AL-COI, la empresa posadeña que nació con ventas en un colectivo y hoy supera los 25 años de trayectoria

Carlos “Beto” Álvarez fundó AL-COI en el año 2000 vendiendo bandejas de telgopor. Hoy la empresa importa productos desde Brasil y se consolida por su honestidad comercial. En una entrevista con Tres Miradas (miércoles a las 18 en el streaming de Misiones Online), repasó su historia de trabajo, familia, esfuerzo y valores.

Hace 25 años, Álvarez y su esposa fundaron AL-COI SRL, una empresa que comenzó con la venta de bandejas de telgopor y hoy se expande a nivel nacional con productos importados desde Brasil.

“Empezó de la nada. Mi señora y yo trabajábamos en la Administración Pública Provincial y la economía de nuestro país en el año 2000, nos acordaremos de que estuvo bastante baqueteado y nos faltaba 100 dólares para completar el presupuesto. Como a mí siempre me gustó la venta, porque antes de trabajar en la Administración Pública era vendedor, era viajante, entonces dije: ‘Bueno, a la tarde, que tengo mi tiempo libre, voy a hacer lo que me gusta”, recordó.

“Empecé así, no teníamos auto, así que tuve que salir en colectivo y a vender bandejitas de telgopor y fuimos ahorrando y el primer mes 300 dólares ganamos, entonces ya sobró 200 y ahí nos entusiasmamos. Y ahí empezamos a salir adelante, a ahorrar, nos compramos un auto en un remate del ex Citibank y eso fueron los comienzos”.

Álvarez describió el camino recorrido como una serie de etapas marcadas por el sacrificio: “Cada cinco años es como que sin darte cuenta llegás a una pequeña meseta. A nosotros nos pasó, entonces fueron cinco años de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. No me volví chino de casualidad porque era mucho arroz. Era arroz con pollo, arroz con queso, postre, arroz con leche y fueron meses, años muy duros, los primeros cinco, muy hasta que encontramos una forma de crecer un poquito más rápido”.

“Hasta que llegamos a los 10 años. En los 10 años se hizo como una meseta un poquito más firme. Y fue como que hicimos una pequeña explosión. Que llegamos a los 15 y cuando llegamos a los 20 tuvimos un crecimiento importante. En los últimos cinco años crecimos mucho, mucho, mucho”, completó enorgullecido.

El momento bisagra fue, sin dudas, la compra del vehículo. “La compra del auto me permitió visitar mucho más clientes. Me permitió salir al interior. Yo estaba 15 días en Posadas y 15 días en el interior. Empezaron a crecer las ventas. Llegó un momento que tuvimos que tomar a una persona que me atienda a los clientes de Posadas. Y yo empecé a dedicar pura y exclusivamente al interior. Y las ventas fueron creciendo mes a mes mucho. La primera vez que me fui nomás que creo que gasté 250 pesos y vendí 90 pesos y vine desmoralizado, pero después uno reacciona, se recupera y vuelve. Y la segunda gira ya vendí 300 y la tercera 900. Llevó en poquitos meses. Ya me iba contento al interior”.

Hoy, AL-COI continúa siendo una empresa familiar. En palabras de Álvarez “la formamos mi señora y yo. Ella maneja toda la parte administrativa y yo manejo toda la parte de personal, proveedores. Todo lo que no sea administración. Estoy a cargo de la entrada y salida de mercaderías. Manejo todo lo que es depósito, compras, clientes, relaciones públicas. Que también así creció mucho la empresa. Porque soy un hijo de Posadas, criado y malcriado en Posadas. Y entonces, con tantos conocidos, se me abrieron muchas puertas”.

La convivencia laboral en pareja no fue un obstáculo. “Nos respetamos mucho. Ahora estamos separados porque ella está en un lugar y yo estoy en otro. Pero nunca tuvimos ningún tipo de discusiones. Incluso antes, cuando todavía éramos muy chiquitos, que trabajábamos en la misma oficinita de 3×3, escritorio de por medio yo hacía lo mío, ella nunca se metió en lo mío y ella hace lo suyo. A veces le sugiero cosas, pero nunca de querer imponerme”.

Consultado sobre qué diferencia a AL-COI, Beto respondió sin dudar: “Estoy convencido de que tenemos una conducta comercial. Tenemos una honestidad comercial. Uno de los rubros que comercializamos son químicos. Hay una cera americana, es excelente. La línea de supermercado más popular de Posadas la usa. Hace unos días llegó un pallet, 140 bidones. No figuraba. Ni facturado, ni en remito. Llamé al dueño de la empresa y le digo: ‘Mirá Juani, pasó esto’. Me pidió que se lo facture. Eso te da la posibilidad de reclamar cuando viene algo roto. Jamás me dicen que no. Siempre se trabajó con mucha honestidad. Para mí, más que una firma, la palabra es todo”.

Actualmente, la empresa se encuentra en plena expansión nacional. “Hoy podemos importar más fácilmente. Estamos trayendo papel higiénico de Brasil y estamos trayendo PET, estuches de PET. Por ejemplo, cuando vas al supermercado y te venden una torta con base plástica y tapa, eso es PET. O las fuentecitas plásticas para ensalada fría. PET es todo frío, no tolera temperatura. El PP sí tolera. Estamos viendo la posibilidad, no de reconvertirnos, pero sí de ampliar la línea de artículos”.

Al mirar hacia atrás, Álvarez reflexionó sobre lo aprendido y ofreció un consejo a quienes tienen interés por emprender. “Le diría que tiene que trabajar mucho, muy duro. Que el sol sale para todos. Que no se amilane ante las caídas. Que pida al universo todo lo lindo y bueno que quiere para su vida con mucha fe y el universo te lo da. Tenés que pedirle con fe, trabajar duro, ser honesto, tener una conducta en la vida. Y los éxitos llegan solos”.

Finalmente, al proyectar el futuro, compartió su deseo de dejar un legado: “La conducta, la honestidad, la humildad. Caminar firme, seguro, pasito tras pasito, sin arriesgar mucho. Arriesgar hasta donde se puede. Porque no todo lo que brilla es oro. Y tener siempre presente que todo pasa. Los momentos buenos y los malos. Retener los buenos lo máximo posible y dejar que los malos fluyan y circulen rápido”.