“Necesitamos una Defensoría del Pueblo más activa y presente en los barrios”, afirmó el candidato Andrés Derna de Oberá

El candidato a Defensor del Pueblo por el sublema Renovadores para Adelante, Andrés Derna, aseguró que buscará transformar la institución en un organismo activo, territorial y vinculado con la comunidad. “Los obereños no saben dónde está la defensoría ni qué problemas puede resolver”, remarcó.

El administrador de empresas y referente social obereño, Andrés Derna, encabeza la fórmula para la Defensoría del Pueblo junto a la abogada Florencia Fiedler, de 26 años. Ambos integran el sublema Renovadores para Adelante (Frente Renovador Neo), una agrupación con 16 años de trayectoria en Misiones.

“No estamos solos, somos un equipo. Hemos involucrado a muchos jóvenes como Florencia, uniendo experiencia con juventud, que es muy importante”, afirmó el candidato.

Derna, de 42 años, trabaja desde hace años en el Sanatorio Derna -fundado por su abuelo- y preside la Fundación Doctor Luis Augusto Derna, con acciones en salud, deporte, educación y asistencia comunitaria. “Contamos con equipos deportivos de fútbol y básquet, damos cobertura de salud a personas sin obra social, brindamos charlas sobre higiene y salud, y colaboramos con merenderos e iglesias”, precisó.

Consultado sobre su propuesta para la Defensoría, manifestó: “Necesitamos una Defensoría más activa, más presente en los barrios, más cercana a todos los obereños. Hoy los vecinos no saben dónde queda, no conocen al defensor actual y, lo más grave, no saben qué es lo que defiende. Notamos que hay una falta de información”.

Para revertir ese desconocimiento, Derna propone un cambio de paradigma. “Queremos sacar la defensoría a la calle, recorrer los barrios, hacer vínculos con instituciones como clubes, iglesias y fundaciones, y explicar a los vecinos qué es, para que cuando tengan un problema sepan que en el centro hay una persona y un organismo que puede ayudarlos, y que es gratuito”, sostuvo.

El candidato también describió los principales reclamos que recogió durante su campaña territorial desde enero. “Las inquietudes más frecuentes son los servicios públicos: transporte, energía y agua. Pero también hay muchas situaciones con jóvenes vinculadas a la drogadicción, el alcoholismo y la ludopatía. Los adolescentes están entrando a plataformas de apuestas online y eso nos preocupa”.

En ese sentido, remarcó el valor de las actividades deportivas impulsadas por la fundación que preside. “Contamos con un equipo de fútbol masculino, un equipo de fútbol femenino, un equipo de fútbol mixto y un equipo de básquet masculino. Entre esos cuatro equipos tenemos más de 60 títulos a nivel regional”.

Finalmente, Derna expresó su entusiasmo por esta candidatura y el equipo que lo acompaña. “Yo fui candidato a concejal hace un año atrás pero esta es primera vez que me toca ser titular como defensor. Estoy comprometido, estoy contento, me gusta lo que hacemos y lo más importante es que me siento bien en este espacio, me siento bien trabajando con Florencia que es mi adjunta y con todo el equipo que me acompaña”.