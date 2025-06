Héctor “Cacho” Bárbaro, candidato a diputado provincial por el Partido Agrario y Social (PAyS), se diferenció del resto de los espacios políticos en carrera y sostuvo que son “la única fuerza no libertaria” en las elecciones legislativas misioneras. Criticó con dureza las políticas del gobierno nacional, en especial la desregulación del mercado yerbatero y renovó su propuesta de crear el Instituto Provincial de la Yerba Mate.

“Nosotros somos el único espacio político en toda la provincia de Misiones que no somos libertarios. La gran mayoría de los demás candidatos o son blend libertario o son libertarios más originales, otros menos originales, otros pelucas la gran mayoría de los que hoy están compitiendo en el marco electoral. Los únicos que no tenemos nada de libertario somos los del Partido Agrario y Social», afirmó.

Para Bárbaro, esa postura se reflejará también en el trabajo parlamentario: “Ese es un punto importante porque si nos toca llegar a la cámara también vamos a plantear las situaciones que se vienen dando a nivel nacional respecto a la crueldad que tiene este Gobierno con algunos sectores más humildes”.

Entre sus principales propuestas, reiteró el pedido para que se cree el Instituto Provincial de la Yerba Mate. “Desde la desregulación del INYM, el sector yerbatero se vino abajo. No va a haber solución si los misioneros no armamos algo propio. Hay que tomar el toro por las astas”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que los misioneros sean quienes fijen el precio de la yerba mate. “Tenemos que decirle a los porteños cuánto vale un kilo de yerba. No puede ser que ellos decidan el valor de nuestro producto. El año pasado producimos casi 100 millones de kilos más de yerba canchada y aumentó la yerba y bajó el consumo. Ahora este año se está dando al revés, está aumentando casi el 15% el consumo y está bajando la cantidad de yerba que entra en los secaderos. Si fuese libre mercado hoy tendría que estar subiendo la yerba y no bajando. Entonces, te das cuenta de que no existe el libre mercado, que esto es justamente explotación de los grandes molinos, de los hipermercados a los pequeños productores yerbateros”.

Consultado sobre la reacción de los productores frente al ajuste libertario, señaló: “El productor que votó a Milei buscando un cambio hoy está arrepentido. Le cuesta reconocerlo, pero se da cuenta de que lo perjudicaron. Ya lo vivieron con Macri en 2015. El libre mercado es una mentira neoliberal”.

El candidato también apuntó contra el sistema de pagos que rige actualmente en el mercado yerbatero. “El productor hoy vende a 90, 100 pesos y cobra con cheques a 360 días. Mientras tanto, los supermercados cobran al contado, eso es explotación”.

En relación con el rol del INYM y su desmantelamiento, aseguró que la ley que lo regía “fue reglamentada para los porteños, no para los misioneros”. Según dijo, el precio siempre se definía en Buenos Aires “porque allá querían yerba barata para los pobres”, sin tener en cuenta “el trabajo artesanal, la mano de obra tarefera y todo lo que implica producir yerba”.

Sobre el proyecto que impulsa desde el PAyS, explicó: “Yo en 2017 dejé un proyecto de ley que se llamaba Centro de Comercialización de la Yerba Mate. El Estado participaba activamente, compraba a los pequeños secaderos y pagaba directamente al productor y al tarefero”. Consideró que esa iniciativa podría retomarse ahora, con un marco provincial que fije precios y controle el cumplimiento, incluso con medidas impositivas para quienes saquen yerba de la provincia sin acatar las reglas.

A propósito del ánimo caldeado del sector yerbatero, criticó el destrato del oficialismo nacional hacia los productores que se manifestaron en Oberá durante la visita de Karina Milei junto a otros altos funcionarios del gobierno libertario el viernes pasado.

“Ella es la patrona, ella es la jefa, la repostera es la jefa. Vino a una ciudad como Oberá, que es el centro yerbatero prácticamente. Yo me enteré que el mismo intendente de ese pueblo fue para pedirle una audiencia a Karina Milei con colonos para decirle lo que está pasando con el sector yerbatero. Ni pelota le dieron. Estos están más allá de lo que le pasa a la provincia de Misiones en el interior y qué pasa con la economía regional. No les importa».

«Me parece una aberración que la jefa política de la libertad avanza, que viene a Misiones, que viene el presidente de la Cámara, no se junten un minuto con el intendente del pueblo. Son mal educados. O sea, la agresividad vino de ellos. Son agresivos, vienen a una provincia donde estamos muriendo el sector agrario y resulta que no se toman dos minutos para escucharle a alguien. Por eso este gobierno nacional es un gobierno en modo avión. No le importa lo que pasa en el interior, por eso no recorre, por eso no hace nada. Así que que se banquen la pelusa también cuando vienen acá y no quieren atender a los misioneros”, lanzó.

Por otro lado, se refirió a la ubicación del PAyS dentro del mapa político y aclaró que “somos un partido provincial que representa a la provincia. Siempre acompañé a Néstor, a Cristina y a Massa. Vamos a representar al peronismo más humilde. Hoy, el único espacio para un peronista, sea renovador o no, es el Partido Agrario y Social”.

