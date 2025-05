La historia del exfutbolista misionero, Hugo Castillo: de dormir en el piso a jugar en la Selección Argentina y marcar en la Bombonera

Hugo Castillo, uno de los futbolistas misioneros más destacados de la historia, visitó el streaming de Misiones Online en el programa Fórmula Tuerca y repasó con emoción su carrera, sus orígenes en Capioví y su presente, en un reencuentro profundo con sus afectos y sus raíces. “Uno siempre vuelve a donde fue feliz, y yo en Misiones fui muy, muy feliz”, afirmó con contundencia.

Su visita tuvo un motivo especial: el cumpleaños número 80 de su padre, que se celebrará el próximo 7 de junio. “Ese fue uno de los principales motivos por los cuales estamos acá. Es una fecha que no podemos pasar por alto”, contó. También se reencontró con viejos amigos del fútbol: “Este viaje fue muy especial, me reencontré con gente que ha marcado mi infancia y que, inconscientemente, me ayudó a sostenerme en el tiempo”.

Recordó con cariño su padrino deportivo, Juan Humberto “Juancho” Aguirre, y celebró su recuperación tras un accidente cerebrovascular: “Juancho es una personalidad muy importante del fútbol misionero, que quizás no recibe la importancia que se merece. Está muy bien y eso es lo que importa”.

Su carrera comenzó en los torneos relámpago de los domingos, jugando en el equipo que dirigía su padre. Luego llegó el paso por el club Esperanza en la liga de Puerto Rico, hasta que en 1989 se incorporó a Guaraní Antonio Franco. “Teníamos 18 años. Salíamos de Capioviciño, una colonia de la localidad Capioví, y veníamos a Posadas, la capital, que para nosotros era toda una novedad. Nos aferrábamos con uñas y dientes a esas oportunidades, sin saber qué venía después”.

El salto a Buenos Aires llegó de forma insólita, a través de un utilero. “El cocinero y utilero de Deportivo Español, el ‘Polaco’ Fernández, me había visto jugar y me llevó a probarme. Eso hoy es impensable”. Lo que siguió fue una experiencia inolvidable. “Mi primera noche en Buenos Aires dormí en el piso de la utilería. Pero no importaba, porque yo estaba donde quería estar”.

El paso por la reserva duró poco: “Yo entrenaba lunes, martes, miércoles y nada cambiaba. Pero el jueves Pancho Ferraro me llamó para que juegue un fútbol. No me acuerdo cómo anduve, pero cuando terminó el entrenamiento fui y le pedí volver a entrenar con ellos. Y desde ese momento no volví más a la reserva”.

En Deportivo Español vivió algunos de sus mejores años. “El 95 fue un gran año. Hicimos una campaña histórica, creo que terminamos terceros. Me llamaron a la Selección, con Daniel Passarella como técnico. Y hubo un gol a Boca que me marcó”. Lo recordó con humildad: “Fue pase de Wilson Núñez, la empujé nomás. Pero sí, fue en la Bombonera y ganamos 1 a 0”.

Aquel gol, en 1995, marcó su gran año en Deportivo Español. “Fue una campaña bárbara, pese a los problemas que tenía el club. Nosotros aportábamos desde nuestra posición y con resultados los domingos”, afirmó.

Ese mismo año, su buen rendimiento le abrió las puertas de la Selección Argentina: “Me llamó Pasarella y me dijo que quería que hiciera en la selección lo mismo que hacía en Deportivo Español. Me pidió que cuidara lo que hacía porque muchos iban a estar mirando”.

Castillo debutó con la celeste y blanca frente a Colombia: “Cuando me llamó sentí que se cumplía un sueño. Me pidió que jugara de enganche y ayudara en la recuperación. Representar al país fue una experiencia inolvidable”.

A más de tres décadas de aquel debut, Hugo reflexiona con serenidad: “Uno llega creyendo que es alguien, pero la realidad te muestra que el camino recién empieza. Lo importante es tener claro hacia dónde querés ir. Eso hace todo más fácil”.

Por otro lado, Hugo Castillo su etapa en Guaraní en 1993 y no dudó en calificarla como inolvidable. “Ese año nos marcó. El partido contra Boca Unidos nos dio mucha motivación para lo que venía. Creo que hice tres goles, pero más allá de los números, el equipo se consolidó y nos posicionó a todos”, señaló. También rememoró el histórico encuentro ante Unión de Santiago del Estero, donde el equipo tuvo que huir de la cancha ante un clima hostil: “No podíamos salir, fue una experiencia imborrable”.

Con humildad, remarcó las dificultades que enfrentó en sus primeros años. “Nosotros veníamos caminando a entrenar porque no teníamos para el colectivo. Hoy en día es difícil encontrar chicos que estén dispuestos a dejar la zona de confort para pelear por un sueño”, explicó, y aseguró que tanto él como su hermano Sergio se aferraron “con uña y diente” a cada oportunidad que se les presentó.

Tras su retiro como jugador, Castillo inició su camino como entrenador en México, acompañando a Jorge Almirón como ayudante en Dorados de Culiacán. “Fue otra experiencia hermosa. Jorge me invitó, y así arranqué esa etapa”, contó. Luego, tuvo la posibilidad de regresar a Guaraní, el club donde todo comenzó. “Querían que mi última experiencia como jugador sea donde se inició todo. Y así fue”.

Agradecido con la vida, la familia y el fútbol, Castillo cerró la entrevista con palabras que reflejan su identidad: “Pasarella decía que el jugador debe renovar sus pergaminos todos los días. Yo creo que eso sirve no solo para el fútbol, sino para la vida: constancia, disciplina y responsabilidad. Esos valores son los que te marcan el camino”.

La trayectoria de Hugo Castillo

Hugo Castillo desarrolló una sólida trayectoria como delantero tanto en Argentina como en el fútbol mexicano. Inició su carrera profesional en Guaraní Antonio Franco (1990-1993), donde se destacó por su capacidad goleadora. Su rendimiento lo catapultó a Deportivo Español (1993-1996), club con el que vivió una de sus mejores etapas y que le abrió las puertas de la Selección Argentina.

En 1996 dio el salto al exterior y comenzó una destacada etapa en México: jugó en Monterrey (1996-1997), Atlas (1998-2001), América (2002-2004) —donde fue campeón marcando el gol decisivo en la final— y Santos Laguna (2004-2006). En 2006 regresó a Guaraní Antonio Franco para cerrar su carrera donde todo había comenzado, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol regional.