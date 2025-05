El Coro del Parque lleva su música a la Parroquia San Miguel

El Parque del Conocimiento invita a un nuevo concierto del Coro Estable con obras de Josef Rheinberger, Ola Gjeilo, Randall Stroope, Eric Barnum y Randall Thompson. La cita es el domingo 1 de junio a las 20:30 hs., con entrada libre.

El Ciclo de Música del Parque en los Barrios inicia el mes de junio transitando «De la oscuridad a la luz «, un recorrido coral de gran fuerza emocional y simbólica que invita al público a viajar desde la melancolía hacia la esperanza, desde lo sombrío hacia la armonía.

Bajo la dirección del Maestro Emilio Rocholl, la selección de obras, tanto por su contenido musical como por su carga expresiva, pone en diálogo diferentes épocas, estilos y tradiciones del repertorio coral universal. En esta oportunidad presentará Abendlied de Josef Rheinberger, Ubi caritas et amor de Ola Gjeilo, The Conversion of Saul de Z. Randall Stroope, Adoramus te, Christe de Eric William Barnum y The Peaceable Kingdom de Randall Thompson.

Una oportunidad para disfrutar de un repertorio coral de excelencia, en un espacio íntimo que acerca el arte a cada rincón de la ciudad.