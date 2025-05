Fórmula 1: Colapinto, tras un viernes complicado en el Gran Premio de España: “Fue un día duro, no encontré el ritmo”

El piloto argentino Franco Colapinto cerró un viernes difícil en el Gran Premio de España, donde no encontró el ritmo con su monoplaza, terminó último en ambas prácticas libres y sufrió un principio de incendio en la primera sesión. “No me sentí muy cómodo y no me es muy fácil de explicar las pérdidas”, admitió.

La jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España no fue la esperada para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine vivió un viernes para el olvido, con un auto que no respondió como esperaba y un rendimiento muy por debajo del deseado. Tras finalizar en el último lugar en ambas sesiones y sufrir un principio de incendio en su monoplaza durante la primera tanda, Colapinto no ocultó su frustración.

“Complicado, no encontré el ritmo. El auto está muy desconectado de adelante, de atrás, con la goma dura bastante peor…”, expresó con sinceridad al término del día. “Un día duro, tratando de entender la data y dónde pierdo, pero hay lugares en los que no puedo recuperar tanto tiempo… Intentando entender todo y volver más fuertes mañana”, agregó.

El contraste con su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue evidente. El francés logró ubicarse en el 10° y 8° puesto en las sesiones, beneficiado por algunas mejoras aerodinámicas en el fondo del auto que Colapinto todavía no recibió.

Sin embargo, el argentino restó dramatismo a esa diferencia técnica: “Los dos tratamos de hacer algo parecido, nos enfocamos en lo mismo. Gasly tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas diferentes, pero nada que marque tanta diferencia”.

A pesar de las dificultades, Colapinto mantiene la mirada en el futuro inmediato y en lo que puede revertirse de cara a la clasificación del sábado. “Hay que ver la data, entenderla un poco mejor y traer ideas y soluciones para mañana, pero fue un día complicado, lejos… No me sentí muy cómodo y no me es muy fácil de explicar las pérdidas”, admitió.

Consciente de que queda trabajo por delante, el argentino buscará dar vuelta la página y reencontrarse con mejores sensaciones en la próxima jornada, donde espera que el análisis técnico y los ajustes en el monoplaza le permitan estar más cerca del rendimiento de su compañero.