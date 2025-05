Passalacqua respaldó fuertemente a la lista del Frente Renovador Neo: «somos un espacio abarcativo, generoso y con los brazos abiertos»

El gobernador de Misiones dialogó en un programa de streaming junto a Roque Gervasoni sobre diferentes temas: desde historia, producción, educación y hasta la política nacional. Durante su participación en el streaming instó a la sociedad misionera a observar detenidamente a los candidatos de todos los espacios políticos y destacó el perfil trabajador, humano y comprometido de quienes integran la lista encabezada por Sebastián Macías, de la Renovación Neo.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua fue invitado a un programa de debate y política, conducido por Roque Gervasoni, donde reflexionó sobre el escenario político provincial a pocos días de las elecciones legislativas. Recordó que el próximo 8 de junio, los misioneros y misioneras van a las urnas para elegir a los candidatos que ocuparán 20 bancas de la legislatura provincial.

Al respecto, sostuvo: “Entiendo que la gente está metida en su vida cotidiana y en sus preocupaciones diarias, eso es lógico, no se puede pretender que las personas estén todo el día asomados mirando a la política, eso no es real. Pero camino a este 8 de junio animo a la gente a que busque su DNI y mire lo que estamos haciendo nosotros como espacio político y miren a los demás espacios políticos también, miren lo que decimos y miren también lo que dicen los demás. Enfoquense en lo concreto y en lo sostenible, no se queden con las frases lindas o hechas, vean la intencionalidad que tienen cada uno de los candidatos”.

En ese marco, Passalacqua reafirmó su respaldo a la lista del Frente Renovador Neo, encabezada por el ingeniero Sebastián Macías. “El 8 se ponen en juego 20 bancas de diputados provinciales. Y nosotros, desde nuestro espacio político, tenemos como primer candidato de esa lista a un gran hombre. El ingeniero Sebastián Macías, actual presidente de Vialidad Provincial, es una persona sencilla, hacendosa, sumamente trabajadora, respetuosa y modesta. Como ciudadano, yo invito a que lo miren con detenimiento, que vean sus redes y que observen cómo junto a su equipo de Vialidad, trabaja incansablemente bajo el sol, lluvia o tormenta para brindar soluciones a los problemas que hay en los barrios de la provincia”, señaló.

Asimismo, valoró la composición integral de la lista renovadora, que tiene a Paula Franco como segunda candidata, “una joven abogada, trabajadora y una gran persona también”. En este sentido, ponderó incluso a los candidatos suplentes que integran la lista, como Gerónimo Andujar “un joven trabajador, cibernético, entusiasta y comprometido”. “Es muy fácil opinar desde afuera y no involucrarse en la política”, reflexionó el gobernador, y remarcó que quienes integran la lista lo hacen “para construir, trabajar e involucrarse”.

“En estas elecciones se votan a quienes integrarán la Cámara de Representantes del pueblo misionero, esa es una enorme responsabilidad. Por eso, no pido que nos voten a nosotros, pido que de acá y hasta el 8 de junio vayan observando y mirando a los candidatos de todos los espacios”, insistió el primer mandatario provincial.

Durante la entrevista, también habló sobre otros temas relevantes para la provincia, como la caída de la coparticipación, la exclusión de Misiones de la hidrovía y la deuda pendiente de Nación en este sentido. “Antes Buenos Aires siempre decía qué tenías que hacer, mandaba y manejaba la agenda de las provincias. En Misiones decidimos romper con esas viejas estructuras políticas que ya estaban vacías”, explicó.

Se refirió al Frente Renovador como un espacio político “abarcativo, generoso y con los brazos abiertos”, y remarcó que “todo aquel que piense que el pueblo de Misiones está primero y por encima de cualquier otro interés geográfico o político, es bienvenido, venga de donde venga. Si está incómodo se irá y sino se quedará a construir y a estar cada vez más cerca de la gente, del barrio y del tejido social misionero”.

“Cuando te vas metiendo en ese tejido social, te enamorás, es imposible no enamorarse del tejido social misionero porque es muy sólido y siempre busca salir adelante. Le hace falta apalancamiento, caminos e infraestructura y todo eso lo estamos construyendo, hay mucho por hacer”, reconoció Passalacqua.

“La lista de los faltantes es larga y yo no la escondo, pero camino a este proceso electoral que estamos viviendo, los invito a mirar desde esa perspectiva a nuestro espacio político que es modesto, no es una ideología y tiene sus conceptos básicos, como ser solidario, abierto, generoso, intuitivo, tener sentido social, no sectorizar y siempre priorizar el rostro humano en cualquier acción”, agregó por último.

Durante el Streaming con Gervasoni, denominado “Debate, Política y Streaming” emitido por Canal 6 y el gobernador también debatió sobre diversos temas como: el desarrollo del sector productivo, el legado histórico de próceres como Manuel Belgrano, los avances en materia del cuidado ambiental, los desafíos de la educación en tiempos de tecnología y hasta se refirió a “deudas” de Nación con la provincia, como la caída de la coparticipación y la exclusión de Misiones en la hidrovía.

