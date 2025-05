Misiones | El Instituto FAE abrirá una nueva sede en Itaembé Guazú con más aulas y talleres

El Instituto Fundación Argentina Educativa inaugurará su sede propia en Itaembé Guazú a fines de 2025. Carlos Balustra, su fundador, impulsa la descentralización educativa y apuesta a la formación profesional como herramienta clave para la inserción laboral de jóvenes que no pueden acceder a carreras universitarias extensas.

Balustra anunció en el programa Tres Miradas (miércoles a las 18 por el streaming de Misiones Online) la inauguración de la nueva sede propia en Itaembé Guazú, prevista para octubre o noviembre de este año. El proyecto, que comenzó a gestarse hace dos años, apunta a descentralizar la oferta educativa en Posadas y fortalecer el acceso a la formación profesional en una zona en pleno crecimiento.

“La sede estará ubicada sobre la avenida Los Lirios. Tendrá planta baja y primer piso, siete aulas, talleres, un espacio para los alumnos y un lugar de coworking. Es un proyecto más ambicioso, de crecimiento, que viene a cubrir una necesidad concreta del territorio”, explicó Balustra y consideró que el amplio barrio de Itaembé Guazú “ya es una ciudad y va camino a convertirse en municipio propio”.

Desde su visión, descentralizar la educación es una deuda pendiente en Posadas: “Hicimos un estudio y vimos que la mayoría de los centros educativos siguen estando en el centro. Cuando ese centro colapsa, como ocurre en muchas ciudades grandes, los campus universitarios se descentralizan, eso falta en Posadas. Nosotros entendemos que tenemos que ir ahí”.

Balustra nació en Juan José Castelli, un pueblo -en aquella época- del impenetrable chaqueño. A los 17 años se mudó a Misiones, donde se graduó como licenciado en Turismo y desarrolló su carrera en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Desde hace 32 años es docente universitario y en 2017 decidió fundar FAE: “Fue un proyecto personal, muy pensado. En ese momento todavía no se hablaba tanto de la formación profesional en Argentina. Yo veía que los jóvenes necesitaban un primer paso, una habilidad, una competencia para insertarse”.

Tal vez te interese: En su gira por Estados Unidos, Javier Milei se reunió con Elon Musk y le regaló una motosierra

Según el fundador de FAE, hay un cambio de paradigma en marcha que impone nuevos desafíos: “Los chicos ya no tienen el mandato de ser abogado, doctor o arquitecto. Hoy necesitan generar ingresos y después especializarse. La formación profesional permite eso. Hay carreras que duran cinco años y muchos no las pueden terminar. Necesitan algo más inmediato”.

El instituto ofrece pasantías en instituciones como el Parque de la Salud, el Hospital Pediátrico y empresas privadas. El licenciado detalló que también trabajan con farmacias, panaderías, concesionarios de autos y comercios. “Vamos y les preguntamos qué necesitan. Hace poco un empresario me dijo que no encontraba gente para ventas. Otro del rubro panadería tomó a dos chicos del curso de Secretariado Administrativo Contable porque necesitaba ayuda urgente para cargar datos”.

Actualmente FAE tiene dos grandes áreas de formación: salud y administración. En salud se dictan cursos de Auxiliar de Farmacia, Auxiliar de Enfermería, Esterilización, Secretariado en Clínica, entre otros. En administración, las propuestas incluyen Marketing y Ventas, Operador de PC, Call Center y manejo de planillas de cálculo. “Hicimos un relevamiento y muchas empresas nos dijeron que sus empleados no sabían manejar hojas de cálculo, por eso reforzamos ese punto”, indicó.

También brindan capacitaciones a medida para empresas: “Se llaman cursos in company. Por ejemplo, una empresa de Iguazú nos pidió específicamente el curso de Community Manager. Como todavía no está formalizado a nivel INET, lo damos como fundación educativa. Tenemos un fin educativo y la certificación que damos tiene analítico y validez nacional e internacional”.

Balustra subrayó que FAE cuenta con el Código Único Educativo (CUE), requisito indispensable para funcionar como institución legalmente reconocida. “Es como el CUIT para una empresa. Te lo otorga el Ministerio de Educación. También contamos con el aval del INET a nivel nacional y del SPEPM en Misiones. Todos nuestros cursos están en regla. Queremos trabajar con normas de calidad y aplicar ese mismo criterio a lo educativo”.

Respecto a la masificación de cursos por Internet sin respaldo, opinó: “Salió Elon Musk a decir que la mayoría de sus profesionales no tienen título. Pero esto pasa y esto cambió como un poco el paradigma que en el mundo ya no hay que estudiar para poder trabajar en una empresa, por ejemplo, como Tesla o X (ex Twitter). Pero no es tan así como lo muestra Elon Musk. Hay un cambio de paradigma, pero no se aplica a todos los niveles de la vida. Por eso no creo en esa opción de que cualquier persona hoy puede ser un ingeniero de Tesla, solamente estudiando por Internet, no es así, yo no lo considero de esa manera”.

Finalmente, reveló que fundar FAE también tuvo una motivación personal. “Lo pensé como un legado para mis hijos, para que se sientan orgullosos de lo que hice en el ámbito educativo. Yo tuve una visión fuerte, necesitaba un cambio en mi vida. Trabajé 26 años en hotelería, fui gerente de un hotel en Posadas, pero encontré en la educación un cuore, un corazón fuerte donde pude expresarme”.