Mónica Gurina afirmó que su espacio impulsa una agenda con justicia social y ampliación de derechos ciudadanos

Mónica Gurina, referente sindical docente y secretaria general de la CTA Autónoma en Misiones, se postula como candidata a diputada provincial por Confluencia Popular por la Patria este 8 de junio.

Gurina explicó que su postulación busca una “esperanza política sin estafa”, arraigada en su “trayectoria de reclamos” por los derechos ciudadanos. Afirmó que su espacio “no traiciona” y pretende “abrir la cámara para que entre el pueblo”.

Propuso democratizar la Legislatura y las relaciones laborales. Además, señaló la «necesidad de derogar la Ley de Lemas» y crear un mercado consignatario para productores. Destacó el apoyo a la comunidad Mbya Guaraní y criticó la política de ajuste.

Al detallar sus ejes de trabajo en caso de llegar a la Legislatura, Mónica Gurina afirmó: “Lo primero que hay que hacer es democratizar la Cámara y eso significa democratizar las relaciones laborales, significa paritarias, convenios colectivos, significa carrera administrativa”.

Además ante la necesidad de transformar el sistema político: “Hay que democratizar la política y hay que tirar abajo la Ley de Lemas, que es la que hoy habilita todo lo que estamos viviendo”, puntualizó.

En cuanto a la economía y los productores, Gurina propuso: “Y necesitamos pensar en cómo generamos un mercado consignatario, por ejemplo, para nuestros productores”.

En relación con el reclamo de las comunidades Mbya Guaraní y su propuesta de representación colectiva, Gurina sostuvo: “Hay una ley que habla de la ley del territorio comunitario pero los títulos no están. Hay un trabajo para nosotros más que importante que hacer y en esa dirección lo más importante es que vamos a entrar todos a la Cámara, decimos en plural, no en singular. No va a entrar Mónica, va a entrar Confluencia, van a entrar los que reclaman derechos, no solamente a la Cámara sino a los Concejos Deliberantes y pretendemos lavarle la cara a la política”.

De esta manera, al referirse al rol de los ciudadanos en la política, Gurina puso énfasis: “Es hora de que la buena gente, ese buen vecino, esa buena misionera, se haga cargo, hagámonos cargo de la política, vayamos por esos cargos a cambiar la historia de aquellos que se enriquecieron y hacen negocio pero no piensan en nosotros”.

Y completó con una invitación para que todos los ciudadanos participen este domingo: “A cada uno de esos vecinos hay que decirle a esa buena gente que tenemos, que es honesta, que no roba, que labura: basta de negocios. Los únicos negocios que tienen que haber son aquellos que le benefician al pueblo, para una construcción, para un aparato, para el hospital o para un camión de basura. Esos son los únicos negocios que hay que hacer en Misiones”.