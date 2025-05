Con tan solo 9 años, misionera fue elegida por Cris Morena para formarse en teatro musical durante las vacaciones de invierno

Sofía Yazmín Rodríguez, una niña de nueve años oriunda de Aristóbulo del Valle, fue seleccionada para participar en un taller intensivo de actuación organizado por la escuela de Cris Morena, llamado “Otro Mundo”. La convocatoria se realizó de forma virtual y consistió en la presentación de un video corto de casting.

Micaela Mercado, madre de Sofía, contó en el stream de Misiones Online cómo surgió la posibilidad: “Estábamos buscando en las redes sociales alguna alternativa para que ella pueda hacer teatro, porque nosotros somos de Aristóbulo del Valle y no contamos con la posibilidad de tener en nuestro pueblo algún taller de teatro. También vimos la posibilidad en Oberá, pero no hay tampoco”.

Según explicó, se encontraron con la página de Cris Morena y decidieron probar suerte: “Vi en la página de Cris Morena, que se llama Otro Mundo, que podías anotarte en un programa de ella y mandar un casting. Le comenté a Sofi quién era Cris Morena, porque si bien no es de su generación, más de la mía, le comenté, le mostré todo. Se recopó. Entonces le hice el casting”.

La grabación se realizó con los recursos disponibles en el hogar. “Improvisamos ahí una lámpara que teníamos en casa para poder darle mejor luz. Había unos requisitos que teníamos que cumplir: fondo liso, buena luz, buen sonido. Subí el video y fue así que pasaron unos meses y me llegó un mail que ella había quedado seleccionada”, relató.

En un principio, la familia no pudo aceptar la propuesta por cuestiones laborales y escolares. “Le tuve que decir que no en esta ocasión por estos motivos, pero le dije que si se abría la posibilidad de hacerlo en vacaciones, que por favor nos tengan en cuenta. Después me volvieron a enviar otro correo y me avisaron que le volvían a proponer que vaya a otro taller que se hace ahora en vacaciones de invierno, se llama Winter Week”, expresó.

Sofía valoró la oportunidad: “Significa mucho para mí poder estar en un taller de una señora famosa. Como ella no es de mi generación, mi mamá me explicó quién era Cris Morena primero de todo. Ahí miré Margarita, porque estoy mirando Margarita y también escuché todos los musicales”.

Además del interés por la actuación, Sofía desarrolla contenido en redes sociales. “Cuando yo era más chiquita, siempre nos juntábamos con mis familiares y le insistían a mi mamá de que me empiece a grabar, me cree una cuenta, porque yo hacía caras o comentarios graciosos. Mi mamá me hizo un Instagram para así nomás jugar. Como que tipo, ah, bueno, algunos seguidores va a tener, va a poder hacer videos, se va a divertir. Y ahí hasta que subí un montón de seguidores, así que estoy recontenta”.

Actualmente, produce videos de humor en Instagram y TikTok. “Hago videos graciosos para hacer reír a la gente principalmente, y para hacerla sentir bien, mejor, y esperemos que pueda seguir esto, siga mi camino, y se pueda hacer todo”, explicó. También afirmó: “Sí, es mi objetivo”.

Sofía aclaró que no administra sus cuentas de redes sociales. “Mi mamá es la que maneja principalmente las redes, porque yo celular no tengo todavía propio. Ella me muestra algunos comentarios buenos”, detalló.

Micaela comentó cómo acompañan el uso de redes en la familia. “Encontramos un punto medio entre hacer lo que a ella le gusta, buscar los videos, grabar los audios, buscar ideas. Son cosas de esta generación. Nos tuvimos que reinventar como padres. Tuve que buscar qué es un streaming, porque no tenía idea qué era”.

Sobre el contenido de los videos, dijo: “Lo tomamos todo con humor. Como padres también le enseñamos, sabe los valores, sabe qué está bien, qué está mal. Por ahí a veces hay críticas de que en algunos videos dice alguna mala palabra. Está en la sociedad eso. Ella sabe que es todo con humor”.

Sofía expresó cuál es su mayor aspiración: “Mi sueño es hacer streaming. Amo hacer streaming. Siempre me gustó. Cuando me enteré, me encantó. Y mi sueño también es poder llegar hasta Buenos Aires y hacer el taller de Cris Morena para poder cumplir mi sueño”.

La familia se prepara para el viaje. Micaela explicó: “Estamos tratando de buscar la manera de poder llevarla, porque todo implica un gasto, todo implica un movimiento. Nosotros tenemos una niña más pequeña, que tiene dos añitos. Los días son cuatro horas por día, así que estamos viendo todas las posibilidades”.

Su cuenta de Instagram es @la_moni_rodrigue, en la cuál comparte videos de humor y contenido creado junto a su familia.