“La moda comunica, es una experiencia en sí misma”, sostuvo una experta en imagen y lenguaje no verbal al explicar cómo cada elección también dice algo

En Made in Misiones, María del Carmen Aguirre, abogada, locutora nacional y doctoranda en comunicación, desglosó la complejidad de la comunicación no verbal y su profunda relación con la imagen y los objetivos personales y profesionales. El análisis tuvo lugar en el marco de las conferencias gratuitas que brindará el 3 de julio en el Teatro de Prosa y el 4 de julio en el Hotel Julio César.

Desde su experiencia de 20 años como docente, Aguirre afirmó: “Es imposible no comunicar. A partir de ese concepto tenemos que entender que todo comunica y que cuando decimos, «no hay comunicación, no existe comunicación o esa persona no se comunica», nos estamos expresando de una manera errónea. Esa persona se comunica poco, esa persona o su manera de manifestarse en público o en privado no coincide con lo que pretende, no es coherente, no hay cohesión con su comunicación, pero es imposible no comunicar”.

Luego explicó: “El componente fundamental de la comunicación tiene que ver con sus componentes los del lenguaje no verbal y ahí es justamente donde está el campo de lo visual, de todo lo que se puede percibir a través de todos los sentidos. La moda no solamente ingresa a partir de lo visual, sino que es una experiencia en sí misma. Entonces comunica. Ahora, la utilización, el modo en el que yo incorpore esto a mi forma de comunicar es lo que de repente puede ser, bueno, varias características, pertinente o impertinente, apropiado. Ahí ya tenemos que entrar a andar la cuestión”.

Al aclarar su rol profesional, respondió: “No soy coach. Soy abogada y además me especialicé en comunicación, soy locutora nacional con matrícula vigente. Ahora estoy doctorando en comunicación. El doctorado en comunicación es el último escalón académico que se puede dar en una disciplina o en un campo. Y además, desde ahí me vengo desempeñando en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo formal. De hecho, ahora el 18 de junio voy a cumplir 20 años de antigüedad en la docencia como docente de comunicación”, celebró.

Además, detalló: “Puedo ser facilitadora, puedo ser docente de comunicación o de oratoria a partir de los servicios que brinda mi consultora, que es Speech Consulting; pero no soy coach”.

En otro punto, se refirió a su trabajo con instituciones y personas: “Lo que sí hago es ayudar a formar a las personas para que su comunicación sea lo más cercana a sus objetivos y para que cuando tienen esos objetivos claros puedan incorporar herramientas específicas para alcanzarlos. Formo a personas y también a organizaciones. Desde la comunicación institucional, ayudo a las organizaciones, a las empresas, a las instituciones, a que conforme a su misión y a su visión puedan empezar a trabajar su comunicación interna y externa para lograr justamente lo que pretenden”.

Aguirre explicó cómo influye la indumentaria según el contexto: “Una persona, según los objetivos que tenga, va a tener que claramente tener en cuenta qué tipo de indumentaria utiliza. Y también según el contexto, si uno, por ejemplo, no sé, va a postularse para trabajar en un banco, no va a elegir la misma indumentaria que para ir a postular a una agencia de publicidad. Esto no se trata de encontrar lo que uno tiene a mano y ponérselo, sino que justamente modelar la comunicación externa, y esto es la manera de vestirse, la manera de pararse en público, la manera de utilizar el cuerpo en función del mensaje que uno quiere dar, siempre cerquita, muy cerquita y conectado al objetivo que pretendo”.

“La comunicación no es hablar. La comunicación son los efectos de lo que decimos, de lo que mostramos, de lo que se observa de nosotros, de lo que se comenta de nosotros cuando no estamos. Esa es nuestra marca personal de comunicación. Y si no la trabajamos de manera consciente, no estaremos alejando del objetivo que pretendemos”.

Sobre la comunicación en ámbitos como la política dijo: “Lo primero que hay que tener es un objetivo concreto. Si uno no visualiza, es decir, no tiene frente a uno, no lo puede distinguir, no lo puede explicar con palabras, a ese objetivo que persigue, que pretende, no hay nada para planificar. Es decir, la planificación de comunicación con justamente la indumentaria incluida, la moda incluida, va a tener que ver con un camino a andar para lograr esa meta. Si la meta no está clara, si la meta es difusa, si da igual o si definitivamente no sé ni lo que pretendo, ese plan no avanza, no va para ningún lado”.

“Siempre digo lo mismo, hay que ser y parecer. Acá sí que en comunicación externa el hábito hace al monje. No puedo pretender ser una persona respetable, creíble, si de repente no reparo en la manera en la que me estoy presentando frente a esas otras personas. La credibilidad, el respeto, la reputación próspera de una persona va a tener que ver con que preste atención a cada aspecto de su comunicación externa”, completó.

Al referirse al impacto de la comunicación en las redes sociales, expresó con firmeza su postura personal: “Yo tengo un pensamiento que no coincide con otros colegas o con otros profesionales, este pensamiento construido que tengo desde lo que voy relevando de manera empírica día a día con las personas tiene que ver con que no hay manera de separar lo personal de lo profesional, vieron que se dice, ¡ay, no te lo tomes a personal!, es imposible, somos un solo ser”.

Y continuó: “Las redes sociales son un espacio público, un espacio de comunicación pública, no es mi muro. No, no, es un muro público, por más que uno lo restringe, tiene que ver con este campo de la comunicación externa del que le hablaba anteriormente. Si yo pretendo ser un resultado en términos de comunicación, por ejemplo, pretendo el resultado credibilidad, bárbaro, la sumatoria de mis modos de comunicar, de todos los días, en todos los campos en los que yo me desempeño y me desenvuelva, en todas las dimensiones en las que esté, va a arrojar ese resultado o no, somos el resultado de lo que comunicamos todos los días”.

Para cerrar, compartió una experiencia: “Me decía una persona en un entrenamiento personalizado la semana pasada: ‘yo noto que en mi entorno no se toma en cuenta jamás lo que yo opino, nunca, no logro que siquiera que reparen en la posibilidad de aplicar algo que yo sugiera, no se respeta mi palabra, y yo me cansé, dije: ya está, no tengo más iniciativas en ese grupo’. Y empezamos a trabajar este estilo de comunicación para ser escuchado, para ser tomado en cuenta, para sonar interesante, creíble. Y ustedes pueden creer que esta persona lo está logrando”.

Por último, anunció al público dos encuentros abiertos: “El 3 de julio a las 9 de la mañana en el Teatro de Prosa, sin inscripción previa, es ir con todo el ánimo y la activación mental de vivir esa experiencia. Son esas charlas motivacionales, pero que claramente van a brindar herramientas de comunicación. Y la segunda, que la propicia la Tecnicatura Superior en Comunicación Institucional del Bachillerato Humanista, va a ser el día 4 en el Hotel Julio César. Es gratis y abierto a todo el público, así que no se lo pueden perder”, invitó.