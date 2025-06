Hugo Passalacqua: “Sebastián Macías es el mejor candidato de todos”

En una semana clave para la política misionera, el gobernador Hugo Passalacqua brindó una entrevista a Misiones Online en la que destacó el valor del compromiso político, defendió la infraestructura como pilar del desarrollo y expresó un fuerte respaldo al ingeniero Sebastián Macías como candidato a legislador provincial.

A días de la elección provincial que pondrá nuevamente a Misiones en el centro del mapa político nacional, el gobernador Hugo Passalacqua analizó el panorama electoral y económico que atraviesan la provincia y el país. El mandatario provincial defendió el respeto como valor fundamental en la política, subrayó el esfuerzo misionero por sostener obras con recursos propios ante la merma de fondos nacionales, y expresó su respaldo sin reservas al ingeniero Sebastián Macías, a quien calificó como “el mejor candidato de todos” por su capacidad de gestión, compromiso social y liderazgo.

En esta semana clave de elecciones en la provincia, sin dudas Misiones va a estar en la mira del escenario nacional. Me gustaría arrancar con tu análisis: tenemos candidatos que disputan el espacio libertario, tenemos candidatos que disputan el sector del peronismo, el sector de centro izquierda, y en el centro la renovación de Misiones. Con ese escenario, ¿cómo ves vos el escenario y cómo estás viendo las chances de la Renovación concretamente?

Bueno, las urnas están vacías, con lo cual las chances la gente las pondrá después con su papeleta, nunca me gustó hacer anticipación electoral y no lo voy a hacer ahora. Nosotros nos fijamos en lo nuestro, yo parto de la siguiente premisa: siempre valoro el que se mete en política. No hay político malo para mí. Después fracasarán, les irá mal, pero el simple hecho de poner tu cara, tu cuerpo, tu vida, tu tiempo, tu familia a disposición de la gente, merece para mí el respeto, sea del color político que sea.

Y en la modernidad, exponerte en las redes también….

Sí, agregale las redes, el escrutinio, la difamación o el aplauso, no importa, vos te estás sometiendo al escrutinio social en la campaña, me refiero al escrutinio en la boleta, pero hay toda una previa que no es fácil de transitar, con lo cual cualquiera de todos, me refiero a todos los espacios políticos, merecen el mayor de los respetos de parte mía. El simple hecho de ponerse a disposición de la gente, no importa el pensamiento, capaz que no coincide conmigo, o coincido en un 20%, o coincido en todo, no importa. Para mí esto es central. El que se expone a plantear una idea merece el respeto.

Exponés como un gran valor el respeto, que está como degradado hoy.

Yo creo que debe ser al revés, creo que debiera uno como ciudadano poner en valor al que pone su cuerpito, hasta el último concejal del pueblo más pequeño, hasta el candidato a diputado, a gobernador, lo que fueran en este caso legisladores comunales y provinciales, en 10 comunas, todo mi aprecio. Segundo, en ese mar de elogios al que se expone en política, también hay evaluaciones, obviamente, el ciudadano evalúa, yo evalúo también. Yo no voto por disciplina, yo voto evaluando. Aún perteneciendo a un espacio, que es la Renovación, yo también evalúo. Qué es lo mejor para mi entorno, para mi familia, para mi vecindario, para todo el pueblo de Misiones. Al votar legisladores provinciales, vos tenés que hacer el esfuerzo de pensar en tu metro cuadrado, pero también en toda la provincia. Mi voto afecta la vida de la gente de Tobuna, Andresito, Garupá. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. En ese menú que ofrece la política, el ingeniero Sebastián Macías, para mí, te lo digo con sinceridad porque lo siento así, yo no hago disciplina partidaria cuando decido votar, voy a votarlo a él e invito cordialmente a votar al ingeniero Sebastián Macías por varias razones, porque es un tipazo, es una muy buena persona, cualquiera que lo conoce, es una bella persona. Le tengo aprecio personal. Es un trabajador infatigable. Ahora está de presidente de Vialidad Provincial y si hay intendentes que nos están escuchando, tiene 50.000 kilómetros de camino, 50.000. Tenemos la performance de camino por habitante más alta de la Argentina. Y eso es sostener, mantener con la tierra colorada, arreglar, llueve, de nuevo. Vialidad Provincial acá es gran parte de la construcción económica de la provincia. No solamente llegás más rápido a la escuela, al hospital, sino que saca la producción, mejora la economía. Sin infraestructura no hay crecimiento, desarrollo ni empleo. A Seba lo pongo en el top 5 de la gente que hace cosas concretas, que es algo que la gente debe evaluar, qué puede mostrar de concreto. Si fue capaz de hacer esto, qué será capaz de hacer en la Cámara de Diputados. Para mí, muchísimo. Conoce Misiones con la palma de su mano.

Vi que en estos días estuvieron haciendo supervisión de obras.

Sí, estamos haciendo varias, silenciosamente. Yo soy una persona discreta, no ando a dar vueltas por los medios, pero sí, las cosas también hay que decirlas. La última fue en Profundidad, hace dos o tres días, una obra que estuvo quince años parada, la pudimos retomar, estrictamente con fondos de la provincia, Rentas de la provincia, y un gran esfuerzo de los empleados de Vialidad. Hay que estar ahí, el sol encima que te raja. Es un trabajo durísimo el que hacen los empleados de Vialidad. Y Seba Macías tiene esa capacidad de conformar equipos y tener liderazgo sobre equipos, que es otra virtud que tiene. Hay que conducir, él tiene esa virtud. Y en Profundidad, bajo el lema que lo tuvimos siempre, para nosotros no hay pueblo grande ni pueblo chico, hay misioneros que necesitan cosas. Lo decía en Profundidad, son pocos, pero no porque ahí no hay votos no vamos a hacer las cosas; esa es la vieja política. Y viste lo que era Almafuerte antes del asfalto y después del asfalto, es un cambio impresionante. Lo mismo ocurre con Profundidad. Y ahora estamos yendo por Fachinal, que es otro pueblo que es el único que nos queda aún sin acceso. Son 78 municipios, hasta el más pequeñito que es Fachinal va a tener su asfalto. Me acuerdo de una frase de una época, que es ‘el asfalto no se come’, pero el asfalto da de comer. Y además permite sacar la producción, eso da de comer a miles de familias. La producción alimentaria, se saca la madera, la fruta, la yerba, como se saca si no es a través de eso. Y multiplica el trabajo, empleo. Y lo último de Sebastián Macías es su calidad de dirigente deportivo, que ahora quedó como tapado, como es candidato, como que se tapa su vida privada de deportista. Yo seguía mucho al basquet de Mitre. Yo no tengo ni un club en Posadas, yo soy de Olimpia de Oberá. No quiero meterme en disputas de camiseta, pero convengamos que así se levanta al deporte misionero. El ascenso de Mitre levanta a todos los deportes misioneros; no es solo Mitre, nos ponen en el mapa. Y eso fue un esfuerzo dirigencial enorme, porque Mitre es un club grande, no es solamente fútbol. Es un gran dirigente, ahí está demostrando ser un gran dirigente deportivo. Y vos sabés el aprecio particular que le tengo al concepto del deporte, que es una escuela de valor. Vos invertís plata en deporte y ahorrás en salud y en seguridad. Ponés una canchita en un barrio y te bajan todos los indicadores malos. Es impresionante. Así que mi invitación, repito, en todo ese menú, que es vasto, que es bueno, que la gente valorará, pido que hagan ese análisis de quién está en condición de ofrecer cosas, y Sebastián, por lejos, me parece, a mí, con todo respeto al resto de los candidatos, el que más tiene para ofrecer, porque tiene cosas para mostrarnos.

Antes de empezar esta entrevista estaba analizando un informe del IARAF, que daba cuenta de una caída significativa en la coparticipación y en otros conceptos de dinero que fondos federales que se distribuyen en las provincias. Además, analizaba que es una situación que va a continuar a lo largo del año. Se estimaba, por ejemplo, que para Misiones es una pérdida de más de 70 mil millones de pesos a lo largo de 2025. ¿Cómo se hamacan con esta realidad?

Con imaginación y con un pueblo muy trabajador, pero el chicotazo que hemos sufrido, y la provincia de Misiones también, es interanual y en la medida punta a punta es casi el 25%. Son miles de millones que dejamos de percibir, pero yo quiero volver un paso atrás en la explicación. En gran parte es la caída económica y pisan ciertos impuestos para después, más adelante, entregarlos. Pero hay que entender la siguiente lógica, porque si no parece que la Nación te da. La Nación no nos da, la Nación nos devuelve. La administración nacional, no la nación como pueblo, ni la paterna ni la argentina, la administración nacional es un invento de las provincias. Las provincias son preexistentes en la Nación. No solo preexisten, sino que conformaron la Nación, decidieron hacer nación, con la idea de que sea una especie de, que no suene mal, una especie de gran fideicomiso, donde las provincias le entregan dinero. Vos comprás algo y pagaste IVA, Viene la factura, 50 mil pesos, y ahí adentro está IVA, porque no es que vas a la DGI a pagar el de la tienda. Ya te viene, está adentro. Estás pagando el 21%, que fue a Buenos Aires; era tu plata que fue a Buenos Aires. La Nación recaude así con Ganancias, sellos, retenciones. La Nación recauda dinero de las provincias con el fin de después hacer obras, hacer un puente, poner un acueducto. Va decidiendo, priorizando qué hace con ese fondo, cómo administra ese fondo, que eso es el presidente de la Nación, es un CEO que administra ese fondo público, digamos, como un gran fideicomiso. Eso es la Nación. Entonces no es que la Nación nos manda o le vas a pedir, sino que te devuelva, que te devuelva o en metálico o en obras lo que nosotros le dimos. Y esto en caída, 25% es mucho. Son miles de millones que la provincia no dispone, que no entra en la caja de los misioneros, no al gobierno, es a los misioneros, que se traduce en asfalto, en puentes, en salario del policía, en comprar la ambulancia, la camilla nueva, lo que sea.

Esta no es una preocupación sólo del gobernador de Misiones, sino de prácticamente todos los gobernadores….

Hay provincias que están más complicadas porque tienen deuda. Misiones no es una provincia endeudada.

O tiene mayor dependencia de lo que llega por coparticipación.

Misiones creció mucho en población, la coparticipación les quedó chica. Además, hemos cedido el 30% de la coparticipacoión en el año 88, que es mucha plata. Así, si te pones a sumar, del 88 para acá, en enero del 89 en realidad, tenés cientos de miles de millones de pesos que dejaron de entrar a la arca del pueblo misionero. Y así y todo nos hemos ingeniado, administrando los recursos públicos, para hacer obra, con recursos propios. Y si uno le pide a Nación, no le estás pidiendo, le estás pidiendo que te devuelvan lo que nos corresponde. La obra pública es infraestructura, son comisarías, son escuelas, eso es obra pública.

El planteo de la provincia sería ese, me estás mandando menos plata, pero por lo menos hacete cargo de alguna obra.

Claro, o si no te empujan, ya lo ha intentado el expresidente Macri, a endeudarte, te empujan a la deuda.

Además, esta situación, en las rutas, el no mantenimiento, genera muertes. Ni hablemos en los hospitales también, pero hay una evidencia de rutas en deterioro con mayor cantidad de accidentes, y accidentes mortales.

Hay que tener lo que yo llamo un Estado suficiente para cubrir eso, no expandir el Estado, que es una carga para el erario público y para el contribuyente, hay que tener muchísimo cuidado en eso, pero el nudo de la cuestión es que cayeron los recursos que vuelven a la provincia. El 55% puede parecer poco, pero es una barbaridad de plata, con la que podríamos hacer tantísimas cosas y no las estamos pudiendo hacer. Y el resto de las provincias están igual, muchas peor por haber tomado enorme cantidad de deuda, en forma indiscriminada. Nosotros terminamos de pagar este año al Club de París una deuda de los 90, te descuentan de la coparticipación. Los gobernadores que fueron tomando deuda, sas provincias están hiper complicadas, porque tienen que pagar el servicio de deuda que le dan a los bancos. Entonces si recibís poco, encima tenés que pagar el servicio de deuda, te quedas, como hacen la mayoría de las provincias, los salarios de 2 al 5, salud pública del 8 al 9, seguridad el día al 12… te van pedaleando. Hay provincias que no pagaron todavía el aguinaldo, el medio SAC.

Misiones hizo un gran esfuerzo por recuperar el vuelo Posadas-Córdoba. ¿Cuál va a ser la estrategia del Gobierno provincial para aprovechar esta ruta?

Nosotros tenemos tremenda belleza dando vueltas por todos lados. Abris los ojos en medio de Misiones y es linda, cerras los ojos, te llevan a otro lado, y es linda. Donde vas, es linda. Entonces es muy fácil vender. Ahora, hay que hacer un esfuerzo para atraer a la gente. Uno de los esfuerzos es mejorar la calidad, que lo estamos haciendo, buscar inversores, que lo estamos haciendo. Y lo otro es conectar al turismo receptivo, conectar el que quiere venir con la belleza misionera, su gente, su naturaleza, la biodiversidad, etc. Te saco a Cataratas porque es demasiado linda, pero hay lugares, hay rincones impresionantes, como la desembocadura del Torto, impresionante, Puerto Azara…

Ahora está muy demandable el avistaje de aves. Hay gente que viene de afuera y que pasa horas esperando. Y este es el mayor lugar de avistaje de aves en un día en toda la Argentina,

Esa es mi locura, es impresionante, porque tenemos el 52% de la biodiversidad. Nadie tiene la cantidad de pájaros que tiene Misiones. Y es un mundo a descubrir. Yo estoy muy entusiasmado. Ahora en septiembre vamos a hacer un congreso internacional en Iguazú sobre avistaje de aves. Y creo que tenemos que poder ofrecerlo al mundo, porque de acá al Amazonas no hay nada que se parezca Misiones. En cuanto a la conectividad, es decir el poder traer, con la pandemia se cortó el turismo directo de Europa a Iguazú, con Air Europa, que nos llevó un año de esfuerzo. Ahora lo estamos rehaciendo. Ahora se puede sacar el pasaje en Madrid, hacer escala en Ezeiza y venís derecho. Pero ese vuelo era directo y estamos trabajando para retomarlo. No es simple, porque esas líneas te las sacan otros, te las saca Brasil, te las saca Perú, pero estamos volviendo a eso. Pero el vuelo de Córdoba, que se había caído, hay un esfuerzo enorme de la provincia, del Ministerio del Turismo, nosotros como cabeza del Ejecutivo, para volver a recuperar eso. Y agradezco también a Aerolíneas que lo haya dispuesto, porque fue una cosa hecha en conjunto, pero hay que valorar el esfuerzo fuerte de la provincia en sostener ese vuelo, que en primera instancia va a durar tres meses, como prueba. Invito a la gente a ir a visitar Córdoba y a los cordobeses a visitar Misiones. Es un vuelo que nos importa mucho porque convierte a Posadas en un hub que se llama, para pivotear con otras provincias, que fue el sueño en su momento. que la pandemia nos liquidó, de tener vuelos a Mendoza, Santiago de Chile, Lima. Mucha gente de Europa quiere hacer Perú-Argentina, por Cusco, Machu Picchu, etc. Y venir para acá, toda esa zona, Salta, Misiones, Jujuy. Habíamos hecho convenios, que los estamos recuperando, con esas provincias del norte, sobre todo Salta y Jujuy, que es maravillosa, y que vengan a ver las maravillas misioneras. La gente ve las piedras hermosas de Jujuy, y la belleza natural de Misiones. Y estamos haciendo un gran esfuerzo en eso. Hay que felicitar al Gobierno nacional por el tema de la apertura del cielo. Yo siempre sostuve que la apertura del cielo era vital para Misiones. Lo sostengo desde hace 20 años. Ese encapsulamiento del monopolio del cielo es un error. Había que ir a cielos abiertos. En buena hora que eso ocurra y que nos permita que otras líneas también vengan para acá.

Usted decía recién que van a exigir junto con los demás gobernadores a la Nación obra pública, que viene lamentablemente de Nación frenada desde el nuevo gobierno. ¿Piensan exigir también la aprobación del Presupuesto nacional? Porque creo que ya el último año de Alberto, no hubo presupuesto y el 24 tampoco.

Es un tema de los legisladores. El presupuesto nacional ojalá que salga, estaría buenísimo que esté. Lo dice la Constitución, hasta la fecha, en qué momento tenés que presentarlo. Acá en Misiones hemos cumplido todos los años, siempre. Somos hace 20 años la primera provincia que presenta el Presupuesto a la Cámara y la primera provincia que tiene desde la Cámaras la aprobación. Misiones siempre ha sido la primera provincia en cumplir. Estamos ordenaditos desde el punto de vista fiscal, sin deuda. Entran 100, salen 100. Somos muy serios con eso. Y el tema de tener el Presupuesto a mano es un papel que te habilita las partidas. Es muy difícil explicar técnicamente, pero te habilita la partida para hacerlo.

Falta que Nación haga lo propio también…

Bueno, pero tiene otro concepto que hay que respetarlo. Las provincias estamos muy afectadas con eso. Nunca distinguí esa amistad público-privado, se necesita tener como una persona el brazo izquierdo y el brazo derecho. Lo necesitan los dos. La comunidad, la sociedad necesita del privado su capacidad general de empleo, riqueza, prosperidad, etc. Y el privado necesita de lo público para que le dé infraestructura, que le dé policía, que eduque a la gente, que le haga caminos. Y el tema de obra pública, yo prefiero llamarlo infraestructura. Me acuerdo una pequeña historia. Hace unos años, yo tenía el mismo trabajo que tengo ahora, fuimos a Alemania con el gobernador de Córdoba, y estuvimos con la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Alemania, primera potencia europea. Yo expuse lo mío, que básicamente era el tema del turismo, este tema que estamos hablando de la conectividad, de las inversiones que hay, del agro. Y el gobernador de Córdoba, claro, es una provincia agroexportadora, industrialista, una potencia a nivel latinoamericano. Y me acuerdo un alemán dice, voy a hacer una pregunta, si me permite a Schiaretti, y creo que interpreto a todos, lo único que nos interesa es la infraestructura. Y le tengo un cariño enorme al gringo, es un amigo, pero fue la primera vez que los veo balbucear. Entonces, apostar en infraestructura, en asfalto, en camino, eso hace la infraestructura. El resto todo se conversa, pero la infraestructura es lo que hace que un país se desarrolle o no se desarrolle. Lo que sostiene el crecimiento de un pueblo, de una provincia, de una nación, es su infraestructura, sus puertos, la aerocarga, el ferrocarril, el puente, el camino, que la gente esté instruida que eso también es infraestructura. Invertir en eso es invertir en crecimiento. Y ahí el Estado tiene que tener una participación no agobiante, donde no puede el privado, porque le va a hacer invertir 6 millones de dólares en algo que de renta le da 1.000 dólares, imposible, no le puedo pedir eso.

No dejo de pensar, escuchándote, qué visión distinta, qué modelos distintos que están en juego en esta Argentina.

El nuestro es un esquema provincialista, modesto, muy propio, no es for export. Creímos en su momento que lo más sano era hacer una cosa propia, con agenda propia, que el poder está en la gente. Que la gente a pie, el común, el comerciante, el bolichero, el enfermero, el piloto de avión, el tarefero de la casa, el estudiante, el docente, ellos hagan su agenda, y nosotros intentar congeniar esa agenda y dar soluciones. Todas las soluciones se pueden, lo que no se puede es todo junto. No se puede todo junto, pero, vos mirás lo que eran Misiones hace un tiempo y lo que es ahora, y el progreso que hemos tenido es altamente significativo. Y lo que uno pide es seguir sosteniendo este camino de progreso, que pese a los temporales, Misiones siempre supo aguantar el chubasco, sobre todo porque tenemos un pueblo extremadamente innovativo y trabajador. Si no, sería imposible. Acá no hay funcionarios; nosotros ayudamos, acompañamos, generamos, hacemos lo posible, pero hay que poner el hombro en el pueblo misionero.