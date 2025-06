Perdió sus piernas en un accidente y hoy es atleta de alto rendimiento: “El primer obstáculo que tenemos es la sociedad”

Ariel Atamañuk, exgendarme y atleta paralímpico, reconstruyó su vida tras un grave accidente y hoy compite en la élite del paracanotaje. Ya participó en los Juegos Paralímpicos. Sus próximos desafíos y su reflexión sobre la discapacidad.

“Falleció un compañero y yo solamente la amputación de las dos piernas”, dijo Ariel Atamañuk en el programa de streaming Más Allá de las Barreras, transmitido por Misiones Online, al recordar el accidente que le cambió la vida hace ya una década.

Chofer de colectivo en la Gendarmería Nacional, Atamañuk trasladaba a 34 compañeros en un relevo de rutina cuando el vehículo en el que viajaban impactó de frente contra un camión en la Ruta 9, entre Jesús María y las Sierras Chicas, en Córdoba. “Fue un trágico accidente, un momento complicado de la vida”, afirmó. “Nos da un giro muy grande”.

Una nueva etapa

El saldo fue devastador: la muerte de un compañero, múltiples fracturas y lesiones, y la amputación de ambas piernas a la altura de las rodillas. Sin embargo, Atamañuk optó por una lectura inesperada. “Siempre lo digo: la amputación de las dos piernas, nada más, porque el accidente fue muy grave, pero podría haber sido peor”, dijo.

Esa misma noche comenzó una nueva etapa, según recordó el ahora atleta. “Una vez que eso sanó, ya empezaba una nueva vida para nosotros. Digo nosotros porque desde ese momento ya estaba mi esposa conmigo. Ella también cumplía funciones como casco azul de Naciones Unidas en Liberia. Se vino, y de ahí empezamos a encontrarnos nuevamente”, recordó.

Con el paso de los meses, esa nueva vida tomó forma a través del deporte adaptado. Primero fue una bicicleta de mano construida por un bicicletero de Jesús María. Más tarde, un viaje como espectador a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 resultó determinante. “Vi de todo, vi esto, vi el básquet. Me llamó la atención y me gustó mucho porque es muy competitivo. Se escuchaba el sonido de las sillas al chocar, nadie regalaba nada”, indicó.

El kayak, una pasión escondida

El kayak, sin embargo, apareció por azar. “Vi un kayak en una pileta. Mi señora preguntó si me podía subir. Me subí y, al ratito, ya me habían puesto como unos flotadores para hacer equilibrio. Se salieron, y yo estaba haciendo equilibrio solo”, manifestó. Esa misma semana lo invitaron a tomar clases en Carlos Paz. “Cuando terminamos, el profe me lleva como más adentro del lago y me dice ‘¿qué ves?’. Y yo no me quería ir de ahí”.

El inicio fue rápido. “Yo dije: quiero hacer un deporte individual. Ya hice otro deporte, jugué al fútbol, y no quería algo colectivo. Quería algo que dependa 100% de mí”. A los seis meses ya competía en su primer selectivo. “En el segundo ya estaba. Había quedado cuarto o quinto. Gendarmería me dijo: te vamos a dar una mano. Fue el puntapié. Con seis meses ya estaba en mi primer Mundial. Todo era ganancia”, aseveró.

A un paso de la gloria

Desde entonces representa a Argentina en campeonatos mundiales y Juegos Paralímpicos. En varias ocasiones, incluso, quedó a un paso de la final. “Fui a dos Juegos Paralímpicos y en los dos me quedé a nada de entrar a la final, a ir por el medallero o el diploma paralímpico. En las dos veces estuve muy, muy cerca”, contó.

Durante los Juegos de París, según relató, las condiciones climáticas complicaron su rendimiento. “Había mucho viento de frente, no salió la carrera que se buscaba. Lo tomé así. Dije: tendrá que ser la próxima, porque esta ya se terminó”, dijo.

Pese a los reveses, la motivación permanece intacta. “Cuando iba a correr mi semifinal en París, miro al cielo y digo: ‘Diosito, poneme en el lugar que tenga que estar, que yo lo voy a aceptar’. Y cuando quedo cuarto, miro al cielo y le digo: ‘Así no era con vos’. Había una bronca interna. Pero después, ya cuando afloja un poquito y cae la lágrima, digo: ‘Dame la fuerza, la salud, las herramientas, porque yo quiero volver a intentarlo’. No pido una medalla, quiero estar en esa final que tanto trabajé”.

Acumulando triunfos

Su presente deportivo volvió a consolidarse este año, tras una participación en la Copa del Mundo en Polonia, apenas semanas después de atravesar una neumonía. “Perdí 10 kilos y recuperé 9. Empezamos con el kayak. Me sentí muy pesado. A la tarde tenía la canoa. Cuando corro y paso directo, que era lo que fuimos a buscar, dije: ‘Estamos. Estamos vivos, estamos en carrera’. Eso genera confianza”, indicó.

El próximo objetivo es el Mundial de canotaje en Milán, del 20 al 24 de agosto. Una semana después competirá en el Sudamericano y Panamericano en Asunción. “No nos podemos quedar en Italia porque tenemos que volver a competir en Paraguay. Vamos a llegar a Argentina el martes, de ahí viajamos al Chaco, y de ahí a Asunción”.

Un esfuerzo diario

Además del rendimiento, Atamañuk puso en valor el trabajo invisible detrás del alto nivel. “La nutricionista de Gendarmería me viene acompañando hace un montón. Ya sabe muy bien lo que necesita el deportista, cuándo hay que quemar grasa, y cuándo hay que subir músculo. Llegamos muy bien”, afirmó.

Atamañuk también se refirió a lo diferente que se siente el mundo de la discapacidad. “Uno no presta atención al otro mundo. No somos para nada empáticos. La primera barrera o el primer obstáculo que tenemos es la sociedad”.

La falta de accesibilidad sigue presente, aunque reconoce avances. “Después la parte de infraestructura creo que siempre va a faltar, pero también se hicieron muchas cosas. La inclusión es una palabra muy grande que todavía falta”.

También compartió una escena que lo marcó. “Siempre me llamó la atención un señor en silla de ruedas en Jesús María que estaba fuera del banco y hacía los números de la quiniela. Solo movía una mano. Y otro que había bajado de su auto, bajó su silla de ruedas, puso su mochilita atrás y bajó a hacer un trámite en el banco. Y yo miré. Y después, cuando me tocó a mí, esa imagen me vino automáticamente”, dijo.

El deportista contó que, muchas veces, se le es difícil cruzar la calle o esquivar obstáculos en lugares como la vía pública o la vida misma, pero reflexionó sobre las maneras de poder sobrellevarlos. “Uno cuando adquiere la discapacidad comienza a transformarse nuevamente, o reinventarse. Y si yo por acá no puedo pasar, no me pongo a gritar porque no puedo pasar. Veo el lado por donde pueda pasar”, concluyó.