Posadas | En el Centro del Conocimiento se celebrará la conferencia “Un Mundo de Posibilidades”, a beneficio de la Escuela Bíblica N° 527

La conferencia “Un Mundo de Posibilidades”, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en el Salón “Eva Perón” del Centro del Conocimiento, se erige como un evento a beneficio de la Escuela Bíblica N° 527 y como un paso importante para el aprendizaje y autodescubrimiento de sus organizadores.

En “Permiso Para Brillar”, programa que se emite por Misiones Online, las estudiantes de la Escuela Coaching Ontológico Americano (ECOA), Halina Blanco y Clarisa Rolón, compartieron sus vivencias y los profundos descubrimientos personales que surgieron durante la preparación de esta jornada.

En primer lugar, Clarisa Rolón,encargada de la coordinación de la conferencia “Un mundo de posibilidades” , compartió:

“Mis compañeros me dieron un gran desafío de ser la líder de la organización de la conferencia. Al principio era felicidad porque fue un gran desafío y me emocioné que me hayan elegido, pero durante las primeras semanas empecé a descubrir una nueva yo”, reveló.

En este sentido, profundizó: “Tengo paciencia pero descubrí más paciencia y sobre todo la escucha activa y el aprender a escuchar al otro y al saber que no todo lo que me parezca a mí va a ser lo que al otro le va a parecer y también darle lugar a todos mis compañeros y entender que cada uno tenía su proceso de aprendizaje, su proceso familiar y fue un gran desafío, después de esa primera semana que hubo un quiebre fuerte con mis compañeros, dije voy a disfrutar y empecé a disfrutar, a disfrutar con mis compañeros y la verdad que se formó un equipo hermoso y descubrí que poniendo todo de uno, poniendo paciencia, sabiduría, autenticidad y dando lugar al otro se puede armar un montón de cosas”.

Tal vez te interese: Educación: Misiones celebra el 4to encuentro provincial de centros de estudiantes en el Parque del Conocimiento

Al referirse a los desafíos del proceso, Rolón expresó: “Lo más desafiante fue el poder aprender a escuchar al otro, poner un freno y decir, hay otra persona que puede tener mejores ideas que yo y saber que liderar no es decir: vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, sino que es escuchar e ir acompañando, porque este era un proceso que lo íbamos a hacer todos para aprender y para volcar todo lo aprendido. Era dar lugar al otro para que todos podamos aprender a ser líder y que cada uno desde su lugar pueda sacarlo mejor”.

“ Traté de comunicarme con los 31 y ver que eso fue algo que yo descubrí, que pude ver en cada uno su fortaleza y sus debilidades y tratar de traer a la conferencia que cada uno aporte desde el lugar que podía y cómo podía, durante, antes y el día de la conferencia: permiso para brillar. El pedir permiso, yo no hacía eso, yo no pedía permiso, yo tomaba una decisión, puedo hablar, puedo pedir, puedo pedirte esto, podés hacer eso, el pedir permiso y el escuchar fue lo que me marcó”, sostuvo.

Blanco complementó la perspectiva de su compañera sobre los desafíos. “Clarissa es la líder, entonces tiene todos esos desafíos de organizar el grupo y de hacer brillar a cada uno”, remarcó sobre el rol de Rolón en el próximo evento.

Con respecto al rol de los compañeros, señaló: “Estamos abocados a una causa común, entonces yo sé que me comprometo conmigo misma, pero también si yo dejo de cumplir estoy perjudicando la causa común, por parte de todo el equipo es el compromiso que cada uno asume en la medida que puede, pero lo que vos podés asumir, asumirlo con responsabilidad, entonces por ese lado también, porque todo lo que nuestras acciones afectan al conjunto”.

Por lo tanto, la estudiante remarcó la importancia del “liderazgo y el compromiso de cada una de las partes”.