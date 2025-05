Experto en oratoria y ceremonial propone repensar la duración de los actos escolares: “Sin desfile no pueden durar más de 45 minutos”

Rodolfo Günther, locutor nacional y referente en oratoria y ceremonial, compartió en el programa Cápsula Random que se transmite por Misiones Online revelaciones exclusivas sobre los desafíos de la comunicación pública. Una pasión que descubrió por un giro biográfico, al asumir un rol que desconocía.

Desde observar que los actos que se hacían “por costumbre”, sin fundamentos protocolares, hasta la defensa de la puntualidad y la brevedad (“Un acto, si es bueno y breve, fue doblemente bueno”), el experto ofreció una radiografía de los errores frecuentes en discursos y eventos institucionales. Günther enfatizó que “no es lo mismo saber que saber decirlo” y que “la oratoria no saca los nervios, da herramientas para que no se noten”. También desmanteló mitos como la creencia de que las banderas se despiden en silencio”, aclarando que “las banderas entran y salen con aplausos”.

Durante la conversación que mantuvo con Yuliana Rolón, conductora de Cápsula Random, Rodolfo Günther expuso su conocimiento sobre desarrollo personal. Para el experto, esto implica “sumar herramientas a nuestra vida para tratar de sacar lo mejor de nosotros para beneficio de otros”.

Günther, locutor nacional, se especializó en oratoria. Afirmó que esta disciplina no solo es para políticos o figuras públicas, sino para todos, pues “cuando mejoro cualquier área de mi vida, se ven beneficiados quienes están alrededor mío”.

En este sentido, reconoció que una manera rápida de evaluar la propia oratoria, según Günther, consiste en revisar los audios de WhatsApp enviados: “Si tus audios están durando más de 90 segundos, estás complicado con tu oratoria”, sostuvo.

El especialista relató cómo su carrera en el ceremonial comenzó de manera inesperada. “A mí me contratan como jefe de prensa y ceremonial del Ministerio de Cultura y Educación. Cuando voy a desempeñarme en ese cargo, le digo al ministro: “Usted me contrató como jefe de prensa, pero el título dice jefe de prensa y ceremonial. Yo no sé nada de ceremonial, le digo. Yo no estudié eso. Entonces él me dice: “arreglate, no vamos a contratar a otra persona, fíjate qué podés hacer”.

Ante esto,“No me quedó otra que comenzar a estudiar. Así comenzó este mundo apasionante de lo que es el protocolo y el ceremonial”, remató.

A partir de abocarse al estudio, Günther observó que lo que aprendía no siempre coincidía con la realidad de los actos. Motivado por esto interrogó a directivos escolares sobre el motivo de ciertas prácticas. “Los actos, la mayoría eran muy diferentes el uno del otro. ¿Y la respuesta cuál fue? ¿Por qué el acto se hace así? Porque siempre se hizo así. Esa era toda la respuesta o la mayoría de la respuesta que recibía”.

Esto lo impulsó a profundizar en los contenidos del protocolo y el ceremonial para comprender por qué se mantenían ciertas costumbres. Recordó una invitación en el año 2005 para capacitar sobre actos en la zona Alto Paraná y al volver a esa localidad en 2025, notó que las problemáticas persistían porque no conocian “qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en un acto”.

Tal vez te interese: Depresión, ansiedad y redes sociales: “No se trata de demonizar, sino de usarlas con conciencia”, afirma especialista

Por otro lado, Günther identificó varios errores comunes en los actos, especialmente en los escolares. Entre ellos ,destacó la impuntualidad: “Uno de los grandes problemas que sigo viendo en Argentina, en general y en Misiones en particular, es esa mentira protocolar de te invito a un acto a las 9 para arrancar a las 9 y media. Esa es una mentira y no es solamente una burda mentira y una falacia, es una situación muy grave porque le estoy robando tiempo a la gente”.

De este modo, propuso que el retraso máximo en un acto sea de 15 minutos y afirmó que un profesional maneja estas situaciones. “Para eso estamos los ceremonialistas. Cuando hay ceremonialistas especializados haciendo la tarea, la labor, yo no tengo problema. Yo he estado en su momento en una mesa con el presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia, con el intendente, y me paro ahí como ceremonialista y les digo: Señor presidente, señor gobernador, señor intendente, quiero comunicarles cómo va a ser el acto. No le estoy preguntando cómo le gustaría que sea. Le estoy diciendo cómo va a ser el acto”.

Además, el experto lamentó la falta de profesionalismo en la puesta en escena de los actos, incluso en escuelas con excelente calidad académica. “La escuela que tiene un auditorio chico, un SUM (salón de usos múltiples) chico, que cuando hace un acto para la comunidad educativa, contrata un salón fuera de la institución y se va con su equipito de sonido, con su microfonito de cable, intentando que ese sonido llegue a las 500 personas que hay en el salón alquilado. No tienen en cuenta que la logística es otra”.

Esto, según Günther, da “pena” y “lástima ver una institución tan prestigiosa a nivel educativo, académico, en las aulas, mostrándose a la sociedad con un evento protocolar tan paupérrimo, por decirlo diplomáticamente”.

Asimismo, sobre la duración de los actos, fue categórico: “Un acto sin desfile no puede durar más de 45 minutos. Lo ideal sería que no supere los 45 minutos. Lo bueno si es breve es doblemente bueno. Un acto desastroso me sale mal suena el sonido se bloqueó el orador se puso nervioso pero lo hice corto la gente que va a decir qué desastre ese acto pero por lo menos fue corto”.

Según Günther, otro error frecuente, que persiste por desconocimiento de las normas escritas y por seguir costumbres, es el manejo de la bandera de ceremonia: “Las banderas entran y salen con aplausos, la bandera de ceremonia siempre está en uso así sean las dos de la mañana, la bandera de ceremonia entra y sale con aplausos”.

En este marco, se refirió al uso de la escarapela, que es un distintivo y “puedo usarlo todo el año si quiero, no hay problema”.

Por añadidura, Günther destacó otras faltas de respeto en actos oficiales: el uso del celular, masticar chicles y expresó su incredulidad ante directores docentes con mucha antigüedad que leen sus discursos completos: “No puedo creer que una directora de escuela con 15 años de antigüedad me lea un discurso de principio a fin no lo creo no lo acepto porque si lo escribiste al discurso”.

Ante esto propuso el discurso mixto, que permite improvisar, memorizar y tener un guion.

Al hablar de oratoria en un contexto político, el especialista resaltó la necesidad de la comunicación no verbal. “El 70% de nuestra comunicación es gestual, comunicamos más con lo que hacemos con lo que mostramos que con lo que decimos”.

“Oratoria tiene dos palabras claves: fondo y forma. Fondo es qué decís y forma es cómo lo decís. Tenés que tener forma fondo tenés que saber de lo que estás hablando pero tenés que estar muy concentrado en la manera en que lo transmitís”, completó.

Otro de los temas abordados por Günther, tiene que ver con el tema de los nervios al hablar en público.

“La oratoria no te saca los nervios, te da herramientas para que no se noten los nervios”, explicó. Citó a un profesor del ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica):

“El día que te pares en un auditorio, te sientes en un auditorio, en una sala de televisión, esté frente a una cámara, frente a un micrófono y no te pongas nervioso, anda al médico, porque es absolutamente normal ponerse nervioso, insisto ponerse nervioso es normal, que se te note es fatal”. Así subrayó la importancia de la seguridad y el manejo de la respiración para disimular la ansiedad.