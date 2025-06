“El ok solo está mal”: claves de protocolo social que mejoran la atención al público según una experta

Natalia Bazán, diplomada en Ceremonial y Protocolo, explicó cómo la etiqueta social impacta en la atención al cliente, tanto en el trato presencial como en redes. Dio consejos clave para mejorar la comunicación, evitar errores comunes y fomentar relaciones más respetuosas y efectivas.

Con una formación diplomada en ceremonial y protocolo social y ejecutivo, Natalia Bazán destacó que el estudio de estas herramientas no solo profesionaliza la atención al cliente, sino que transforma la vida personal.

“Siempre el trabajo que estuve, sobre todo en concesionario, tenía la atención al cliente, pero tenemos desde la venta hasta el posventa. Entonces, tenemos que socialmente estar totalmente presentables, saber del producto. Y también teníamos, a veces, la presentación de una línea nueva. Siempre por eso me gustó mucho el ceremonial y protocolo social en este caso”, relató en Cápsula Random (viernes a las 14 por el streaming Misiones Online).

Cuando se le consultó qué abarca esta disciplina, respondió sin dudar: “Etiqueta en el comportamiento social. Hablamos de la etiqueta para saludar, para presentarse, para comer, para vestirnos. Entonces, dentro de lo que es el protocolo y el ceremonial, tenemos la etiqueta social, qué es cómo nos vemos nosotros, pero también cómo estamos ante la mirada de la otra persona”.

Bazán remarcó que al estudiar ceremonial, se produce un cambio profundo: “Cuando estudiás tu postura, tu mirada, tu forma de vestir, cambia, pero es algo lindo. Solo que no nos damos cuenta a veces, pero también tenemos desde el nacimiento la etiqueta. Desde que estamos ya chiquititos, estamos en el seno familiar, después en el educativo, ya tenemos una etiqueta formada. Pero cuando se estudia hay ciertas formaciones, que no la tenemos en esos lugares, que vamos aprendiendo y es algo muy hermoso”.

Entre los cambios que identificó en su vida personal mencionó detalles que suelen pasarse por alto. “Creo que más que nada el de la postura, la postura en la mesa, los cubiertos, que a veces nos pasa que vamos a una celebración y nos dan más de un cubierto y tenemos la duda. En esas cosas y en las charlas también; a veces hay ciertas charlas o conversaciones que no son apropiadas y ahí nos damos cuenta que quizás lo que dijimos no era lo oportuno para el momento, también se aprende eso”.

Según la experta en la materia, estos aprendizajes impactan en el trabajo. “Fechas emotivas como, por ejemplo, los cumpleaños es muy importante anotar, recordar. El cliente se siente mimado cuando uno se puede acordar del cumpleaños de las personas. Eso también, el saludar, el buen día, buenas tardes. Hay comportamientos sociales sumamente importantes en cualquier actividad que realicemos”.

A propósito de esto último, la atención digital también exige cuidados por más que no se tenga al comprador cara a cara. “Ahora tenemos algo nuevo con respecto a lo que era antes el saludo, porque ahora tenemos las redes sociales. También hay que prestar atención cuando escribimos un WhatsApp, la forma en que nos dirigimos a la otra persona que muchas veces no la vemos. Entonces, hay una diferencia entre cuando llega a un local que tenemos un contacto visual y mediante las redes sociales, o un WhatsApp, donde no estamos viendo a la otra persona, no sabemos la edad de la persona, a veces no sabemos siquiera el sexo. Hay que prestar mucha atención también en las redes sociales, la forma en que nos expresamos”.

A quienes gestionan redes, les dejó una advertencia: “Que, por favor, no abrevien las palabras, porque últimamente, sobre todo los jóvenes, abrevian. Hay que hablar en forma clara, con todas las palabras, no tener errores ortográficos. Incluso los emojis hay que tener cuidado, la utilización correcta”.

Consultada acerca de cómo responder ante mensajes cortantes o secos, aconsejó: “Primero, con el saludo. Hay veces que realmente el precio está en la publicación, pero la gente no presta atención. En forma amable, decirle que el precio está al final de la foto. Contestar con la buena educación. No responder de forma agresiva, nunca”.

Bazán rechazó respuestas como un simple “Ok” y recomendó usar audios cortos, sin confianza excesiva ni tuteos. “Está mal el ok solo, hay que hacer una frase, por más cortita que sea. Aparte de por sí el ok y más si estamos en venta, también no corresponde un ok. Entre amigos, entre compañeros puede ser un ok, pero cuando es algo comercial, no”.

Finalmente, se refirió al saludo que corresponde dar en eventos sociales donde no se conoce a todos los presentes. “La verdad que quien amerita es la mujer. La mujer si pasa la mano, extendió la mano, la otra persona tiene que responder de la misma manera. Los dos besos, si no hay mucha confianza, es preferible no dar los dos besos. Y si es una persona mayor, también. No tutear a una persona mayor. Y si tiene un título, nombrar a la persona por su título”.