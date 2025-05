De San Pedro a la Selección Argentina | Débora Doreis, la joven misionera que fue convocada a la Sub-15: “Los sueños están para cumplirse”

A los 15 años, Débora Doreis vive un presente soñado: fue convocada a la Selección Argentina femenina Sub-15 y se entrena con los colores celeste y blanco. Es misionera, oriunda de San Pedro, y actualmente forma parte del plantel Sub-16 de Banfield, club al que llegó en 2022 tras pasar una prueba. Su historia está marcada por la pasión, el esfuerzo y el desarraigo, pero también por la alegría de estar cumpliendo metas que alguna vez soñó en el patio de su casa.

“Yo empecé a jugar al fútbol a los 6 años. Primero jugaba en el patio atrás de mi casa con mi hermano y unos vecinos, y después, a los 7 años, me fui a jugar al Club Cristo y desde ahí jugué hasta los 12 años, cuando me vine a aprobar en el 2022 a Banfield”, recordó Débora. Aquel club, de su San Pedro natal, fue su primer escenario de formación futbolística.

La prueba en Banfield fue el primer gran salto. “Me vine a probar en agosto y ya me quedé”, contó. Hoy, instalada en Buenos Aires junto a su mamá, combina entrenamientos, estudios y partidos. “Me levanto, voy a la escuela, después vuelvo, almuerzo y salgo para el club para entrenar. Y todos los fines de semana tengo partidos”.

El anuncio de la convocatoria a la Selección llegó de forma inesperada, justo cuando estaba lesionada. “Tenía un problema en la rodilla y estuve una semana en quinesiología. Nunca pensé que me iban a citar justo porque no había podido jugar un partido”, relató. Pero esa mañana de viernes, al llegar nuevamente al club para su tratamiento, todo cambió. “Me dieron el alta y empecé a entrenar con reserva. En un momento del entrenamiento me llama mi entrenadora con la coordinadora de Banfield y ahí me dan la noticia: tenía que presentarme a entrenar con la Selección Sub-15”.

La emoción fue inmediata: “Al principio es como que todavía no lo creía. Después sí, me di cuenta y bueno, me largué a llorar y le fui a contar a mi mamá”. Débora ya tuvo sus primeros entrenamientos con la albiceleste.

Detrás de su presente, hay sacrificios. “Al principio se me hizo bastante difícil porque me tuve que separar de mi familia, mis amigos, mis familiares que tenía en Misiones, y me vine con mi mamá. Eso me costó bastante, pero después me tuve que acostumbrar sí o sí. Si querés venir acá, si querés ser profesional, hay que hacerlo”, afirmó.

El fútbol, para ella, es más que un deporte: “Es algo hermoso jugar a la pelota, disfrutar momentos únicos con tus compañeros. El que lo hace sabe lo lindo que es”. Dentro del mundo del fútbol femenino, admira a una referente: “Hay una jugadora de Boca que se llama Stabile, es zurda. La verdad que es muy buena y algún día me gustaría ser como ella. Participó en el Mundial y todo”.

Sus sueños son claros: “Primero que nada, tratar de seguir mejorando y debutar en Primera. Después, más adelante, que sea lo que Dios quiera. Sería hermoso si algún día me convocaran a la Selección Mayor”.

Con una sonrisa que traspasa las palabras, Débora envió un mensaje a quienes la siguen desde su tierra natal: “Quería mandarle un saludo a mi familia, que la verdad que los extraño mucho. A mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Y también a la escuelita de fútbol Filipe Junior. Para los chicos, decirles que nunca bajen los brazos, que le sigan metiendo, que los sueños están para cumplirse”.

