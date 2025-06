El increíble caso de las dos chicas de 12 años que acuchillaron a una amiga para cumplir las ordenes de un personaje de ficción

El 31 de mayo de 2014, Morgan Geyser y Anissa Weier llevaron con engaños a su compañera de escuela Payton Leutner hasta un bosque y la apuñalaron 19 veces. Sobrevivó milagrosamente. Al confesar, dijeron que habían intentado matarla para satisfacer a “Slenderman”, un personaje flaco, alto y sin rostro que protagonizaba historias de terror en la web

-¿Qué tratabas de hacer cuando la apuñalaste? –le preguntó la tarde del 31 de mayo de 2014 el detective Tom Casey a la chica de 12 años que tenía sentada del otro lado de la mesa de la sala de interrogatorios.

-Matarla. Mejor lo digo. Estábamos intentado matarla –respondió Morgan Geyser, todavía vestida con el buzo manchado con la sangre de su amiga Payton Leutner, hizo una pausa y preguntó: – ¿Está muerta?

-¿Por qué querías matarla? –insistió el policía.

-Para satisfacer a “Slenderman” –contestó Morgan, casi indiferente.

El detective no sabía qué o quién era ese Slenderman que nombraba la niña, pero prefirió esperar para averiguarlo. Quería saber otra cosa y la interrogó:

-Es tu amiga, ¿no te arrepentís?

-Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar… es más fácil vivir sin culpas – fue la respuesta.

-¿Y qué pensabas que iba a pasar después?

-No sabía realmente… pensé que iba a estar en problemas… mami siempre dice que todo lo que hacés, finalmente te alcanza… y lo me alcanzó –explicó la chica.

Más tarde, el detective de la policía de Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos, le contó sus impresiones de ese momento al presentador de la cadena ABC, David Muir. “Morgan está en un departamento de policía y está cubierta de sangre, y esto es como un día normal para ella”, relató.

Mientras Casey estaba con Morgan Geyser, en la sala contigua otro policía interrogaba a Anissa Weier, también de 12 años. La chica se mostraba menos indiferente que su amiga.

-Morgan dijo que teníamos que matar a Bella (así llamaban las chicas a Payton) para apaciguar a “Slenderman” –contestó cuando le preguntaron por los motivos del ataque a su compañera de colegio, y comenzó a desarrollar una confusa explicación diciendo que si no lo hubieran hecho, el tal “Slenderman” atacaría a sus familias.

Mientras Morgan y Anissa era interrogadas en la comisaría, Payton Leutner, de la misma edad que ella, se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de la ciudad, con 19 puñaladas en el cuerpo, las que le había propinado Morgan ayudada por Anissa.

El personaje flaco

Las dos chicas habían planeado matar a su amiga Payton durante meses. Con ese acto, creían, se convertirían en sirvientes de “Slenderman” y evitarían que las atacara a ellas y a sus familias. Los policías sabían quién era ese “hombre flaco” (Slender man) que parecía ser el ideólogo del crimen. No tardaron en descubrir que no era una persona real sino un personaje de ficción cuyas historias de terror (creepypastas) se podían encontrar en foros de internet.

Creado por el usuario del foro Something Awful Eric Knudsen, también conocido como “Victor Surge”, en 2009, se lo representa como un humanoide delgado y antinaturalmente alto con una cabeza y una cara blancas sin rasgos, que lleva un traje negro. En las historias que protagoniza suele acechar, asustar secuestrar y traumatizar a todo tipo de personas, aunque mayormente apunta a hacerlo con los niños. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de la cultura pop que aparece en mucho tipo de obras, muchas de ellas en línea, pero también en series de series de literatura, historietas y videos.

Morgan y Anissa estaban obsesionadas con “Slenderman”, al que creían un personaje real que vivía en los bosques de Wisconsin. Lo admiraban y le temían. Pensaban que debían cumplir sus órdenes para que no las atacara. Y una de esas órdenes, creyeron, era la de matar a Payton, o “Bella”, como la llamaban.

Morgan y Payton se conocían desde los nueve años, cuando comenzaron a ser compañeras en la escuela. Por entonces Morgan era una chica retraída, a la que la mayoría de los chicos ignoraban, y eso a Payton la conmovió. Se acercó a ella y pronto se hicieron amigas. Anissa llegó a la misma escuela cuando ya tenían 12 años y pronto se volvió inseparable de Morgan, unidas por la obsesión que, por separado, tenían por “Slenderman”. A Payton, ese personaje flaco y sin rostro del que siempre hablaban las otras chicas no le decía nada, pero no por eso se alejó de Morgan, a la que consideraba su mejor amiga.

No imaginaba que hubieran decidido matarla, que sus “amigas” se manejaban con palabras clave como “galleta” para nombrar al cuchillo con que la atacarían y menos que habían fijado una fecha, el 31 de mayo, para cometer el asesinato. Por eso aceptó sin reparos cuando la noche anterior le propusieron sumarse a una “pijamada” en la casa de Morgan. “Nunca sospeché nada. Las chicas subían y bajaban las escaleras riendo y corriendo, era una noche normal”, contaría después la madre de Morgan, Angie Geyser. Pero nada era normal.

En los interrogatorios, Morgan y Anissa, confesaron por separado que habían pensado matar a Payton esa misma noche, más precisamente a las 2 de la madrugada, mientras dormía. Para despertarse, Morgan había programado la alarma de su reloj y se acostó con los auriculares puestos para escuchar el despertador sin que Payton se despertara. El plan era amordazarla con cinta adhesiva para que no pudiera gritar y después clavarle el cuchillo en el cuello. No lo hicieron, contaron, porque cuando se despertaron estaban muy cansadas y decidieron dejar todo para el día siguiente.

Diecinueve puñaladas

Se despertaron bien temprano y se disfrazaron de princesas para jugar. Un rato después, Morgan le pidió permiso a su madre para ir a David’s Park, una zona boscosa de las afueras de Waukesha que estaba cerca de la casa. Le dijeron que iban a jugar a las escondidas. Antes de salir, Morgan escondió un cuchillo de cocina debajo de la campera. Primero pensaron en matar a Payton en el baño del parque: la sentarían a la fuerza sobre el inodoro y allí la apuñalarían. La idea era que la sangre de la víctima se escurriera por la rejilla del baño. Sin embargo, cambiaron de idea sobre la marcha y se encaminaron hacia la zona del parque donde había más árboles.

Allí empezaron a jugar a las escondidas. Le tocó contar a Morgan, mientras Anissa y Payton se escondían entre los árboles. Anissa convenció a Payton para que se tirara en el suelo y se tapara con hojas para esconderse. Le dijo que la ayudaría poniendo algunas ramas encima de ella. Sin sospechar nada, la víctima cayó en la trampa. Morgan llegó corriendo mientras Anissa se subía sobre Payton para tenerla aplastada contra el suelo. Habían acordado que Anissa daría la orden de matarla y que Morgan la acuchillaría. “¡Ahora, enloquecete!”, ordenó Anissa y Morgan clavó 19 veces el cuchillo en el cuerpo indefenso de Payton.

La dejaron tirada en el bosque, creyendo que se desangraría hasta la muerte. En un último acto de crueldad, le dijeron a su víctima –que todavía estaba consciente– que irían a buscar ayuda. No pensaban hacerlo. Anissa y Morgan se alejaron caminando hacia el lugar del bosque donde creían que vivía “Slenderman”. Iban a decirle que habían cumplido su orden y a ofrecerle quedarse con él como “sus sirvientas”.

Rescate y captura

Mientras Anissa y Morgan se dirigían a la supuesta casa de “Slenderman” en el bosque, la malherida Payton tuvo fuerzas para arrastrarse hasta el camino más cercano y tuvo la fortuna de que la encontrara un ciclista que de inmediato llamó al 911. En la grabación policial quedó registrada la voz del ciclista diciéndole a la chica que se tranquilizara, que aguantara, que ya llegaba la ayuda.

Los paramédicos y la policía llegaron casi al mismo tiempo y Payton alcanzó a contarles a los agentes qué había pasado antes de que la trasladaran al hospital donde le salvaron la vida. Menos de una hora más tarde, un patrullero encontró a las dos chicas caminando por la banquina del camino, a unos 8 kilómetros de la escena del crimen. Según el informe escrito por los agentes, no opusieron resistencia y mientras las llevaban a la comisaría les dijeron que habían matado a su amiga para calmar a “Slenderman”.

Morgan se mantuvo indiferente durante todo el interrogatorio al que la sometió el detective Casey. Explicó que no habían tenido problemas en engañar a su amiga para llevarla al parque y acuchillarla. “La gente que confía en vos se vuelve muy crédula”, le dijo. También relató que había tenido el cuidado de no mirar a los ojos a su víctima mientras la apuñalaba. “No hay que mirar a la víctima a los ojos y es mejor hacerlo cuando está inconsciente o dormida”, se explayó. Solo perdió la calma cuando, insistente, el policía le pidió que contara de nuevo cómo había atacado a su amiga. Entonces gritó, fuera de sí: “¡Apuñalé, apuñalé, apuñalé!”.

Payton Leutner estuvo más de una semana internada en el hospital y después siguió recuperándose en su casa. El 29 de agosto de ese mismo año, unos días antes que pudiera volver a la escuela, los vecinos organizaron una feria para recaudar fondos para ayudar a pagar sus gastos médicos y consiguieron 70.000 dólares. Al enterarse de lo ocurrido, el creador de “Slenderman”, Eric Knudsen, dijo: “Estoy profundamente entristecido por la tragedia en Wisconsin y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto”. También organizó una transmisión de 24 horas en vivo para conseguir fondos para Payne y su familia.

El apuñalamiento dio lugar a un amplio debate sobre el papel de Internet en la sociedad y su efecto en los niños. Russell Jack, jefe de la policía de Waukesha, dijo que el ataque contra Payne “debería ser una llamada de atención para todos los padres”, y advirtió que Internet “está lleno de información y de sitios maravillosos que enseñan y entretienen, pero también puede estar lleno de cosas oscuras y perversas”.

Un caso de salud mental

En agosto de 2017, Anissa Weier se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado como cómplice de un delito con uso de arma letal. Al mes siguiente, un jurado dictaminó que Weier padecía una enfermedad mental al momento del intento de asesinato y la declaró inocente por enfermedad o defecto mental. Según su acuerdo de culpabilidad, Weier fue condenada a un máximo de 25 años en un centro psiquiátrico. Se le impuso la obligación de pasar al menos tres años en un hospital psiquiátrico antes de poder solicitar la libertad supervisada, que formaría parte de la orden de internamiento. También se le reconocieron los tres años que cumplió en un centro de detención juvenil.

Los abogados de Morgan Geyser sostuvieron que la chica padecía esquizofrenia y trastorno del espectro psicótico, lo que la hacía propensa a delirios y creencias paranoicas. Se declaró culpable en octubre de 2017 y fue internada en un hospital psiquiátrico. A pesar de su acuerdo con la fiscalía, fue declarada inocente por enfermedad o trastorno mental. Fue condenada a 40 años de internación en un hospital psiquiátrico.

Ninguna de las dos estuvo encerrada mucho tiempo. Anissa Weier fue liberada en 2021 bajo estrictas condiciones de control, incluyendo el uso de una tobillera con GPS y la supervisión de su padre. En enero de este año, la justicia también ordenó la liberación de Morgan Geyser. Durante la audiencia, el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha, Michael Bohren, calificó el ataque contra Payton como un “crimen brutal y terrible”, pero sostuvo que la rehabilitación completa de Geyser requiere su reintegración en la sociedad. “Ella ha hecho lo que se esperaba de ella”, afirmó.

Payton Leutner no hizo declaraciones públicas sobre el ataque que había sufrido a manos de sus dos supuestas amigas hasta octubre de 2019. Dijo quetodavía dormía con una tijera debajo de la almohada para defenderse porque tenía pesadillas en las que la volvían a apuñalar. Sin embargo, aseguró que no sentía rencor contra Morgan: “Sólo por lo que ella hizo tengo la vida que tengo ahora. Realmente me gusta mucho y tengo un plan. No tenía un plan cuando tenía 12 años, y ahora lo tengo debido a todo lo que pasé. No sería quien soy hoy en día. Ese ataque me hizo madurar”, dijo.

En cuanto a “Slenderman”, el involuntario instigador del crimen sigue protagonizando sus historias en la web sin ser molestado.

