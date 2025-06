Marcharán en Eldorado a cinco meses del crimen del policía Mauricio Miñarro: “Pedimos justicia”

A cinco meses del crimen del policía misionero, todavía no hay detenidos ni sospechosos. El hecho ocurrió el 30 de diciembre y continúa sin detenidos y pistas claves.

El próximo miércoles 4 de junio, familiares, amigos y vecinos de Mauricio Miñarro saldrán a la calle en Eldorado para exigir justicia por el asesinato del joven policía. La concentración está prevista para las 17:00 en la Plaza Colono (Km 6), desde donde marcharán hacia la Plaza Principal para visibilizar un reclamo que, aseguran, las autoridades siguen sin dar respuestas.

Miñarro, cabo primero de la Policía de Misiones, fue encontrado muerto en la madrugada del 30 de diciembre pasado dentro del destacamento especial del Aeroclub de Eldorado, donde operaba la División de Infantería de la Unidad Regional III. El oficial, de 35 años, presentaba dos disparos: uno en el pecho, que resultó letal, y otro que le rozó el brazo. Su cuerpo fue hallado sin camisa, en shorts y ojotas, lo que hace suponer que dormía cuando fue sorprendido.

Según las primeras pericias, Miñarro habría salido a investigar un estruendo en el hangar del Aeroclub tras el impacto de una aeronave contra la estructura. En medio de esa situación, fue atacado con una pistola calibre 9 milímetros, un arma de uso reglamentario.

El hecho también dejó al descubierto la desaparición de un arsenal completo de la División de Infantería: dos fusiles FAL calibre 7,62, dos subfusiles FMK3, cuatro escopetas, una pistola Bersa Thunder Pro 9 mm y varios kits de conversión Rooning, entre otros equipos.

A cinco meses del crimen, el caso sigue sin avances: no hay detenidos ni sospechosos identificados. “El silencio de las autoridades grita impunidad”, denuncian los familiares de Miñarro, quienes impulsan la marcha con la consigna: “No lo olvidamos. No perdonamos. No nos callamos”.

La convocatoria de este miércoles busca que la investigación no quede archivada. “La justicia no llega si no la exigimos juntos”, enfatizan los organizadores, que llaman a toda la comunidad a sumarse para que la muerte de Miñarro no quede impune.