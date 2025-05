En su visita a Misiones, Bullrich anunció que analizan el corrimiento del control fronterizo en Iguazú para agilizar el turismo y el comercio sin descuidar la seguridad

En una visita a Posadas, Patricia Bullrich y Martín Menem brindaron una conferencia tras el paso por Oberá junto a Karina Milei; hablaron sobre la situación de los yerbateros, la frontera y el conflicto en el Garrahan.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el presidente del Senado, Martín Menem, visitaron la ciudad de Posadas en el marco de una gira por la provincia de Misiones en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, entre ellos el postulante a diputado provincial Diego Hartfield.

En conferencia de prensa, los funcionarios abordaron temas clave para la región, como el tránsito fronterizo en Puerto Iguazú, las recientes protestas de yerbateros en Oberá y el conflicto en el hospital Garrahan.

En su intervención, Bullrich anunció una reconfiguración estratégica del puesto de control fronterizo en el puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguazú, para favorecer el turismo y el comercio sin descuidar la seguridad. “Estamos trabajando en la idea de correr el puesto fronterizo hacia donde está el control de Gendarmería, más cerca del aeropuerto, para permitir una libre circulación de autos y de gente que quiere venir a hacer turismo, a comprar o a almorzar del lado argentino de las Cataratas”, explicó.

Además, destacó la reciente actualización del protocolo del Comando Operativo de la Triple Frontera, en conjunto con los ministros de seguridad de Brasil y Paraguay. “Por primera vez desde 1996 se actualizó este acuerdo, que apunta a reforzar la seguridad en la zona, pero también a fomentar la integración de las tres ciudades”, señaló. La ministra remarcó que el Gobierno nacional ha desplegado un trabajo conjunto con las fuerzas provinciales para establecer tres zonas de seguridad con controles integrados entre Argentina y Brasil.

Bullrich también hizo referencia a la implementación del plan Guacurarí, nombrado en honor al prócer misionero Andrés Guacurarí, para fortalecer la vigilancia sobre el río Paraná. “La mayor cantidad de droga entra en botecitos por el Paraná. Ahora tenemos presencia, tenemos estrategia, y tenemos fuerza”, aseguró.

En cuanto a las recientes protestas de sectores vinculados a la producción yerbatera, la funcionaria sostuvo que “los cambios que se están realizando en el INYM son positivos, aunque al principio generen resistencia”.

Por su parte, el senador Martín Menem se refirió al conflicto que atraviesa el hospital Garrahan, en Buenos Aires, y criticó lo que denominó como una “herencia de abusos” en el sistema público. “El presupuesto del Garrahan aumentó un 244%. Hay voluntad de solucionar el conflicto, pero nos encontramos con estructuras plagadas de militantes encubiertos, con el doble de administrativos que personal de salud. Esto está pasando en todos los estamentos del Estado”, afirmó. Y agregó que el objetivo del Gobierno es optimizar “lo que existe para que funcione mejor y la atención a los niños sea más eficiente”.

Durante la conferencia, el candidato misionero Diego Hartfield también se refirió a los incidentes ocurridos durante la visita a Oberá el jueves. “No eran yerbateros reales, eran cinco o siete violentos que no representan a nadie. Me patearon las banderas, me pegaron, incluso mi hija estaba presente. Pero eso no opacó la visita, pudimos compartir con Karina (Milei) y Martín, y sentir el respaldo de mucha gente”, relató.

La visita de los referentes nacionales de La Libertad Avanza forma parte de una estrategia de fortalecimiento territorial de cara a las elecciones legislativas en Misiones, previstas para el 8 de junio. Con un mensaje centrado en el orden, la seguridad y la reestructuración del Estado, el oficialismo busca consolidar su presencia también en el norte del país.