierre de la temporada positiva, estuvimos incrementando nuestro juego, pero bueno, no nos alcanzó para dar un paso más, sobre todo teniendo en cuenta la localía”.

Al referirse a los “factores externos” que afectaron al equipo, el director técnico detalló: “En primer lugar, las lesiones, lo cual por ahí recuperamos un jugador, perdimos a otro, después la lesión de Santi, que terminó dejándonos sin el capitán, que es muy importante para nosotros”. También criticó el formato del torneo: “Después el torneo en sí y la forma en la que se juega, donde vos jugás en un mes y medio 18 partidos, que donde perdés a un jugador por un desgarro, que normalmente son 21 días, lo perdés por una fase completa”. Afirmó: “Me parece que el torneo termina siendo medio asesino, cuando estamos acostumbrados a otra cosa. Pero el factor clave creo que fue básicamente la fase regular que tuvimos y las lesiones que nos entregó”.

Respecto a su continuidad en Tokio, Ponissi explicó: “Tengo contrato por lo menos hasta fin de año. De igual manera, como siempre que terminamos todas las temporadas, nos sentamos con el club a charlar, a hablar, a ver qué idea tienen ellos de acá en más”. Subrayó su compromiso: “Como siempre, nadie es más importante que el club, ninguna persona individual es más importante que el club y que el equipo, entonces siempre nos sentamos para ver realmente qué quiere el club, qué necesita, y si yo estoy para poder lograr eso que el club necesita, obviamente cuentan conmigo. Pero sí, por lo menos contractualmente sigo formando parte”.

De esta manera, ante la consulta sobre el futuro inmediato, Ponissi indicó: “En este momento a descansar un poco. El otro día hablábamos con la gente del staff y con los jugadores que hacen más tiempo que están, que es la primera vez en cuatro años que nosotros tenemos este periodo de descanso en junio”.

“Intentar descansar, intentar estar un poco con la familia también, como te digo, sentarse con el club para ver qué objetivos nos planteamos tanto individualmente como para la segunda parte del año y obviamente ajustar desde el lugar que me toque al club en lo que se venga y obviamente acompañar a todas las categorías, como vine diciendo estos años, estando cerca de los chicos”, afirmó de cara al futuro.