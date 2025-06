Diego Hartfield defendió la desregulación yerbatera: «hay que trabajar, producir y buscar eficiencia. No es tiempo de victimismo»

Diego Hartfield, ex tenista profesional y actual candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza, expresó su compromiso de llevar a la Legislatura misionera el modelo de gestión que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional. El postulante liberartario defendió la desregulación del mercado yerbatero, a pesar de las protestas que eso generó en el sector.

El candidato se refirió al sector productivo, particularmente a la crisis yerbatera. En ese punto, cuestionó el rol del INYM y defendió la desregulación del mercado: “El INYM nunca hizo nada para desarrollar la demanda internacional. Teniendo a Messi o a Griezmann tomando mate en todos lados, no movieron un dedo para exportar más. Encima, limitaron la producción a cinco hectáreas por productor, igualando para abajo”.

Reconoció que hay productores en crisis, pero sostuvo que la solución no es volver al modelo regulador: “El problema no es el sobrestock, es la falta de demanda. Hay que trabajar para aumentar el consumo interno y externo, y también reducir los costos de producción. Los fertilizantes, los insumos, todo subió. Si no bajamos los costos, no hay competitividad posible”.

Y agregó “es normal que haya momentos difíciles”, pero llamó a “no resignarse”: “Yo fui deportista. Cuando perdés dos partidos, no te resignás, entrenás más. Esto es lo mismo: hay que trabajar, producir y buscar eficiencia. No es tiempo de victimismo, sino de ponerse de pie”.

Sobre las críticas al modelo nacional por los topes a las paritarias, Hartfield explicó: “Los sueldos vienen creciendo por encima de la inflación, según el Ministerio de Trabajo. Pero no se puede subir salarios emitiendo dinero como se hacía antes. Eso generó inflación del 50% mensual. Lo que propone este gobierno (nacional) es pagar con recursos genuinos, no con la maquinita”.

“Esta elección es el primer paso para instalar un modelo distinto en Misiones. Lo que se viene haciendo a nivel nacional ya muestra resultados: la inflación está bajando, hay un ordenamiento de las cuentas públicas, y mayo será el primer mes con una inflación con un ‘uno’ adelante. Eso hay que replicarlo”, afirmó.

Hartfield opinó que el Estado misionero “es bestialmente grande”, con una presión fiscal que considera abusiva y prácticas que calificó como inconstitucionales: “Tenemos incautaciones bancarias, una aduana paralela en las rutas de acceso a la provincia, y una deuda oculta por parte de ATM con los contribuyentes. Todo esto desalienta al que quiere invertir, y por eso muchas empresas se instalan en Corrientes para evitar este esquema asfixiante”.

Respecto al empleo público, aclaró que no se trata de atacar a los trabajadores, sino de ordenar la estructura. “Hoy hay 122 empleados por concejal en el Concejo Deliberante de Posadas. ¿Cuántos trabajan realmente? Nosotros proponemos auditorías para saber quién cumple funciones y quién no. Hay docentes y policías que cobran sueldos miserables, mientras otros que ni siquiera trabajan, están acomodados”, dijo.

Según Hartfield, ordenar el Estado es una condición previa indispensable para mejorar los salarios reales y reducir la presión impositiva: “Queremos bajar impuestos, pero eso no puede hacerse si antes no limpiamos las cuentas públicas. El primer paso es sacar a los ñoquis, eficientizar el gasto y priorizar el salario del que trabaja. Cuando eso esté en orden, sí vamos a plantear una baja impositiva real y sostenida”.

Respecto a su pasado político, y la oportunidad en que fue candidato por la Renovación, dijo que se trató de un acompañamiento familiar: “Fui candidato suplente en una lista para apoyar a mi primo, nada más. Nunca integré orgánicamente ese espacio y nunca me sentí cómodo con la lógica del poder en Misiones”.

Finalmente, apuntó contra otros espacios que intentan apropiarse del discurso libertario, en referencia al candidato del Partido Libertario Martin Arjol: “Hoy todos se dicen liberales. Pero cuando rompieron mis carteles en la Costanera, atrás estaban los de los supuestos libertarios con los mismos de siempre. Milei, Karina, Menem, Bullrich lo dijeron: soy el único en Misiones que representa las ideas de la libertad».